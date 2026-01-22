  • Новость часаДоля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    22 января 2026, 08:55 • Новости дня

    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское командование все чаще отправляет на передовые позиции в Сумской области военнослужащих, подписавших контракт по так называемой «программе 18-24», пишет РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по «программе 18-24». Среди них подтверждаются большие потери».

    Весной 2023 года киевские власти объявили о запуске этой программы, согласно которой мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет могут подписывать контракт на службу в армии. В обмен им предлагают высокую зарплату, преимущества при поступлении в учебные заведения и ряд других льгот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Молодые украинцы поехали в Германию после снятия запрета на их выезд.

    Депутат Рады Дубинский заявил, что с Украины выехали 40 тыс. молодых мужчин.

    21 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    21 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    21 января 2026, 09:28 • Новости дня
    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    В Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, на границе Запорожской и Днепропетровской областей были уничтожены две группы украинских диверсантов, сообщает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что диверсанты переоделись в форму российских военных и попытались выполнить задание.

    Cоветник главы ДНР заявил: «Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейшего продвижения на Славянск.

    Кимаковский также сообщил о переброске резервов беспилотников ВСУ к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

    21 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    21 января 2026, 14:38 • Новости дня
    Пацифиста на Украине насильно отправили в штурмовики

    Tекст: Ольга Иванова

    Кришнаит Александр Ширков был мобилизован в Днепропетровске несмотря на убеждения, позже он погиб в составе штурмового подразделения под Красноармейском на первом боевом задании, рассказал знакомый и единомышленник погибшего Олег Торгало.

    Сотрудники военкомата в Днепропетровске на Украине задержали кришнаита Александра Ширкова и против его воли мобилизовали в армию, где он погиб на первом же боевом задании, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал его знакомый и единомышленник Олег Торгало, который отметил, что Ширкова силой забрали на улице, а затем отправили в учебную часть, готовящую бойцов для штурмовой бригады «Скеля».

    Торгало подчеркнул, что у подразделения «Скеля» крайне плохая репутация – по открытым данным, многие новобранцы погибают уже в первые дни, а человеческая жизнь там считается расходным материалом. По его словам, медкомиссия проходила формально, все жалобы игнорировались, годными признавали всех.

    Ширков был убежденным пацифистом и пытался воспользоваться своим правом на альтернативную гражданскую службу, однако сотрудники военкомата не приняли его доводы. В армии его сперва отправили работать на кухню, где смены длились более 20 часов, и он сам вызвался в штурмовое подразделение, чтобы получать хотя бы семь часов сна. Торгало рассказал, что в этом подразделении оказалось много тяжелобольных и пожилых людей, а также тех, у кого не было денег или связей, чтобы избежать службы.

    Перед отправкой на передовую под Красноармейск в Донбассе Ширков смог последний раз выйти на связь. По словам его сослуживцев, другие военные называли новое пополнение «однодневками» из-за минимальных шансов выжить. Ширков погиб от пули в шею при первом же боевом выходе, его тело осталось за линией фронта.

    Торгало заключил, что происходящее – это не просто мобилизация, а массовое нарушение прав и свободы совести граждан, и назвал смерть Ширкова следствием беззакония и административного насилия. Бригада «Скеля» была создана в 2022 году и участвовала в боевых действиях в Харьковской области, Донбассе и на Запорожском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину для принудительной мобилизации прямо на катке в Одессе.

    В Житомирской области мужчина, задержанный для мобилизации и признанный годным к службе, скончался возле военкомата после отказа от госпитализации.

    В Черниговской области мобилизованных мужчин заставили ползать по земле под окрики и выстрелы.

    21 января 2026, 23:50 • Новости дня
    Число погибших при атаке ВСУ в Краснодарском крае выросло до трех человек
    Число погибших при атаке ВСУ в Краснодарском крае выросло до трех человек
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна погибли три человека, восемь госпитализированы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до трех человек, пострадавших – до восьми», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора, при необходимости пострадавших могут перевезти в клиники краевого центра для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

    21 января 2026, 23:27 • Новости дня
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    22 января 2026, 00:46 • Новости дня
    Депутат Рады Скороход назвала «больной» цель министра обороны Украины Федорова

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» украинскую «стратегическую цель», которая, по словам нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, заключается в том, чтобы «убивать 50 тыс. россиян в месяц».

    Федоров заявил об этом на встрече с журналистами. «Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная?» – приводят слова Скороход украинские СМИ.

    Она выразила мнение, что приоритетом для страны должны быть окончание войны, обмен всех украинских военнопленных, возвращение и поиск пропавших без вести и поддержка военных, «которые уже просто морально и физически устали».

    По ее словам, люди на Украине продолжают жить без света, воды и тепла, в то время как выдвигаются подобные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Владимир Зеленский поручил новому министру повысить эффективность мобилизации.

    21 января 2026, 12:51 • Новости дня
    Обстреливавшая Белгород установка HIMARS уничтожена в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пусковая установка HIMARS ВСУ, обстреливавшая Белгород, уничтожена в Харьковской области, заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, пусковая установка HIMARS Вооруженных сил Украины, применявшаяся для обстрелов Белгорода, была уничтожена в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что операция прошла рано утром в районе села Сазоно-Балановка, откуда ранее велся огонь дальнобойными ракетами по Белгороду.

    По его словам, первый удар пришелся точно по самой установке. «Сегодня рано утром, начало шестого утра, по району сосредоточения украинской техники недалеко от села Сазоно-Балановка, откуда велся огонь дальнобойными ракетами в сторону Белгорода, отработали... Целью была пусковая установка HIMARS», – заявил Лебедев.

    Он уточнил, что спустя минуту после первого удара последовал второй, который уничтожил не только установку, но и находившиеся рядом оборудование, складированные ракеты, горюче-смазочные материалы и личный состав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.

    ВС России нанесли массированный удар возмездия по военным объектам на Украине.

    «Северяне» сорвали эвакуацию установки HIMARS в Черниговской области.

    21 января 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ
    ВС России поразили склад хранения барражирующих боеприпасов ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складу хранения барражирующих боеприпасов ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 370 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотника, 646 ЗРК, 27 248 танков и других бронемашин, 1648 боевых машин РСЗО, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    21 января 2026, 22:23 • Новости дня
    При атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram-канале , что два человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края. По его словам, удар пришелся по терминалам, вследствие чего возник пожар.

    Он пообещал, что всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь, при необходимости пострадавших доставят в краевые больницы.

    В результате атаки на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Сейчас к ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, среди них сотрудники МЧС России.

    Ранее в Краснодарском крае спасатели эвакуировали жильцов дома из-за найденной боевой части обломков БПЛА.

    В Адыгее после атаки дрона ВСУ число пострадавших выросло до 13 человек.

    Глава Адыгеи Кумпилов ввел режим ЧС в Тахтамукайском районе для оперативного решения вопросов граждан после атаки дрона ВСУ на жилой дом.

    21 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ

    В Адыгее нашли фрагменты тела после удара дрона ВСУ по аулу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ауле Новая Адыгея при разборе завалов после удара БПЛА были обнаружены фрагменты человеческого тела, назначены генетические экспертизы, сообщили власти республики.

    Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.

    По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.

    Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.


    21 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 солдат

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе боевых действий на различных направлениях спецоперации подразделения группировок войск ВС России нанесли серьезные потери вооруженным формированиям противника, уничтожив в общей сложности более 1260 военнослужащих и значительное количество техники.

    Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ около Белополья и Хотени в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Зыбино, Захаровки и Волчанских Хуторов.

    Противник при этом потерял до 160 военнослужащих, танк, бронемашину, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожено три склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии рядом с Осиново, Кутьковкой, Нечволодовкой и Грушевкой в Харьковской области, Красным Лиманом, Николаевкой, Александровкой и Коровьим Яром в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной и шести механизированных бригад ВСУ в районах Ильиновки, Дружковки, Берестока, Закотного, Новоселовки и Константиновки в ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 185 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе американский М113, девять бронемашин и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены две станции РЭБ и два склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Артемовки, Торецкого, Новопавловки, Гришино и Удачного в ДНР, Федоровского и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих, шесть бронемашин, семь артиллерийских орудий, включая две американские 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin и две установки РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой, артиллерийской бригад, бригады беспилотных систем, трех механизированных и пяти штурмовых полков ВСУ поблизости от Долинки, Комсомольского, Терсянки, Благодатного, Чаривного, Горького, Заливного, Верхней Терсы, Воздвижевки в Запорожской области и Скотоватого в Днепропетровской области.

    Противник потерял до 260 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, орудие полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    А в минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    21 января 2026, 19:24 • Новости дня
    За девять часов над Россией сбили 32 дрона ВСУ

    За девять часов над Россией сбили 32 украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За девять часов среды российские средства ПВО поразили 32 украинских беспилотника, часть которых была уничтожена над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны.

    Российские средства противовоздушной обороны за девять часов перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с Украины, сообщает Минобороны России.

    Это произошло 21 января в период с 09.00 до 18.00 по московскому времени. Согласно заявлению ведомства, перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре – над акваторией Черного моря, по два – над территорией Крыма и Курской области, и по одному дрону  – над небом Брянской области, Краснодарского края и Татарстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее за три вечерних часа вторника средства ПВО уничтожили 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

    До этого Минобороны России заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА вечером вторника над регионами и Азовским морем.


