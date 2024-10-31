Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
Рыбин отреагировал на анонс матча «Аталанты» с песней «Дюны»
Рыбин заявил, что его рассмешил анонс матча «Аталанты» под песню «Привет с большого бодуна»
Певец и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин одобрил использование песни «Привет с большого бодуна» в анонсе матча итальянского клуба «Аталанта», он заявил, что ролик его повеселил.
Рыбин признался, что ролик, в котором анимированные персонажи шагают и танцуют за большой курицей под слова «Привет с большого бодуна», его повеселил, передает канал «360».
«Итальянцам нравятся русские, поэтому все сложилось», – отметил музыкант.
Ранее футбольный клуб «Аталанта» анонсировал матч с «Монцей» в Серии A клипом на песню российской группы «Дюна» «Привет с большого бодуна».
До этого трек «Мой мармеладный» Максима Фадеева в исполнении Кати Лель в ноябре 2023 года стал трендом у иностранцев и «вирусным» в TikTok.