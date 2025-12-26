Россиянка погибла в ДТП на Пхукете после столкновения с пикапом

Tекст: Тимур Шайдуллин

30-летняя россиянка погибла в ДТП на Пхукете, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального консула России в городе Пхукет Егора Иванова. По словам дипломата, девушка управляла легким мотоциклом, а ее пассажир, также гражданин России, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Родственники обоих информированы о случившемся.

По данным тайского новостного портала Khaosod English, трагедия произошла вечером четверга на извилистой горной дороге в районе Карон. Мотоцикл пересек сплошную разделительную линию на повороте и столкнулся со встречным автомобилем-пикапом, после чего его отбросило под колеса другого пикапа.

В публикации портала отмечается, что погибшая была иностранной гражданкой по имени Полина, а ее пассажир – Артем, был срочно доставлен в медицинское учреждение. Местная полиция расследует обстоятельства инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале декабря на Пхукете погиб 69-летний российский турист во время купания в море.

А в ноябре на этом острове умерла россиянка, двум ее детям помогло вернуться на родину российское посольство. Всего с июня на Пхукете погибли девять россиян.