    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 17:15 • Справки

    Как оплачивается больничный лист в 2026 году: расчёт, изменения, максимальный и минимальный размер

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Человек, в результате болезни временно потерявший трудоспособность, имеет право на выплату специального пособия – т.н. больничного листа. Каков размер этого пособия, по какому принципу оно рассчитывается, что нужно для его оформления – и в каких случаях получить его невозможно?

    Больничный лист (листок нетрудоспособности) – документ, подтверждающий временную нетрудоспособность работника и служащий основанием для выплаты пособия. С 2022 года больничные листы оформляются исключительно в электронном виде.

    Размер пособия по больничному в 2026 году

    Максимальный размер дневного пособия в 2026 году – 6 827,40 рубля.

    Расчёт максимума: (2 225 000 + 2 759 000) / 730 = 6 827,40 рубля, где 2 225 000 рублей – предельная база для страховых взносов за 2024 год, 2 759 000 рублей – за 2025 год.

    Минимальный размер дневного пособия рассчитывается из МРОТ и зависит от количества дней в месяце болезни:

    • в месяцах с 31 днём – 873,97 рубля (27 093,00 / 31);

    • в месяцах с 30 днями – 903,10 рубля (27 093,00 / 30);

    • в феврале – 967,61 рубля (27 093,00 / 28).

    МРОТ в 2026 году составляет 27 093,00 рубля.

    Пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ.

    Как рассчитывается больничный

    Формула расчёта:

    Пособие = Средний дневной заработок × Процент по стажу × Количество дней болезни.

    Средний дневной заработок = Доход за 2 года / 730.

    Для больничных, открытых в 2026 году, расчётным периодом являются 2024 и 2025 годы. Учитываются все выплаты, на которые начислялись страховые взносы.

    Процент оплаты зависит от страхового стажа

    Страховой стаж 8 лет и более – 100% среднего заработка.

    Страховой стаж от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка.

    Страховой стаж менее 5 лет – 60% среднего заработка.

    Страховой стаж менее 6 месяцев – пособие не выше МРОТ за полный месяц.

    Максимальное дневное пособие с учётом стажа:

    • при стаже 8 лет и более – 6 827,40 рубля;

    • при стаже от 5 до 8 лет – 5 461,92 рубля (6 827,40 × 80%);

    • при стаже до 5 лет – 4 096,44 рубля (6 827,40 × 60%).

    Когда пособие рассчитывается из МРОТ

    Больничный рассчитывается исходя из МРОТ в следующих случаях:

    • у работника не было заработка в расчётном периоде (2024–2025 годы);

    • средний заработок оказался ниже МРОТ;

    • страховой стаж менее 6 месяцев;

    • нарушен режим лечения без уважительных причин.

    Средний дневной заработок из МРОТ в 2026 году: 27 093,00 × 24 / 730 = 890,73 рубля.

    Кто оплачивает больничный

    Болезнь или травма работника:

    • первые 3 календарных дня – работодатель;

    • с 4-го дня – Социальный фонд России (СФР).

    СФР оплачивает полностью с первого дня в случаях:

    • уход за больным членом семьи (ребёнком, взрослым родственником);

    • карантин работника или ребёнка до 7 лет;

    • протезирование в стационаре;

    • долечивание в санатории после госпитализации;

    • беременность и роды;

    • несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.

    Сроки выплаты больничного

    Работодатель обязан рассчитать пособие в течение 10 календарных дней после получения сведений о закрытии больничного. Выплата производится в ближайший день выдачи заработной платы.

    СФР перечисляет пособие в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений от работодателя.

    Как оформить больничный

    1. Электронный больничный (ЭЛН) оформляется автоматически:

    2. Работник обращается в медицинскую организацию.

    3. Врач проводит осмотр и открывает электронный больничный лист.

    4. ЭЛН автоматически направляется в СФР.

    5. СФР уведомляет работодателя об открытии больничного.

    6. Работнику приходит уведомление на Госуслуги.

    Сдавать больничный работодателю или сообщать его номер не требуется – информация поступает автоматически через систему электронного документооборота.

    Проверить статус больничного можно:

    • в личном кабинете на портале Госуслуги;

    • в личном кабинете на сайте СФР (sfr.gov.ru).

    Сроки больничного листа

    Врач может открыть больничный на срок до 15 календарных дней.

    Фельдшер или стоматолог – до 10 календарных дней.

    Для продления больничного свыше 15 дней требуется решение врачебной комиссии.

    При благоприятном прогнозе максимальный срок составляет до 10 месяцев.

    При травмах и реконструктивных операциях – до 12 месяцев.

    Минимальный срок больничного законом не установлен, на практике – от 3 дней.

    Оплачиваются все дни больничного, включая выходные и праздники.

    Больничный по уходу за ребёнком

    Оформить больничный по уходу за ребёнком может любой член семьи: мать, отец, бабушка, дедушка, другой родственник, опекун.

    Лимиты оплачиваемых дней в году на одного ребёнка:

    • ребёнок до 7 лет – 60 дней (90 дней при заболеваниях из специального перечня);

    • ребёнок от 7 до 15 лет – 45 дней, но не более 15 дней подряд;

    • ребёнок–инвалид до 18 лет – 120 дней;

    • ребёнок до 18 лет с ВИЧ, онкологией, поствакцинальными осложнениями – без ограничений.

    СФР оплачивает больничный по уходу за ребёнком с первого дня.

    Размер пособия при уходе за ребёнком:

    • при амбулаторном лечении: первые 10 дней – по стажу, последующие дни – 50% среднего заработка;

    • при стационарном лечении: весь период – по стажу.

    Больничный по уходу за взрослым родственником

    Максимальный срок одного больничного – 7 дней.

    Максимум оплачиваемых дней в году по уходу за одним взрослым родственником – 30 дней.

    СФР оплачивает с первого дня по стажу работника.

    Больничный при работе у нескольких работодателей

    Если работник трудится у нескольких работодателей, электронный больничный автоматически поступит каждому из них. Пособие выплачивается по каждому месту работы.

    Также работник вправе получить пособие только у одного работодателя по своему выбору с учётом заработка у всех работодателей.

    Больничный после увольнения

    Если болезнь наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, бывший работник имеет право на пособие.

    Размер пособия – 60% среднего заработка независимо от стажа.

    Первые 3 дня оплачивает бывший работодатель, с 4–го дня – СФР.

    Для получения выплаты необходимо обратиться к бывшему работодателю или в СФР.

    Больничный для самозанятых

    С 1 января 2026 года самозанятые (плательщики НПД) могут получать пособие по временной нетрудоспособности при соблюдении условий:

    • добровольная регистрация в СФР;

    • ежемесячная уплата страховых взносов;

    • право на пособие возникает через 6 месяцев регулярной уплаты взносов.

    Размер взносов и пособия зависит от выбранной страховой программы.

    Больничный для работников по договору ГПХ

    Исполнители по гражданско-правовым договорам (не самозанятые) имеют право на больничный, если за них уплачиваются страховые взносы.

    Работодатели узнают об открытии и закрытии больничного через систему СФР аналогично штатным сотрудникам.

    Кому не выплачивается пособие

    Пособие по больничному не назначается:

    • неработающим гражданам без договора добровольного страхования;

    • лицам, чья нетрудоспособность наступила в результате умышленного причинения вреда своему здоровью;

    • лицам, нетрудоспособность которых наступила вследствие совершения преступления.

    Ограничения для инвалидов:

    • оплата больничного не более 4 месяцев подряд;

    • не более 5 месяцев в календарном году;

    Ограничения при срочном трудовом договоре до 6 месяцев:

    • оплата не более 75 календарных дней.

