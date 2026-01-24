Как меняется российский экспорт газа

Россия нарастила поставки газа в Китай и Узбекистан

Tекст: Ольга Самофалова

В 2025 году экспорт российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» вырос на 25% или почти на 8 млрд кубометров, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Если в 2024 году в Китай было поставлено по трубе 31 млрд кубов, то по итогам 2025 году – почти 39 млрд кубов, что немного выше проектной мощности.

Кроме того, Россия нарастила поставки в Узбекистан через Казахстан по трубопроводу «Центральная Азия – Центр». В итоге общий объем экспорта прибавил примерно 30% и преодолел отметку в 7 млрд кубометров.

Что касается европейского направления, то здесь поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году впервые опередили трубопроводные поставки. Экспорт российского СПГ в ЕС в прошлом году составил 19,9 млрд кубометров, а поставки по трубе – 18,1 млрд кубометров (данные европейского аналитического центра Bruegel). Однако в сумме в целом экспорт СПГ из России снизился на 7%, указывают в МЭА, объясняя это санкциями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

Увеличение поставок по «Силе Сибири» идет четко по плану. В этом году экспорт по этому маршруту должен был выйти на проектную мощность. Это обычная практика, когда трубопровод наращивает экспорт в течение нескольких лет до пиковой нагрузки прокачки.

Все больше интереса к российскому газу проявляет Центральная Азия. «В Узбекистане наблюдается сочетание роста внутреннего спроса, необходимости сохранять экспорт в Китай и сложности с собственной добычей. На этом фоне Узбекистан принял решение увеличить импорт газа из РФ», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». Так, за 11 месяцев 2025 году добыча упала на 5,1% до 38,9 млрд кубометров.

«В 2026 году вполне может быть подписан контракт Газпрома с Казахстаном на поставку газа, потому что ситуация в Казахстане схожа с Узбекистаном. Только в Узбекистане с каждым годом сокращается добыча, а в Казахстане добыча просто вышла на полку и держится на одном уровне. Но объем потребления растет и там, и там, постепенно формируется дефицит. Плюс Казахстан продолжает программу газификацию новых регионов, а значит, появится новый спрос на газ. Поэтому Казахстан неизбежно тоже придет к покупке российского газа. Здесь вопрос лишь сроков и объемов.

Я думаю, что в 2026 году Казахстан вполне может выйти на контракт с Россией, чтобы в следующий отопительный сезон получать газ у Газпрома»,

– считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Сначала Казахстан будет покупать газ именно в зимний высокий сезон, как это делала Узбекистан, но постепенно тоже придется к круглогодичным закупкам газа у России, добавляет эксперт.

Что касается Китая, то в 2026 году поставки нашего газа туда останутся близко к уровню 2025 года. «У Газпрома есть планы увеличить проектную мощность «Силы Сибири« с 38 до 42 млрд кубометров, но мы не ожидаем, что это случится прямо в 2026 году. При этом поставки в Узбекистан могут увеличиться до 11 млрд кубометров, что соответствует озвученным ранее планам Узбекистана», – говорит Кауфман.

Учитывая, что с европейского рынка ушло 13 млрд кубометров газа, которые шли через Украину, то заместить их за счет азиатского направления получилось лишь частично. При этом стоит понимать, что азиатские рынок в отличие от европейского не такой премиальный, цены здесь ниже.

«Если на европейском рынке цена газа привязывается в основном к спотовым ценам, то в Китае по «Силе Сибири – 1» – к стоимости нефти нефтепродуктов на азиатских рынках с лагом 9 месяцев, а в Центральной Азии могут быть разнообразные контракты в зависимости от индивидуальных договоренности. Но здесь цены значительно ниже, чем в Европе», – говорит Игорь Юшков.

Что касается европейского рынка, то ЕС в 2025 году поставил рекорд по объемы в целом любого импорта СПГ, увеличив его долю в импорте газа. «Это приводит к тому, что европейцы все больше зависят колебаний цен на других рынках. Если в Азии начинаются морозы, и там платят больше, то СПГ начинает уходить туда. Чтобы газ пришел к европейцам, им нужно перебить цену, то есть поднять ее на своем рынке. Газовозы идут на запах денег», – говорит Юшков.

«Экспорт СПГ из России как в Европу, так и в целом в 2025 году сократился из-за санкций против малотоннажных проектов «Портовая СПГ» и Криогаз Высоцк», а также из-за плановых ремонтных работ на проекте «Ямал СПГ», – говорит Кауфман. Частично эти потери удалось нивелировать за счет старта относительно стабильных поставок с подсанкционного «Арктик СПГ-2», добавляет он.

Однако В 2026 году Россия сможет нарастить поставки СПГ. «Во-первых, «Арктик СПГ – 2» начал отгружать СПГ в китайский терминал с сентября 2025 года. И теперь он весь год будет работать в таком режиме. Тем более, что на отгрузку газа будет работать уже два газовоза самого высокого класса Arctic7. Второй газовоз «Алексей Косыгин» как раз на днях пришел после сдачи на воду. Они смогут ходить в зимний период в район Мурманска, перегружать там газ либо в плавучие хранилища, либо сразу на обычный газовоз не ледового класса. Во-вторых, возникла практика поставок СПГ с «Портовая СПГ», которая продолжится и в 2026 году», – говорит Юшков. Следом к ним может подключиться и третий подсанкционный СПГ-завод «Криогаз Высоцк». Таким образом, поставки подсанкционного российского СПГ становится рутиной для России и Китая, который выделил специальный терминал для приема такого СПГ, чтобы не беспокоится о вторичных санкциях. Возможно, «Ямал СПГ» не будет уходить на профилактический ремонт, и тем самым тоже выработает больше газа, добавляет эксперт.

«Базово мы ожидаем, что в 2026 году РФ сможет немного (на 6-9% г/г) нарастить экспорт СПГ в целом за счет большего объема поставок с «Арктик СПГ-2», восстановления производства на «Ямал СПГ» и возможного приспособления к санкциям малотоннажных заводов», – говорит Кауфман.

Единственное, что в течение 2026 году ЕС планирует начать отказываться от российского СПГ, однако до начала следующего года запрет коснется только краткосрочных контрактов. «На этом фоне мы ожидаем, что поставки российского СПГ в ЕС в 2026 году могут сократиться на 20-30% (г/г), но «Новатэк« способен перенаправить такие объемы на рынок АТР. Основные сложности могут начаться с 2027 года, когда запрет на поставки российского СПГ в ЕС станет полным», – отмечает Кауфман.

Эксперты не исключают, что в 2026 году, наконец, будет подписан коммерческий контракт на поставки газа в Китай по новому маршруту – «Сила Сибири – 2».

«Для Китая выгодно подписать контракт в самый последний момент конфронтации России с Западом.

К концу этого процесса ситуация становится наиболее жесткой, и пока Россия под давлением, переговорные позиции Китая наиболее сильны. Но как только закончится конфликт, токсичность наших углеводородов снизится, и переговорные позиции России станут сильнее. Поэтому Китаю есть смысл именно сейчас подписать контракт, когда дело идет к урегулированию конфликта», – заключает Игорь Юшков. Однако на физические объемы поставок нашего газа в 2026 году это, конечно, никак не повлияет, так как газопровод еще надо построить.