Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Марочко: ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой
Российские военнослужащие за последние дни вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Николаевка под Константиновкой Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За выходные дни нашим военнослужащим удалось вытеснить украинских боевиков из населенного пункта Николаевка, который под Константиновкой», – заявил Марочко, передает ТАСС.
Накануне начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке.
В начале марта в российских силовых структурах сообщили, что оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС России.