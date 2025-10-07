  • Новость часаКим Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выборы в Чехии явили призрак старой империи
    Меркель назвала COVID одной из причин конфликта на Украине
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    Украина создала тайные аккумуляторные парки на случай новых ударов по энергетике
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Эксперт: Нобелевская премия по медицине вручена заслуженно
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    9 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    7 октября 2025, 03:37 • Новости дня

    Суды Москвы приняли 26 исков Союзмультфильма о защите авторских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичных судах рассматриваются два десятка новых исков киностудии, связанных с незаконным использованием узнаваемых мультгероев в коммерческих проектах.

    Московские суды рассматривают 26 новых исков киностудии «Союзмультфильм» о защите авторских прав, передает РИА «Новости». Как уточняется в судебных документах, заявления были направлены в Бутырский, Кузьминский, Люблинский, Нагатинский, Никулинский, Симоновский, Таганский и другие районные суды столицы.

    Иски касаются случаев неправомерного использования персонажей популярных мультфильмов студии в коммерческих целях. В документах указывается, что предприниматели использовали изображения, принадлежащие «Союзмультфильму», без разрешения правообладателя.

    Неделей ранее Таганский суд Москвы взыскал в пользу киностудии 50 тысяч рублей с предпринимателя за незаконное использование изображения крокодила Гены. Прецедент усилил позицию «Союзмультфильма» в аналогичных спорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы вынес решение о выплате компенсации киностудии за использование образа крокодила Гены без разрешения правообладателя. Государство провело приватизацию киностудии «Союзмультфильм». Московский суд взыскал со столичного предпринимателя 100 тыс. рублей за незаконную продажу футболок с изображением Чебурашки без согласия владельца товарного знака.

    5 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине

    Глава МИД Турции Фидан назвал контроль ДНР главным препятствием мира на Украине

    Глава МИД Турции назвал главное препятствие для мира на Украине
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Возможность для урегулирования конфликта между Россией и Украиной может появиться в ближайшие месяцы, основной проблемой сейчас остается контроль над территорией Донецкой Народной Республики, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Фидан в интервью телеканалу TRT Haber отметил, что Украина отказывается выводить свои войска из этого региона, в то время как Россия требует уступить ей контроль, предупреждая Киев о риске потери еще больших территорий. Глава МИД Турции подчеркнул, что у обеих сторон есть свои обоснованные аргументы, и их необходимо сопоставить, передает РБК.

    Министр добавил, что рассматривает различные альтернативные варианты разрешения ситуации, обсуждая их с европейскими и американскими коллегами. Однако, по словам Фидана, эти предложения пока слишком сложны и могли бы вызвать раздражение, если обсуждать их публично.

    Ранее Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    Комментарии (22)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 425 военных за сутки на двух направлениях

    Названы потеряи ВСУ под ударами группировок «Восток» и «Южная»

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия за сутки понесла крупные потери живой силы и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 295 военных и две станции радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС.

    Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев. Он уточнил, что за сутки украинская армия также лишилась двух танков Т-64, буксируемой гаубицы и шестнадцати автомобилей.

    По его словам, подразделения «Востока» продвинулись вглубь обороны противника и нанесли удары по формированиям механизированных, нацгвардии и теробороны в районах Успеновки, Новогригоровки и Полтавки.

    Потери ВСУ от действий Южной группировки войск за сутки достигли до 130 военнослужащих и четырех артиллерийских орудий, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Он отметил, что артиллерия и ударные беспилотники уничтожили четыре боевые бронированные машины, девятнадцать автомобилей, четыре артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также склады боеприпасов и горючего.

    По словам Астафьева, подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, а авиация и барражирующие беспилотники нанесли удары по ряду украинских соединений в районах Северска, Васютинского, Кузьминовки, Веролюбовки, Плещеевки и Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях за сутки уничтожено свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Сбит летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы систем ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Экстренные службы прибыли к месту обнаружения обломков, сообщил Собянин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак беспилотников ВСУ на территории Белгородской области остались без электричества почти 40 тыс. человек, пострадали три человека, в том числе двое детей.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»

    Фон дер Ляйен после речи Путина призвала сохранить ей власть ради мира в Европе

    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала очень внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай», и сохранить ей власть, чтобы бороться с «угрозой с Востока».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза тщательно выслушать речь президента России Владимира Путина, произнесенную на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Она обратилась к евродепутатам, напомнив, что Путин возложил ответственность «за продолжение боевых действий на Украине на Европу». По словам фон дер Ляйен, европейцам следует «очень внимательно прислушаться к его словам».

    Фон дер Ляйен также заявила, что «глобальный миропорядок разлетается в щепки быстрее, чем мы могли бы ожидать», передает ТАСС.

    «В Европе звучит боевая тревога. <...> Европе угрожают с Востока. Европе грозят изнутри», – заявила фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии попросила оставить ее у власти для «спасения миропорядка», аргументируя это необходимостью защиты Европы. Она подчеркнула, что глобальный Юг внимательно следит за действиями ЕС. Ее выступление прозвучало в преддверии запланированного 9 октября голосования по вотумам недоверия Еврокомиссии в Европарламенте, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.

    Ранее депутаты Европейской народной партии в Европарламенте выразили недовольство политикой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они могут поддержать вотум недоверия.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он также назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. Президент пошутил, что больше не будет запускать дроны в Данию, Францию и другие страны.

    Комментарии (5)
    4 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе

    Стрелок Балтийского батальона один сдерживал разведку ВСУ 17 часов

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение 17 часов российский военнослужащий с позывным «Рай» в одиночку противостоял 12 украинским военным, обеспечивая отход своих товарищей.

    О подвиге российского стрелка Балтийского мотострелкового батальона сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт.

    Уточняется, что в лесополосе на линии соприкосновения боец с позывным «Рай» дал своим товарищам команду отступить из-за угрозы для группы, а сам остался прикрывать отход и удерживать позиции.

    В Народном фронте заявили: «Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход».

    За 17  часов боя российский военный сумел ликвидировать двух из 12 бойцов ВСУ, после чего захватил их вооружение и вернулся к сослуживцам. Подробности о состоянии здоровья военнослужащего не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовой роты с позывным «Крава» рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    Российский боец описал неадекватное поведение польского наемника.


    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 06:12 • Новости дня
    Rolex подал в Роспатент заявки на десятки товарных знаков

    Rolex с 2023 года подал 55 заявок на регистрацию товарных знаков в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Швейцарский производитель часов после прекращения экспорта в Россию активно начал защищать свои бренды, оформив десятки заявок на новые товарные знаки.

    Швейцарская компания Rolex подала в Роспатент 55 заявок на регистрацию товарных знаков с 2023 года, передает ТАСС. В августе 2024 года Роспатент зарегистрировал для компании товарный знак Air-King, в апреле 2025 года – Cosmograph и Oyster Perpetual.

    В октябре 2025 года были зарегистрированы такие названия, как Rolex President, Cerachrom, Oysterlock, Rolex Superlative и Rolex Glidelock, а также названия составляющих часов.

    Кроме того, у Rolex остаются действующими еще 32 товарных знака, срок действия которых еще не истек. Свой логотип компания зарегистрировала в России в 1989 году, срок его защиты истекает в декабре 2028 года. В 1998 году Rolex зарегистрировал еще 15 товарных знаков.

    Также отмечается, что ранее французский бренд Louis Vuitton оформил шесть заявок на регистрацию товарных знаков, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и другие варианты фирменного знака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, однако получил предварительный отказ из-за несоответствия регистрационных данных. Южнокорейская компания Hyundai оформила в России товарные знаки для автомобилей, компонентов и техники, несмотря на приостановку продаж и производства на российском рынке.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 05:10 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 205 боевиков и четыре склада ВСУ

    Якимкин сообщил об уничтожении четырех складов и 205 боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки военнослужащие группировки «Север» ликвидировали склады и нанесли потери ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Сумской области и Волчанска.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин заявил об уничтожении до 205 украинских боевиков за минувшие сутки, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ. По словам Якимкина, были уничтожены боевая бронированная машина, три автомобиля и артиллерийское орудие противника.

    Якимкин уточнил: «За сутки ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля и артиллерийское орудие. Также уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств противника».

    По его данным, формирования трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ были поражены в районах Спасского, Новой Сечи, Искриковщины, Красноярского и Петрушевки Сумской области. Кроме того, подразделение механизированной бригады ВСУ было поражено в районе Волчанска на Харьковском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике. Войска «Северян» за сутки продвинулись на ряде направлений, уничтожив несколько штурмовых групп противника и нанеся ему значительные потери.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 00:57 • Новости дня
    Медики пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи пострадали два медика и водитель скорой, сообщили в правоохранительных органах.

    В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что столкновение произошло на Ленинградском проспекте около 23.00 мск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Тверской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи, в результате которого пострадали пять человек.

    В сентябре президент России Владимир Путин наградил медиков, погибших в августе 2022 года в аварии после столкновения с бензовозом в Ярославской области.

    Комментарии (0)
    4 октября 2025, 17:06 • Новости дня
    Мост через Москву-реку назвали в честь Гагарина

    Tекст: Евгения Караваева

    Жители столицы определили, что новый мост у Национального космического центра получит имя Гагарина – за этот вариант проголосовали более 142 тыс. человек.

    Жители столицы определили название для нового моста через Москву-реку у Национального космического центра, передает РИА «Новости».

    Как сообщил мэр Сергей Собянин, в голосовании на платформе «Активный гражданин» приняли участие более 142 тыс. человек, большинство из которых выбрали вариант «Гагаринский мост».

    По словам главы столицы, новый мост расположился в непосредственной близости от Национального космического центра, который был открыт в День города. Таким образом, объект продолжает космическую тему района, в котором уже есть мост имени Академика Королева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на месте монорельсовой линии в Москве появится необычный парк на высоте.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 09:28 • Новости дня
    При пожаре в Москве обрушилась кровля трехэтажного здания

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Волгоградском проспекте в Москве пожар охватил трехэтажное здание, где частично обрушилась кровля, а площадь возгорания составила около 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В трехэтажном здании на Волгоградском проспекте в юго-восточной части Москвы произошло частичное обрушение кровли из-за пожара, передает ТАСС. В пресс-службе МЧС России сообщили: «Площадь пожара составляет порядка 300 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли. Привлекается более 70 человек и 24 единицы техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве загорелось здание, где находились чайхана и супермаркет. Соседи спасли девочку из квартиры, охваченной огнем. Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Белгороде прогремели взрывы во время сигнала ракетной опасности

    Серия взрывов прогремела в Белгороде во время объявления ракетной опасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером в Белгороде прозвучали громкие взрывы сразу после объявления ракетной опасности, что вызвало тревогу у местных жителей.

    Сигнал ракетной опасности был объявлен на всей территории Белгородской области в 22.20 по московскому времени, передает РИА «Новости». Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно укрыться в подвалах и оставаться там до официальной отмены угрозы.

    Через несколько минут после объявления тревоги в Белгороде были слышны резкие громкие звуки, раздававшиеся в небе. По информации корреспондента, характер взрывов был различным по интенсивности, а на улицах у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

    Гладков подчеркнул необходимость сохранять спокойствие и следовать указаниям экстренных служб до получения сигнала об окончании опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку шестнадцати беспилотников на Севастополь, инфраструктура города не пострадала. В результате атаки на объекты инфраструктуры в Белгородской области произошли существенные перебои с подачей электроэнергии, часть учреждений перевели на резервное питание.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 02:21 • Новости дня
    Ким Чен Ын поздравил Путина, пообещав вечную дружбу с Россией

    Лидер КНДР пообещал вечную дружбу России и КНДР в поздравлении Путину

    Tекст: Денис Тельманов

    В послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    Поздравление президенту России Владимира Путина с днем рождения направил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В своем обращении Ким Чен Ын заявил: «Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения».

    Глава КНДР подчеркнул, что благодаря руководству Путина Россия стала могучей державой, возглавляющей создание нового многополярного мира. Он выразил уверенность в том, что дружба между Пхеньяном и Москвой будет вечной, а союзнические отношения будут играть ключевую роль в формировании справедливого миропорядка.

    Ким Чен Ын также выразил уверенность, что КНДР продолжит всестороннюю поддержку российской стороны в деле защиты суверенитета и территориальной целостности, отмечается в сообщении агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал двусторонние отношения между Россией и КНДР интенсивными. Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил необходимость непрерывного повышения боеспособности флота страны. Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава ЕК призвала ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
    Премьер Грузии назвал численность участвовавших в попытке госпереворота экстремистов
    Медведев: У Франции нет президента
    На заводе в Тюмени обезврежено три БПЛА
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    В США препараты для похудения Ozempic и Wegovy начали продавать с большой скидкой

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации