Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.3 комментария
Песков назвал страшилками слова президента Литвы об угрозе инфраструктуре
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал свежей порцией страшилок заявления из Литвы о том, что Россия якобы планирует атаки на инфраструктуру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о предполагаемых намерениях Москвы атаковать литовские объекты, передает РИА «Новости». Представитель Кремля назвал эти утверждения безосновательными.
«Вы знаете, это именно свежая порция таких страшилок», – подчеркнул Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Так он ответил на вопрос о заявлениях литовского лидера, касающихся возможной угрозы для инфраструктуры прибалтийской республики со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумием призывы Литвы атаковать Калининград.
Глава литовского МИД Кястутис Будрис объяснил подобные агрессивные заявления демонстрацией решимости западным союзникам.