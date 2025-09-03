  • Новость часаКим Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    3 сентября 2025, 08:40 • Экономика

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть.

    После долгого молчания Россия и Китай все-таки подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Об этом сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Проект предусматривает ежегодные поставки 50 млрд кубометров газа из России в Китай через Монголию. Срок действия соглашения составляет 30 лет.

    Об этом маршруте поставок заговорили даже раньше, чем о «Силе Сибири – 1», коммерческий договор по которому был подписан в 2014 году. Это было историческое событие, так как Россия более пятидесяти лет поставляла газ только в Европу и впервые договорилась о доставке голубого топлива в восточном направлении – в Китай.

    С тех пор ситуация кардинально изменилась. Поставки российского газа в Европу резко сократились, три маршрута – через Украину, через Польшу и «Северные потоки» – остановлены. Газ поступает в ряд европейских стран только по «Турецкому потоку». Тогда как Китай стал крупнейшим покупателем российского газа.

    Однако обсуждение проекта «Силы Сибири – 2» сильно затянулся. И вот наконец стороны после долгого молчания сделали шаг вперед к цели.

    «Обязывающий меморандум – это не гарантия реализации этого проекта, но это большой шаг вперед. Я думаю, что не было смысла подписывать соглашение и публично о нем заявлять, если бы не было уверенности в том, что мы подпишем и коммерческий контракт на поставку газа по этому газопроводу. Поэтому я бы дождался Восточного экономического форума. Есть шанс, что именно там подпишут этот договор. Потому что ШОС и так знаменит, а если подписать этот контракт на ВЭФе, тогда наш форум войдет в историю вместе с событием», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Основной вопрос, из-за которого это историческое событие откладывается уже не первый год, это цена поставок.

    «Объективно, как и в случае с первым китайским контрактом Газпрома 2014 года, цена газа будет ниже по сравнению с той, по которой шли и продолжают идти поставки газа в Европу.

    Финальная цена поставок будет во многом определяться потребителем, то есть Китаем, чей газовый баланс на сегодняшний день является весьма диверсифицированным», – говорит Станислав Рогинский, доцент, приглашенный преподаватель НИУ-ВШЭ.

    Миллер заявил, что цена поставок газа в Китай объективно ниже, чем в Европу, из-за более короткого расстояния транспортировки. Поставки газа в Китай ведутся с месторождений в Восточной Сибири, тогда как в Европу – из Западной Сибири. Из-за этого транспортные затраты на поставку газа в Китай значительно ниже.

    Однако эксперты расстояние считают не главным фактором в ценовой структуре газа, важную роль играет ценообразование в контрактах. Формула газовой цены в Европе формируется исходя из цены газа на спотовых рынках, то есть биржах, а в этом году на споте цены высокие, и европейский рынок является маржинальным, говорит Юшков. Тогда как стоимость газовых поставок в Китай определяется по формуле с привязкой к стоимости нефтяной корзины с лагом в девять месяцев. Это значит, что сейчас цена считается исходя из январских котировок на нефть.

    «Невозможно заключить с Китаем контракт, где цены будет существенно выше, чем на спотовых мировых рынках. Потому что Китай имеет довольно диверсифицированный портфель поставщиков голубого топлива», – говорит Юшков. Это значит, что Пекин может маневрировать поставщиками и покупать топливо у того, у кого сейчас дешевле. Эксперт приводит в пример 2020 год, когда только запустилась «Сила Сибири – 1». В первом полугодии Китай плохо отбирал газ по этой трубе, так как цена на газ из-за привязки к нефти с лагом в девять месяцев оказалась выше, чем на спотовых площадках. Тогда пошли первые сообщения о COVID-19, и цены на биржах стали падать. Пекин этим воспользовался и покупал газ на споте. Во втором полугодии ситуация изменилась: Китай начал ускоренными темпами отбирать газ у Газпрома, потому что на споте газовые цены восстановились, а у нашей компании, наоборот, упали.

    По подсчетам Рогинского, разница в цене поставок между Китаем и Европой может доходить до 30%. Например, в первом квартале 2021 года средняя цена поставок газа в Китай составляла 121 доллар за тысячу кубометров при общей средней стоимости портфеля Газпрома в том же квартале в 171 доллар за тысячу кубов, говорит эксперт.

    «В современных реалиях, думаю, газ должен стоить дороже 300 долларов за тысячу кубометров, чтобы было выгодно поставлять по «Силе Сибири – 2». Но полагаю, что и при 200 долларах Газпром останется в плюсе», – говорит Юшков. В любом случае сейчас самый лучший момент для подписания контракта для обеих сторон.

    «Переговорные позиции Китая сейчас находятся на максимуме, пока против России по-прежнему действует санкции, а Газпром по минимуму поставляет газ в Европу. Но как только отношения России и Запада улучшатся, а боевые действия завершатся, переговорные позиции России станут сильнее. Поэтому Китаю есть смысл договориться с Россией по поставкам газа сейчас и получить более выгодные условия», – считает Юшков.

    Плюс Китай является монопольным потребителем российского трубопроводного газа, что также усиливает его позиции в переговорах, говорит Рогинский.

    Для России контракт важен и с геополитической, и с экономической точек зрения. Газпрому важно найти замену потерянным объемам, которые ранее продавались в Европу. По сути, речь идет о росте поставок в Китай в 2,5 раза только за счет строительства нового газопровода. Потому что мощность «Силы Сибири – 2» изначально больше первой трубы и составляет 50 млрд кубов в год (против 38 млрд). По первой трубе, правда, договорились тоже нарастить поставки с 38 до 44 млрд кубометров в год, да еще и по проекту «Дальневосточный маршрут» – с 10 до 12 млрд кубометров в год.

    Главный аргумент со стороны России для подписания контракта заключается в том, что чем больше будет конфронтация США и Китая, тем нужнее будет безопасный поставщик из России, потому что в конечном итоге США попытаются прекратить поставки энергоносителей в Китай с моря,

    говорит Юшков.

    «В условиях возможного перекрытия морских путей экономика Китая может столкнуться в будущем со сложностями в получении СПГ. Тогда как Россия обеспечивает стабильность поставок за счет континентального прохождения трассы газопровода», – согласен Рогинский.

    «В длительной перспективе проект выгоден для обеих стран: Китай сможет нивелировать риски дефицита, которые усилились после торговых войн, а Россия сможет увеличить экспортные доходы, которые важны в том числе для макроэкономической стабильности», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Строительство «Силы Сибири – 2» может занять столько же времени, сколько и первого газопровода. «Строительство «Силы Сибири – 2» может занять около пяти лет и обойтись не менее чем в 1,5 трлн рублей, если основываться на опыте реализации проекта «Сила Сибири – 1»: соглашение было подписано в 2014 году, а первый газ начал поступать в декабре 2019 года. А на строительство «Силы Сибири – 1» ушло не менее 1,1 трлн рублей», – считает Сергей Терешкин.

    Однако Рогинский считает, что могут справиться быстрее – за три–три с половиной года, потому что проектная документация подготовлена и согласована всеми сторонами. Кроме того, на территории России частично уже имеются газопроводы и разработанные месторождения Западной Сибири. В отличие от «Силы Сибири – 1», где пришлось разрабатывать месторождения с нуля, что заняло больше времени и денег.

    Однако потребуется построить газопровод на территории Монголии, а на чьи плечи ляжет эта задача – пока не совсем ясно. «Новое строительство может стоить в целом от 200 до 280 млн рублей за километр линейной части и примерно 1,4-1,6 млрд рублей за компрессорную станцию необходимой мощности», – заключает Рогинский.

