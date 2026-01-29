Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.2 комментария
Минэнерго: Мошенники звонят под видом сотрудников энергосбытовых компаний
Аферисты разработали легенду об отключении электричества, чтобы выманивать у граждан конфиденциальные сведения во время звонка, сообщили в Министерстве энергетики России.
В России участились попытки хищения данных, когда неизвестные выдают себя за представителей сетевых организаций, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Злоумышленники используют предлог о плановых работах на линиях электропередачи.
Мошенники просят граждан сообщить свои персональные данные для получения уведомления о якобы планирующемся в их доме отключении электроэнергии.
В ведомстве напомнили, что настоящие специалисты никогда не запрашивают по телефону личную информацию. Энергетики также не требуют называть какие-либо коды доступа и пароли.
По всем выявленным фактам обмана правоохранительные органы проводят соответствующие проверки. За подобные преступления законодательство предусматривает уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать сообщения о блокировке пенсий, при которой используется поддельный сайт «Госуслуг» для сбора данных.