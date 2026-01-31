Депутаты предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.11 комментариев
ЛДПР предложила пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью
Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким собралась внести в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Слуцкий заявил,что безопасность россиян должна быть в приоритете, а также подчеркнул невозможность гарантии того, что человек, однажды нарушивший закон, не совершит подобное преступление снова.
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что сейчас действующее законодательство предусматривает временный запрет на въезд для осужденных иностранных граждан. Депутаты обращают внимание на рост числа преступлений, совершаемых мигрантами, и подчеркивают необходимость ужесточения мер.
Слуцкий также указал, что российские граждане не должны опасаться оказаться вечером на одной улице с мигрантом, имеющим судимость за такие преступления, как грабеж, разбой или убийство. По его словам, это особенно важно для родителей, которые хотят быть уверены в безопасности своих детей.
Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу обязать соискателей российского гражданства и вида на жительство предоставлять справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения.