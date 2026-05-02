Киев задумался о сокращении категорий граждан с правом брони от мобилизации
Правительство Украины рассматривает возможность снижения квоты на освобождение от мобилизации для сотрудников критически важных предприятий ради пополнения рядов ВСУ, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
«Одним из вариантов изменений в процессе мобилизации, который сейчас обсуждают власти, является уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с нынешних 50% до 30%. В совокупности, как рассчитывают власти, эти меры должны обеспечить приток дополнительных новобранцев в армию в размере 350-400 тыс. человек», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.
При этом оборонные и энергетические предприятия сохранят 100-процентную квоту.
Сейчас на Украине насчитывается около 1,3 млн забронированных работников. Военкоматы обладают полными данными о местах работы и жительства таких граждан, поэтому повестки могут начать выдавать прямо на рабочих местах в первый же день после отмены льготы. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Против инициативы выступает экономический блок правительства. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского опасаются, что подобные жесткие меры спровоцируют резкий рост социального напряжения в обществе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что министерство обороны Украины изучает возможность почти полной отмены брони от мобилизации. Число украинских граждан с правом на отсрочку превысило 1,3 млн человек. Десятки тысяч украинцев лишились этого статуса после аудита критических предприятий.