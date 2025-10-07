НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Суды Москвы приняли 26 исков Союзмультфильма о защите авторских прав
В столичных судах рассматриваются два десятка новых исков киностудии, связанных с незаконным использованием узнаваемых мультгероев в коммерческих проектах.
Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии «Союзмультфильм» о защите авторских прав, передает РИА «Новости». Как уточняется в судебных документах, заявления были направлены в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский и другие районные суды столицы.
Иски касаются случаев неправомерного использования персонажей популярных мультфильмов студии в коммерческих целях. В документах указывается, что предприниматели использовали изображения, принадлежащие «Союзмультфильму», без разрешения правообладателя.
Неделей ранее Таганский суд Москвы взыскал в пользу киностудии 50 тысяч рублей с предпринимателя за незаконное использование изображения крокодила Гены. Прецедент усилил позицию «Союзмультфильма» в аналогичных спорах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы вынес решение о выплате компенсации киностудии за использование образа крокодила Гены без разрешения правообладателя. Государство провело приватизацию киностудии «Союзмультфильм». Московский суд взыскал со столичного предпринимателя 100 тыс. рублей за незаконную продажу футболок с изображением Чебурашки без согласия владельца товарного знака.