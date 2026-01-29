RTL сообщил о росте популярности военных групп подростков в Нидерландах

Tекст: Денис Тельманов

Телеканал RTL Nieuws сообщил о появлении в Нидерландах неформальных «военных молодежных групп», в которые вступают подростки в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет.

Участники таких объединений надевают камуфляж, проходят отбор, называют своих лидеров командирами и проводят тренировки с реалистичными муляжами оружия.

По информации канала, по меньшей мере шесть таких групп созданы в разных регионах страны, большинство из них возникли в 2022–2023 годах. В этих организациях состоит свыше ста активных участников, а их деятельность в соцсетях привлекает внимание тысяч подписчиков.

В закрытых чатах подростки обмениваются информацией о тренировках и договариваются о передаче муляжей.

В интернете опубликованы ролики, где подростки штурмуют заброшенные здания, используют дымовые шашки и отрабатывают задержания. В ряде муниципалитетов к ним применялись штрафы за ношение имитаций оружия и проникновение на закрытые территории.

Полиция подчеркивает, что ношение копий оружия в общественных местах запрещено, и в случае поступления сообщений о таких предметах возможна реакция с применением настоящего оружия, что может привести к опасным инцидентам.

Муниципальные власти отмечают, что подобная активность вызывает страх среди прохожих и может привести к путанице рядом с военными полигонами.

Сами подростки заявляют: «Мы занимаемся этим как хобби или потому, что нам интересны военные навыки». Некоторые из них рассматривают участие в группах как подготовку к возможной службе в армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил 17-летнего подростка в пригороде Парижа, что вызвало массовые беспорядки по всей Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении запрета на использование социальных сетей подростками младше пятнадцати лет и на продажу им холодного оружия после нападения школьника с ножом на сотрудницу школы.

В Европе выросла доля несовершеннолетних среди задержанных и обвиняемых по делам о терроризме, а также усилилась интернет-радикализация молодежи.