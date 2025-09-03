Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

Tекст: Ольга Самофалова

После долгого молчания Россия и Китай все-таки подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Об этом сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров газа из России в Китай через Монголию. Срок действия соглашения составляет 30 лет.

Об этом маршруте поставок заговорили даже раньше, чем о «Силе Сибири – 1», коммерческий договор по которому был подписан в 2014 году. Это было историческое событие, так как Россия более пятидесяти лет поставляла газ только в Европу и впервые договорилась о доставке голубого топлива в восточном направлении – в Китай.

С тех пор ситуация кардинально изменилась. Поставки российского газа в Европу резко сократились, три маршрута – через Украину, через Польшу и «Северные потоки» – остановлены. Газ поступает в ряд европейских стран только по «Турецкому потоку». Тогда как Китай стал крупнейшим покупателем российского газа.

Однако обсуждение проекта «Силы Сибири – 2» сильно затянулся. И вот наконец стороны после долгого молчания сделали шаг вперед к цели.

«Обязывающий меморандум – это не гарантия реализации этого проекта, но это большой шаг вперед. Я думаю, что не было смысла подписывать соглашение и публично о нем заявлять, если бы не было уверенности в том, что мы подпишем и коммерческий контракт на поставку газа по этому газопроводу. Поэтому я бы дождался Восточного экономического форума. Есть шанс, что именно там подпишут этот договор. Потому что ШОС и так знаменит, а если подписать этот контракт на ВЭФе, тогда наш форум войдет в историю вместе с событием», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Основной вопрос, из-за которого это историческое событие откладывается уже не первый год, это цена поставок.

«Объективно, как и в случае с первым китайским контрактом Газпрома 2014 года, цена газа будет ниже по сравнению с той, по которой шли и продолжают идти поставки газа в Европу.

Финальная цена поставок будет во многом определяться потребителем, то есть Китаем, чей газовый баланс на сегодняшний день является весьма диверсифицированным», – говорит Станислав Рогинский, доцент, приглашенный преподаватель НИУ-ВШЭ.

Миллер заявил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, из-за более короткого расстояния транспортировки. Поставки газа в Китай ведутся с месторождений в Восточной Сибири, тогда как в Европу – из Западной Сибири. Из-за этого транспортные затраты на поставку газа в Китай значительно ниже.

Однако эксперты расстояние считают не главным фактором в ценовой структуре газа, важную роль играет ценообразование в контрактах. Формула газовой цены в Европе формируется исходя из цены газа на спотовых рынках, то есть биржах, а в этом году на споте цены высокие, и европейский рынок является маржинальным, говорит Юшков. Тогда как стоимость газовых поставок в Китай определяется по формуле с привязкой к стоимости нефтяной корзины с лагом в девять месяцев. Это значит, что сейчас цена считается исходя из январских котировок на нефть.

«Невозможно заключить с Китаем контракт, где цены будет существенно выше, чем на спотовых мировых рынках. Потому что Китай имеет довольно диверсифицированный портфель поставщиков голубого топлива», – говорит Юшков. Это значит, что Пекин может маневрировать поставщиками и покупать топливо у того, у кого сейчас дешевле. Эксперт приводит в пример 2020 год, когда только запустилась «Сила Сибири – 1». В первом полугодии Китай плохо отбирал газ по этой трубе, так как цена на газ из-за привязки к нефти с лагом в девять месяцев оказалась выше, чем на спотовых площадках. Тогда пошли первые сообщения о COVID-19, и цены на биржах стали падать. Пекин этим воспользовался и покупал газ на споте. Во втором полугодии ситуация изменилась: Китай начал ускоренными темпами отбирать газ у Газпрома, потому что на споте газовые цены восстановились, а у нашей компании, наоборот, упали.

По подсчетам Рогинского, разница в цене поставок между Китаем и Европой может доходить до 30%. Например, в первом квартале 2021 года средняя цена поставок газа в Китай составляла 121 доллар за тысячу кубометров при общей средней стоимости портфеля Газпрома в том же квартале в 171 доллар за тысячу кубов, говорит эксперт.

«В современных реалиях, думаю, газ должен стоить дороже 300 долларов за тысячу кубометров, чтобы было выгодно поставлять по «Силе Сибири – 2». Но полагаю, что и при 200 долларах Газпром останется в плюсе», – говорит Юшков. В любом случае сейчас самый лучший момент для подписания контракта для обеих сторон.

«Переговорные позиции Китая сейчас находятся на максимуме, пока против России по-прежнему действует санкции, а Газпром по минимуму поставляет газ в Европу. Но как только отношения России и Запада улучшатся, а боевые действия завершатся, переговорные позиции России станут сильнее. Поэтому Китаю есть смысл договориться с Россией по поставкам газа сейчас и получить более выгодные условия», – считает Юшков.

Плюс Китай является монопольным потребителем российского трубопроводного газа, что также усиливает его позиции в переговорах, говорит Рогинский.

Для России контракт важен и с геополитической, и с экономической точек зрения. Газпрому важно найти замену потерянным объемам, которые ранее продавались в Европу. По сути, речь идет о росте поставок в Китай в 2,5 раза только за счет строительства нового газопровода. Потому что мощность «Силы Сибири – 2» изначально больше первой трубы и составляет 50 млрд кубов в год (против 38 млрд). По первой трубе, правда, договорились тоже нарастить поставки с 38 до 44 млрд кубометров в год, да еще и по проекту «Дальневосточный маршрут» – с 10 до 12 млрд кубометров в год.

Главный аргумент со стороны России для подписания контракта заключается в том, что чем больше будет конфронтация США и Китая, тем нужнее будет безопасный поставщик из России, потому что в конечном итоге США попытаются прекратить поставки энергоносителей в Китай с моря,

говорит Юшков.

«В условиях возможного перекрытия морских путей экономика Китая может столкнуться в будущем со сложностями в получении СПГ. Тогда как Россия обеспечивает стабильность поставок за счет континентального прохождения трассы газопровода», – согласен Рогинский.

«В длительной перспективе проект выгоден для обеих стран: Китай сможет нивелировать риски дефицита, которые усилились после торговых войн, а Россия сможет увеличить экспортные доходы, которые важны в том числе для макроэкономической стабильности», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

Строительство «Силы Сибири – 2» может занять столько же времени, сколько и первого газопровода. «Строительство «Силы Сибири – 2» может занять около пяти лет и обойтись не менее чем в 1,5 трлн рублей, если основываться на опыте реализации проекта «Сила Сибири – 1»: соглашение было подписано в 2014 году, а первый газ начал поступать в декабре 2019 года. А на строительство «Силы Сибири – 1» ушло не менее 1,1 трлн рублей», – считает Сергей Терешкин.

Однако Рогинский считает, что могут справиться быстрее – за три–три с половиной года, потому что проектная документация подготовлена и согласована всеми сторонами. Кроме того, на территории России частично уже имеются газопроводы и разработанные месторождения Западной Сибири. В отличие от «Силы Сибири – 1», где пришлось разрабатывать месторождения с нуля, что заняло больше времени и денег.

Однако потребуется построить газопровод на территории Монголии, а на чьи плечи ляжет эта задача – пока не совсем ясно. «Новое строительство может стоить в целом от 200 до 280 млн рублей за километр линейной части и примерно 1,4-1,6 млрд рублей за компрессорную станцию необходимой мощности», – заключает Рогинский.