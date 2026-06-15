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Лавров заявил о приверженности России достигнутым на Аляске договоренностям
Москва рассчитывает на выполнение достигнутых 15 августа соглашений с США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Российская сторона намерена соблюдать условия соглашений, принятых в прошлом году, передает ТАСС.
«Мы привержены договоренностям, достигнутым 15 августа прошлого года на Аляске», – подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российской дипломатии напомнил, что Владимир Путин принял предложение Дональда Трампа, и выразил надежду на практическое воплощение этой инициативы. Кроме того, стороны обсудили предстоящие в июне совместные события, включая международный культурный форум и памятные мероприятия в Бресте.
Отметим, в рамках брестского форума, посвященного началу Великой Отечественной войны, пройдет заседание парламентского собрания двух стран. Также министр сообщил о грядущей встрече премьер-министров, отметив, что высокая интенсивность двусторонних контактов укрепляет фундамент братских отношений и помогает развитию Союзного государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало рабочий визит Сергея Лаврова в Минск 14–15 июня.
Неделей ранее глава ведомства выразил надежду на выполнение западными странами условий мирного урегулирования.
В феврале дипломат подтвердил актуальность достигнутых на Аляске договоренностей.