Началось первое солнечное затмение 2026 года

Первое солнечное затмение 2026 года началось на Земле

Tекст: Мария Иванова

Первое солнечное затмение 2026 года началось на Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В районе Антарктиды на поверхность планеты легла полутень Луны. Это событие стало началом одного из двух солнечных затмений, которые ожидаются в 2026 году.

По данным ученых, примерно через полтора часа, в 14.44 по московскому времени, Луна полностью закроет Солнце, и на небе появится так называемое огненное кольцо. Это уникальное явление смогут увидеть лишь несколько десятков человек на всей планете – в основном исследователи на антарктических станциях.

На российской антарктической станции Мирный удалось сделать снимок затмения около 10 минут назад. На австралийской станции Дейвис полного кольца видно не будет, но фаза затмения там также близка к максимальной. Специалисты отмечают, что несмотря на то, что Солнце не видно на камерах, можно почувствовать атмосферу этого редкого космического события и практически в реальном времени наблюдать за Антарктидой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ожидается полное солнечное затмение.

Между тем астроном назвал дату малого парада планет – 28 февраля.

Роскосмос выделил самые яркие астрономические события 2026 года.