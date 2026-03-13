Как оплачивается больничный лист в 2026 году: расчёт, изменения, максимальный и минимальный размер

Больничный лист (листок нетрудоспособности) – документ, подтверждающий временную нетрудоспособность работника и служащий основанием для выплаты пособия. С 2022 года больничные листы оформляются исключительно в электронном виде.

Размер пособия по больничному в 2026 году

Максимальный размер дневного пособия в 2026 году – 6 827,40 рубля.

Расчёт максимума: (2 225 000 + 2 759 000) / 730 = 6 827,40 рубля, где 2 225 000 рублей – предельная база для страховых взносов за 2024 год, 2 759 000 рублей – за 2025 год.

Минимальный размер дневного пособия рассчитывается из МРОТ и зависит от количества дней в месяце болезни:

в месяцах с 31 днём – 873,97 рубля (27 093,00 / 31);

в месяцах с 30 днями – 903,10 рубля (27 093,00 / 30);

в феврале – 967,61 рубля (27 093,00 / 28).

МРОТ в 2026 году составляет 27 093,00 рубля.

Пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ.

Как рассчитывается больничный

Формула расчёта:

Пособие = Средний дневной заработок × Процент по стажу × Количество дней болезни.

Средний дневной заработок = Доход за 2 года / 730.

Для больничных, открытых в 2026 году, расчётным периодом являются 2024 и 2025 годы. Учитываются все выплаты, на которые начислялись страховые взносы.

Процент оплаты зависит от страхового стажа

Страховой стаж 8 лет и более – 100% среднего заработка.

Страховой стаж от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка.

Страховой стаж менее 5 лет – 60% среднего заработка.

Страховой стаж менее 6 месяцев – пособие не выше МРОТ за полный месяц.

Максимальное дневное пособие с учётом стажа:

при стаже 8 лет и более – 6 827,40 рубля;

при стаже от 5 до 8 лет – 5 461,92 рубля (6 827,40 × 80%);

при стаже до 5 лет – 4 096,44 рубля (6 827,40 × 60%).

Когда пособие рассчитывается из МРОТ

Больничный рассчитывается исходя из МРОТ в следующих случаях:

у работника не было заработка в расчётном периоде (2024–2025 годы);

средний заработок оказался ниже МРОТ;

страховой стаж менее 6 месяцев;

нарушен режим лечения без уважительных причин.

Средний дневной заработок из МРОТ в 2026 году: 27 093,00 × 24 / 730 = 890,73 рубля.

Кто оплачивает больничный

Болезнь или травма работника:

первые 3 календарных дня – работодатель;

с 4-го дня – Социальный фонд России (СФР).

СФР оплачивает полностью с первого дня в случаях:

уход за больным членом семьи (ребёнком, взрослым родственником);

карантин работника или ребёнка до 7 лет;

протезирование в стационаре;

долечивание в санатории после госпитализации;

беременность и роды;

несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.

Сроки выплаты больничного

Работодатель обязан рассчитать пособие в течение 10 календарных дней после получения сведений о закрытии больничного. Выплата производится в ближайший день выдачи заработной платы.

СФР перечисляет пособие в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений от работодателя.

Как оформить больничный

Электронный больничный (ЭЛН) оформляется автоматически: Работник обращается в медицинскую организацию. Врач проводит осмотр и открывает электронный больничный лист. ЭЛН автоматически направляется в СФР. СФР уведомляет работодателя об открытии больничного. Работнику приходит уведомление на Госуслуги.

Сдавать больничный работодателю или сообщать его номер не требуется – информация поступает автоматически через систему электронного документооборота.

Проверить статус больничного можно:

в личном кабинете на портале Госуслуги;

в личном кабинете на сайте СФР (sfr.gov.ru).

Сроки больничного листа

Врач может открыть больничный на срок до 15 календарных дней.

Фельдшер или стоматолог – до 10 календарных дней.

Для продления больничного свыше 15 дней требуется решение врачебной комиссии.

При благоприятном прогнозе максимальный срок составляет до 10 месяцев.

При травмах и реконструктивных операциях – до 12 месяцев.

Минимальный срок больничного законом не установлен, на практике – от 3 дней.

Оплачиваются все дни больничного, включая выходные и праздники.

Больничный по уходу за ребёнком

Оформить больничный по уходу за ребёнком может любой член семьи: мать, отец, бабушка, дедушка, другой родственник, опекун.

Лимиты оплачиваемых дней в году на одного ребёнка:

ребёнок до 7 лет – 60 дней (90 дней при заболеваниях из специального перечня);

ребёнок от 7 до 15 лет – 45 дней, но не более 15 дней подряд;

ребёнок–инвалид до 18 лет – 120 дней;

ребёнок до 18 лет с ВИЧ, онкологией, поствакцинальными осложнениями – без ограничений.

СФР оплачивает больничный по уходу за ребёнком с первого дня.

Размер пособия при уходе за ребёнком:

при амбулаторном лечении: первые 10 дней – по стажу, последующие дни – 50% среднего заработка;

при стационарном лечении: весь период – по стажу.

Больничный по уходу за взрослым родственником

Максимальный срок одного больничного – 7 дней.

Максимум оплачиваемых дней в году по уходу за одним взрослым родственником – 30 дней.

СФР оплачивает с первого дня по стажу работника.

Больничный при работе у нескольких работодателей

Если работник трудится у нескольких работодателей, электронный больничный автоматически поступит каждому из них. Пособие выплачивается по каждому месту работы.

Также работник вправе получить пособие только у одного работодателя по своему выбору с учётом заработка у всех работодателей.

Больничный после увольнения

Если болезнь наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, бывший работник имеет право на пособие.

Размер пособия – 60% среднего заработка независимо от стажа.

Первые 3 дня оплачивает бывший работодатель, с 4–го дня – СФР.

Для получения выплаты необходимо обратиться к бывшему работодателю или в СФР.

Больничный для самозанятых

С 1 января 2026 года самозанятые (плательщики НПД) могут получать пособие по временной нетрудоспособности при соблюдении условий:

добровольная регистрация в СФР;

ежемесячная уплата страховых взносов;

право на пособие возникает через 6 месяцев регулярной уплаты взносов.

Размер взносов и пособия зависит от выбранной страховой программы.

Больничный для работников по договору ГПХ

Исполнители по гражданско-правовым договорам (не самозанятые) имеют право на больничный, если за них уплачиваются страховые взносы.

Работодатели узнают об открытии и закрытии больничного через систему СФР аналогично штатным сотрудникам.

Кому не выплачивается пособие

Пособие по больничному не назначается:

неработающим гражданам без договора добровольного страхования;

лицам, чья нетрудоспособность наступила в результате умышленного причинения вреда своему здоровью;

лицам, нетрудоспособность которых наступила вследствие совершения преступления.

Ограничения для инвалидов:

оплата больничного не более 4 месяцев подряд;

не более 5 месяцев в календарном году;

Ограничения при срочном трудовом договоре до 6 месяцев: