Как оплачивается больничный лист в 2026 году: расчёт, изменения, максимальный и минимальный размер
Человек, в результате болезни временно потерявший трудоспособность, имеет право на выплату специального пособия – т.н. больничного листа. Каков размер этого пособия, по какому принципу оно рассчитывается, что нужно для его оформления – и в каких случаях получить его невозможно?
Больничный лист (листок нетрудоспособности) – документ, подтверждающий временную нетрудоспособность работника и служащий основанием для выплаты пособия. С 2022 года больничные листы оформляются исключительно в электронном виде.
Размер пособия по больничному в 2026 году
Максимальный размер дневного пособия в 2026 году – 6 827,40 рубля.
Расчёт максимума: (2 225 000 + 2 759 000) / 730 = 6 827,40 рубля, где 2 225 000 рублей – предельная база для страховых взносов за 2024 год, 2 759 000 рублей – за 2025 год.
Минимальный размер дневного пособия рассчитывается из МРОТ и зависит от количества дней в месяце болезни:
- в месяцах с 31 днём – 873,97 рубля (27 093,00 / 31);
- в месяцах с 30 днями – 903,10 рубля (27 093,00 / 30);
- в феврале – 967,61 рубля (27 093,00 / 28).
МРОТ в 2026 году составляет 27 093,00 рубля.
Пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ.
Как рассчитывается больничный
Формула расчёта:
Пособие = Средний дневной заработок × Процент по стажу × Количество дней болезни.
Средний дневной заработок = Доход за 2 года / 730.
Для больничных, открытых в 2026 году, расчётным периодом являются 2024 и 2025 годы. Учитываются все выплаты, на которые начислялись страховые взносы.
Процент оплаты зависит от страхового стажа
Страховой стаж 8 лет и более – 100% среднего заработка.
Страховой стаж от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка.
Страховой стаж менее 5 лет – 60% среднего заработка.
Страховой стаж менее 6 месяцев – пособие не выше МРОТ за полный месяц.
Максимальное дневное пособие с учётом стажа:
- при стаже 8 лет и более – 6 827,40 рубля;
- при стаже от 5 до 8 лет – 5 461,92 рубля (6 827,40 × 80%);
- при стаже до 5 лет – 4 096,44 рубля (6 827,40 × 60%).
Когда пособие рассчитывается из МРОТ
Больничный рассчитывается исходя из МРОТ в следующих случаях:
- у работника не было заработка в расчётном периоде (2024–2025 годы);
- средний заработок оказался ниже МРОТ;
- страховой стаж менее 6 месяцев;
- нарушен режим лечения без уважительных причин.
Средний дневной заработок из МРОТ в 2026 году: 27 093,00 × 24 / 730 = 890,73 рубля.
Кто оплачивает больничный
Болезнь или травма работника:
- первые 3 календарных дня – работодатель;
- с 4-го дня – Социальный фонд России (СФР).
СФР оплачивает полностью с первого дня в случаях:
- уход за больным членом семьи (ребёнком, взрослым родственником);
- карантин работника или ребёнка до 7 лет;
- протезирование в стационаре;
- долечивание в санатории после госпитализации;
- беременность и роды;
- несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание.
Сроки выплаты больничного
Работодатель обязан рассчитать пособие в течение 10 календарных дней после получения сведений о закрытии больничного. Выплата производится в ближайший день выдачи заработной платы.
СФР перечисляет пособие в течение 10 рабочих дней после получения всех необходимых сведений от работодателя.
Как оформить больничный
- Электронный больничный (ЭЛН) оформляется автоматически:
- Работник обращается в медицинскую организацию.
- Врач проводит осмотр и открывает электронный больничный лист.
- ЭЛН автоматически направляется в СФР.
- СФР уведомляет работодателя об открытии больничного.
- Работнику приходит уведомление на Госуслуги.
Сдавать больничный работодателю или сообщать его номер не требуется – информация поступает автоматически через систему электронного документооборота.
Проверить статус больничного можно:
- в личном кабинете на портале Госуслуги;
- в личном кабинете на сайте СФР (sfr.gov.ru).
Сроки больничного листа
Врач может открыть больничный на срок до 15 календарных дней.
Фельдшер или стоматолог – до 10 календарных дней.
Для продления больничного свыше 15 дней требуется решение врачебной комиссии.
При благоприятном прогнозе максимальный срок составляет до 10 месяцев.
При травмах и реконструктивных операциях – до 12 месяцев.
Минимальный срок больничного законом не установлен, на практике – от 3 дней.
Оплачиваются все дни больничного, включая выходные и праздники.
Больничный по уходу за ребёнком
Оформить больничный по уходу за ребёнком может любой член семьи: мать, отец, бабушка, дедушка, другой родственник, опекун.
Лимиты оплачиваемых дней в году на одного ребёнка:
- ребёнок до 7 лет – 60 дней (90 дней при заболеваниях из специального перечня);
- ребёнок от 7 до 15 лет – 45 дней, но не более 15 дней подряд;
- ребёнок–инвалид до 18 лет – 120 дней;
- ребёнок до 18 лет с ВИЧ, онкологией, поствакцинальными осложнениями – без ограничений.
СФР оплачивает больничный по уходу за ребёнком с первого дня.
Размер пособия при уходе за ребёнком:
- при амбулаторном лечении: первые 10 дней – по стажу, последующие дни – 50% среднего заработка;
- при стационарном лечении: весь период – по стажу.
Больничный по уходу за взрослым родственником
Максимальный срок одного больничного – 7 дней.
Максимум оплачиваемых дней в году по уходу за одним взрослым родственником – 30 дней.
СФР оплачивает с первого дня по стажу работника.
Больничный при работе у нескольких работодателей
Если работник трудится у нескольких работодателей, электронный больничный автоматически поступит каждому из них. Пособие выплачивается по каждому месту работы.
Также работник вправе получить пособие только у одного работодателя по своему выбору с учётом заработка у всех работодателей.
Больничный после увольнения
Если болезнь наступила в течение 30 календарных дней после увольнения, бывший работник имеет право на пособие.
Размер пособия – 60% среднего заработка независимо от стажа.
Первые 3 дня оплачивает бывший работодатель, с 4–го дня – СФР.
Для получения выплаты необходимо обратиться к бывшему работодателю или в СФР.
Больничный для самозанятых
С 1 января 2026 года самозанятые (плательщики НПД) могут получать пособие по временной нетрудоспособности при соблюдении условий:
- добровольная регистрация в СФР;
- ежемесячная уплата страховых взносов;
- право на пособие возникает через 6 месяцев регулярной уплаты взносов.
Размер взносов и пособия зависит от выбранной страховой программы.
Больничный для работников по договору ГПХ
Исполнители по гражданско-правовым договорам (не самозанятые) имеют право на больничный, если за них уплачиваются страховые взносы.
Работодатели узнают об открытии и закрытии больничного через систему СФР аналогично штатным сотрудникам.
Кому не выплачивается пособие
Пособие по больничному не назначается:
- неработающим гражданам без договора добровольного страхования;
- лицам, чья нетрудоспособность наступила в результате умышленного причинения вреда своему здоровью;
- лицам, нетрудоспособность которых наступила вследствие совершения преступления.
Ограничения для инвалидов:
- оплата больничного не более 4 месяцев подряд;
- не более 5 месяцев в календарном году;
Ограничения при срочном трудовом договоре до 6 месяцев:
- оплата не более 75 календарных дней.