В Краснодарском крае эвакуировали жильцов дома из-за боевой части обломков БПЛА

В посёлке городского типа Афипский в Северском районе Краснодарского края России около многоквартирного дома упали обломки дрона ВСУ с боевой частью. Для её ликвидации прибыли специалисты, а жильцов ради их безопасности эвакуируют, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В Афипском на территорию рядом с многоквартирным домом упали обломки БПЛА, один из них – боевая часть. В настоящий момент жильцов четырёхподъездного 177-квартирного дома эвакуируют в целях безопасности и для проведения разминирования. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы», – написал губернатор в Telegram-канале.
Кондратьев добавил, что тем, кому необходимо, могут обратиться пункт временного размещения в спортивной школе.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ во вторник. Он же заявил о гибели из-за БПЛА помощника главы Грайворонского округа по безопасности.
В Орле из-за дронов отметили сбои в электро- и водоснабжении. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА привели к возгоранию на территории Афипского НПЗ.