Помощник главы Грайворонского округа по безопасности погиб при атаке БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ погиб помощник главы по безопасности Грайворонского округа Тимофей Муроталиевич Тайлоков. Сегодня, после удара врага по коммерческому объекту в селе Головчино, он выехал на место прилета оценить последствия атаки, помочь жителям», – написал он.

По словам Гладкова, ещё один дрон ВСУ повторно атаковал парковку возле объекта, Тайлоков получил тяжелые ранения, прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

Губернатор отметил, что Тайлоков был человеком необычайной храбрости, в самое тяжелое время он всегда был там, где сложнее всего, помогал людям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении энергообъектов при атаке БПЛА на Белгородский округ во вторник.

Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.