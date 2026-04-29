Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.
ЕС собрался ужесточить условия выдачи кредита Украине на 90 млрд евро
Евросоюз рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине, включая требования по изменению налоговой системы для бизнеса, отмечает Bloomberg.
Евросоюз может ужесточить условия выдачи кредита Украине на сумму 90 млрд евро, часть которого зависит от внедрения спорных налоговых изменений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Речь идет об условиях получения 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи в этом году, что имеет ключевое значение для финансирования Киева на фоне продолжающейся спецоперации.
Согласно обсуждаемому плану, украинские власти должны будут ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% для компаний, работающих по упрощенной схеме и с доходом выше 4 млн гривен (примерно 90 800 долларов) ежегодно.
По оценке Минфина Украины, эта мера позволит дополнительно привлечь в бюджет свыше 40 млрд гривен ежегодно. Власти страны и международные доноры считают, что действующий налоговый режим способствует теневой экономике и снижает поступления в бюджет.
Переговоры между Еврокомиссией и Международным валютным фондом (МВФ) по этому вопросу продолжаются. ЕС намерен как можно скорее завершить согласование меморандума о взаимопонимании, который определит условия выделения средств, отметили в пресс-службе Еврокомиссии. При этом в Брюсселе подчеркнули, что реформа налоговой системы Украины необходима для укрепления экономики и ускорения евроинтеграции.
Новое требование уже вызывает острое недовольство в украинском обществе и осложняется противостоянием между Владимиром Зеленским и парламентом. В начале года депутаты отказались поддержать расширение перечня товаров, облагаемых НДС, несмотря на давление со стороны МВФ. Офис президента возложил часть ответственности на Минфин, обвинив его в излишней уступчивости перед кредиторами.
МВФ, в свою очередь, настаивает на реализации налоговых изменений до июня, когда назначен очередной пересмотр программы помощи. Киев уже сорвал мартовский дедлайн по принятию законопроекта, а следующие выплаты фонда в размере 700 млн долларов теперь под вопросом. В случае провала реформ Украина рискует остаться без части критически важных поступлений.
Международный валютный фонд отменил предварительные налоговые требования для предоставления нового кредита Украине, включая обязательное введение НДС для предпринимателей.