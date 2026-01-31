Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.10 комментариев
Роскосмос сообщил о самых ярких астрономических событиях 2026 года
В этом году жители России смогут наблюдать редкие астрономические события – например, в августе можно будет одновременно увидеть парад шести планет, полное солнечное затмение и метеорный поток Персеиды, сообщили в Роскосмосе.
Календарь астрономических явлений опубликовал Telegram-канал Роскосмоса.
В январе уже были отмечены Земля в перигелии, пик метеорного потока Квадрантиды, а также противостояние Юпитера – момент, когда планета максимально близко подходит к Земле и особенно хорошо видна.
Роскосмос подготовил специальный астрономический календарь, в котором собраны все главные события года, доступные для наблюдения невооружённым глазом. Помимо этого, в календаре отмечены даты смены сезонов, чтобы можно было заранее спланировать наблюдения за небом.
Особое внимание специалисты советуют обратить на два события. Во-первых, 28 февраля на небе будет большой парад планет – одновременно будут видны Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.
Во-вторых, 12 августа станет главным астрономическим днём года: перед рассветом в одном секторе неба можно будет увидеть сразу шесть планет, а днём на севере России пройдёт полное солнечное затмение. Вечером того же дня ожидается пик звездопада Персеиды.
