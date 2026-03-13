Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Лихачев пообещал обеспечить штатную работу иранской АЭС «Бушер»
Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о намерении России обеспечить стабильную работу первого блока иранской АЭС «Бушер».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций России и МАГАТЭ заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока АЭС «Бушер» в Иране и добиваться возобновления строительства новых энергоблоков, передает РИА «Новости».
Лихачев отметил, что пока сохраняется такая возможность, российская сторона будет присутствовать на объекте и делать все необходимое для поддержания стабильной работы «Бушер-1», а также для того, чтобы строящаяся станция сохранила потенциал дальнейшего развития.
Ранее посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара.
До этого представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране.
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о вынужденной остановке строительства новых блоков АЭС «Бушер» на фоне боевых действий.