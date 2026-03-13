Лихачев пообещал обеспечить штатную работу иранской АЭС «Бушер»

Tекст: Вера Басилая

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций России и МАГАТЭ заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока АЭС «Бушер» в Иране и добиваться возобновления строительства новых энергоблоков, передает РИА «Новости».

Лихачев отметил, что пока сохраняется такая возможность, российская сторона будет присутствовать на объекте и делать все необходимое для поддержания стабильной работы «Бушер-1», а также для того, чтобы строящаяся станция сохранила потенциал дальнейшего развития.

Ранее посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара.

До этого представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о вынужденной остановке строительства новых блоков АЭС «Бушер» на фоне боевых действий.