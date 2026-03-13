  • Новость часаЛукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 14:15 • Новости дня

    Лихачев пообещал обеспечить штатную работу иранской АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил о намерении России обеспечить стабильную работу первого блока иранской АЭС «Бушер».

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам прошедших в Москве межведомственных консультаций России и МАГАТЭ заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока АЭС «Бушер» в Иране и добиваться возобновления строительства новых энергоблоков, передает РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что пока сохраняется такая возможность, российская сторона будет присутствовать на объекте и делать все необходимое для поддержания стабильной работы «Бушер-1», а также для того, чтобы строящаяся станция сохранила потенциал дальнейшего развития.

    Ранее посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что иранская АЭС «Бушер» не рассматривается Израилем как цель удара.

    До этого представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране.

    Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о вынужденной остановке строительства новых блоков АЭС «Бушер» на фоне боевых действий.

    12 марта 2026, 16:15 • Новости дня
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    12 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В главной прачечной американского авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар, из-за которого пострадали двое членов экипажа.

    Пожар на американском авианосце «Джеральд Форд» вспыхнул в главной прачечной, передает РИА «Новости». По сообщению Пятого флота США, возгорание не связано с боевыми действиями и было быстро ликвидировано. Представители флота подчеркнули: «Пожар начался в помещении главной прачечной корабля. Причина не связана с боевыми действиями, возгорание локализовали».

    В результате инцидента пострадали два матроса, однако их жизни ничего не угрожает, отмечают военные. Основная силовая установка корабля не получила повреждений, корабль продолжает выполнять свои задачи в полном объеме.

    Напомним, в конце февраля издание The Wall Street Journal уже сообщало о другой нештатной ситуации на этом авианосце – тогда на судне произошел прорыв канализации. Причиной поломки стало засорение туалета на нижней палубе.

    «Джеральд Форд» признан самым крупным и дорогим авианосцем в мире. Сейчас он находится в Красном море и участвует в операции «Эпическая ярость».

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    12 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    @ SalamPix/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации, акцентировав намерение Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля.

    Моджтаба Хаменеи, недавно ставший верховным лидером Ирана, обратился к нации с первым официальным посланием, передает РИА «Новости». По его словам, Иран не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов США и Израиля. Это стало главным акцентом в его обращении на фоне продолжающегося противостояния с западными странами.

    Также новый лидер подчеркнул, что власти Ирана собираются потребовать от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесенный в ходе последних атак. По его словам, Тегеран будет использовать Ормузский пролив как стратегический рычаг давления на США и Израиль, и намерен добиваться его закрытия до урегулирования конфликта.

    В обращении прозвучал призыв к государствам Ближнего Востока ускорить процесс закрытия американских военных баз в регионе. Хаменеи отметил, что Иран сохраняет веру в дружбу с соседями и рассчитывает на сплоченность мусульманских стран в противостоянии внешнему влиянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    @ Senior Airman Landon Gunsauls/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    12 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД вновь рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Германии из-за продолжающейся дискриминации со стороны германских властей по национальному признаку.

    Министерство иностранных дел РФ вновь рекомендовало россиянам не посещать Германию без крайней необходимости, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Германии сознательно относятся с подозрением к российским гражданам, проживающим или временно находящимся в стране, создают вокруг них атмосферу недоверия и подвергают их дискриминации.

    «Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала Захарова.

    По ее словам, формы дискриминации включают изъятие предметов одежды, личных вещей и наличных денег на таможне, а также назначение крупных штрафов за нарушение антироссийских санкций. Помимо этого, отмечаются ограничения банковского обслуживания, в том числе постоянные проверки различного рода справок у российских граждан и русскоговорящих соотечественников.

    Ранее Мария Захарова упомянула Христа и демократию в комментарии к позиции Германии по ситуации вокруг Ирана. До этого МИД России указывал на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в антироссийских заявлениях.

    Напомним, Германия опустилась с первого на четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль.


    12 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля

    @ Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В первом обращении новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи упомянул, что потерял не только отца, но и близких женщин семьи в результате атак.

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что потерял близких членов семьи в результате атак США и Израиля, передает РИА «Новости». В своем первом официальном обращении он подтвердил, что погиб его отец Али Хаменеи, а также сообщил о смерти супруги и сестры.

    Моджтаба Хаменеи отметил: «Помимо отца, мне не хватает моей дорогой и верной жены, на которую я возлагал свои надежды, и моей преданной сестры, посвятившей себя служению родителям». Эти слова были опубликованы пресс-службой нового лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером страны.

    МИД Ирана заявил, что после полученного ранения состояние Хаменеи остается стабильным и не вызывает серьезных опасений.

    12 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    12 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    В Иране рассказали о последствиях уничтожения энергосистемы страны

    Лариджани: Регион «погрузится во тьму» в случае уничтожения энергосистемы Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    В своем заявлении он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который говорил о возможности уничтожения иранской энергосистемы, передает ТАСС.

    «Если они это сделают, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса, а темнота предоставляет широкие возможности для выслеживания американских военнослужащих, спасающихся бегством», – написал Лариджани в соцсетях.

    Ранее ООН выразила обеспокоенность ударами Израиля по энергоинфраструктуре Ирана.

    12 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Иранская армия пригрозила скорым уничтожением Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное руководство Ирана заявило о скором уничтожении Израиля и поддержке создания независимого палестинского государства.

    Армия Ирана выступила с заявлением о скором уничтожении Израиля, передает ТАСС. В тексте, опубликованном агентством Fars, подчеркивается: «Несомненно, уничтожение сионистского режима и создание на территории Палестины независимого палестинского государства, в котором будут представлены все религии и конфессии, близко».

    Заявление приурочено к Международному дню Иерусалима, который отмечается по инициативе Ирана с 1979 года.

    День Аль-Кудс проводится ежегодно в последнюю пятницу месяца Рамадан и направлен на поддержку борьбы палестинцев за свои права. Иран традиционно использует этот день для выражения солидарности с палестинским народом и критики политики Израиля.

    Заявление иранской армии прозвучало на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и продолжающихся обсуждений статуса палестинских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Ближний Восток останется без электричества в течение получаса, если энергосистема Ирана будет уничтожена.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации и заявил о намерении Тегерана добиться компенсаций от США и Израиля. Совбез ООН отклонил проект резолюции России с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    12 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений за шесть часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


