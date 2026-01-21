В Краснодарском крае эвакуировали жильцов дома из-за боевой части обломков БПЛА

В Краснодарском крае эвакуируют жильцов дома из-за боевой части БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«В Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них – боевая часть. В настоящий момент жильцов четырёхподъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», – написал губернатор в Telegram-канале.

Кондратьев добавил, что тем, кому необходимо, могут обратиться пункт временного размещения в спортивной школе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ во вторник. Он же заявил о гибели из-за БПЛА помощника главы Грайворонского округа по безопасности.

В Орле из-за дронов отметили сбои в электро- и водоснабжении. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА привели к возгоранию на территории Афипского НПЗ.



