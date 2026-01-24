  • Новость часаМинобороны сообщило о ликвидации 75 дронов за ночь над регионами России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Продюсер Фадеев в онлайн-флешмобе показал, как за десять лет сбросил 100 кг
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    Politico: США планируют начать морскую блокаду Кубы
    Путину представили планы по созданию менее вредного картофеля
    Евродепутат Мариани: Европейские вассалы лишились хозяина в виде США
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    10 комментариев
    24 января 2026, 09:45 • Экономика

    Как меняется российский экспорт газа

    Россия нарастила поставки газа в Китай и Узбекистан

    Как меняется российский экспорт газа
    @ ПАО "Газпром"/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи.

    В 2025 году экспорт российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» вырос на 25% или почти на 8 млрд кубометров, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Если в 2024 году в Китай было поставлено по трубе 31 млрд кубов, то по итогам 2025 году – почти 39 млрд кубов, что немного выше проектной мощности.

    Кроме того, Россия нарастила поставки в Узбекистан через Казахстан по трубопроводу «Центральная Азия – Центр». В итоге общий объем экспорта прибавил примерно 30% и преодолел отметку в 7 млрд кубометров.

    Что касается европейского направления, то здесь поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2025 году впервые опередили трубопроводные поставки. Экспорт российского СПГ в ЕС в прошлом году составил 19,9 млрд кубометров, а поставки по трубе – 18,1 млрд кубометров (данные европейского аналитического центра Bruegel). Однако в сумме в целом экспорт СПГ из России снизился на 7%, указывают в МЭА, объясняя это санкциями в отношении «СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк».

    Увеличение поставок по «Силе Сибири» идет четко по плану. В этом году экспорт по этому маршруту должен был выйти на проектную мощность. Это обычная практика, когда трубопровод наращивает экспорт в течение нескольких лет до пиковой нагрузки прокачки.

    Все больше интереса к российскому газу проявляет Центральная Азия. «В Узбекистане наблюдается сочетание роста внутреннего спроса, необходимости сохранять экспорт в Китай и сложности с собственной добычей. На этом фоне Узбекистан принял решение увеличить импорт газа из РФ», – говорит Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». Так, за 11 месяцев 2025 году добыча упала на 5,1% до 38,9 млрд кубометров.

    «В 2026 году вполне может быть подписан контракт Газпрома с Казахстаном на поставку газа, потому что ситуация в Казахстане схожа с Узбекистаном. Только в Узбекистане с каждым годом сокращается добыча, а в Казахстане добыча просто вышла на полку и держится на одном уровне. Но объем потребления растет и там, и там, постепенно формируется дефицит. Плюс Казахстан продолжает программу газификацию новых регионов, а значит, появится новый спрос на газ. Поэтому Казахстан неизбежно тоже придет к покупке российского газа. Здесь вопрос лишь сроков и объемов.

    Я думаю, что в 2026 году Казахстан вполне может выйти на контракт с Россией, чтобы в следующий отопительный сезон получать газ у Газпрома»,

    – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Сначала Казахстан будет покупать газ именно в зимний высокий сезон, как это делала Узбекистан, но постепенно тоже придется к круглогодичным закупкам газа у России, добавляет эксперт.

    Что касается Китая, то в 2026 году поставки нашего газа туда останутся близко к уровню 2025 года. «У Газпрома есть планы увеличить проектную мощность «Силы Сибири« с 38 до 42 млрд кубометров, но мы не ожидаем, что это случится прямо в 2026 году. При этом поставки в Узбекистан могут увеличиться до 11 млрд кубометров, что соответствует озвученным ранее планам Узбекистана», – говорит Кауфман.

    Учитывая, что с европейского рынка ушло 13 млрд кубометров газа, которые шли через Украину, то заместить их за счет азиатского направления получилось лишь частично. При этом стоит понимать, что азиатские рынок в отличие от европейского не такой премиальный, цены здесь ниже.

    «Если на европейском рынке цена газа привязывается в основном к спотовым ценам, то в Китае по «Силе Сибири – 1» – к стоимости нефти нефтепродуктов на азиатских рынках с лагом 9 месяцев, а в Центральной Азии могут быть разнообразные контракты в зависимости от индивидуальных договоренности. Но здесь цены значительно ниже, чем в Европе», – говорит Игорь Юшков.

    Что касается европейского рынка, то ЕС в 2025 году поставил рекорд по объемы в целом любого импорта СПГ, увеличив его долю в импорте газа. «Это приводит к тому, что европейцы все больше зависят колебаний цен на других рынках. Если в Азии начинаются морозы, и там платят больше, то СПГ начинает уходить туда. Чтобы газ пришел к европейцам, им нужно перебить цену, то есть поднять ее на своем рынке. Газовозы идут на запах денег», – говорит Юшков.

    «Экспорт СПГ из России как в Европу, так и в целом в 2025 году сократился из-за санкций против малотоннажных проектов «Портовая СПГ» и Криогаз Высоцк», а также из-за плановых ремонтных работ на проекте «Ямал СПГ», – говорит Кауфман. Частично эти потери удалось нивелировать за счет старта относительно стабильных поставок с подсанкционного «Арктик СПГ-2», добавляет он.

    Однако В 2026 году Россия сможет нарастить поставки СПГ. «Во-первых, «Арктик СПГ – 2» начал отгружать СПГ в китайский терминал с сентября 2025 года. И теперь он весь год будет работать в таком режиме. Тем более, что на отгрузку газа будет работать уже два газовоза самого высокого класса Arctic7. Второй газовоз «Алексей Косыгин» как раз на днях пришел после сдачи на воду. Они смогут ходить в зимний период в район Мурманска, перегружать там газ либо в плавучие хранилища, либо сразу на обычный газовоз не ледового класса. Во-вторых, возникла практика поставок СПГ с «Портовая СПГ», которая продолжится и в 2026 году», – говорит Юшков. Следом к ним может подключиться и третий подсанкционный СПГ-завод «Криогаз Высоцк». Таким образом, поставки подсанкционного российского СПГ становится рутиной для России и Китая, который выделил специальный терминал для приема такого СПГ, чтобы не беспокоится о вторичных санкциях. Возможно, «Ямал СПГ» не будет уходить на профилактический ремонт, и тем самым тоже выработает больше газа, добавляет эксперт.

    «Базово мы ожидаем, что в 2026 году РФ сможет немного (на 6-9% г/г) нарастить экспорт СПГ в целом за счет большего объема поставок с «Арктик СПГ-2», восстановления производства на «Ямал СПГ» и возможного приспособления к санкциям малотоннажных заводов», – говорит Кауфман.

    Единственное, что в течение 2026 году ЕС планирует начать отказываться от российского СПГ, однако до начала следующего года запрет коснется только краткосрочных контрактов. «На этом фоне мы ожидаем, что поставки российского СПГ в ЕС в 2026 году могут сократиться на 20-30% (г/г), но «Новатэк« способен перенаправить такие объемы на рынок АТР. Основные сложности могут начаться с 2027 года, когда запрет на поставки российского СПГ в ЕС станет полным», – отмечает Кауфман.

    Эксперты не исключают, что в 2026 году, наконец, будет подписан коммерческий контракт на поставки газа в Китай по новому маршруту – «Сила Сибири – 2».

    «Для Китая выгодно подписать контракт в самый последний момент конфронтации России с Западом.

    К концу этого процесса ситуация становится наиболее жесткой, и пока Россия под давлением, переговорные позиции Китая наиболее сильны. Но как только закончится конфликт, токсичность наших углеводородов снизится, и переговорные позиции России станут сильнее. Поэтому Китаю есть смысл именно сейчас подписать контракт, когда дело идет к урегулированию конфликта», – заключает Игорь Юшков. Однако на физические объемы поставок нашего газа в 2026 году это, конечно, никак не повлияет, так как газопровод еще надо построить.

    Главное
    Лукашенко лично привел армию в боевую готовность
    Эстонию лишили права на проведение ЧЕ из-за отказа пустить в страну россиян
    США в нацстратегии обороны назвали Россию «постоянной, но управляемой угрозой»
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Эксперт рассказал, как бесплатные VPN-сервисы выдают данные пользователей
    Врач рассказала, как резкое похолодание провоцирует инфаркт и инсульт
    Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня»

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации