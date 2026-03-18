Лихачев осудил удары по АЭС «Бушер»

Тегеран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам

Tекст: Мария Иванова

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф отметил, что важнейшая транспортная артерия утратила возможность работать по старым правилам из-за внешней агрессии, передает ТАСС.

Тегеран связывает изменение ситуации с враждебными действиями Вашингтона и его союзников.

«Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям, потому что с присутствием США и сионистского режима безопасности больше нет», – цитирует политика канал SNN.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил проход судов нескольких стран через пролив с разрешения Тегерана

Ранее министр иностранных дел Аббас Аракчи уточнил, что водная артерия закрыта исключительно для американского и израильского флота.

Иранское внешнеполитическое ведомство обязало все торговые суда согласовывать свой маршрут с военно-морскими силами республики.