После исторического убытка Газпром снова начал зарабатывать

Tекст: Ольга Самофалова

Газпром заработал в этом году больше, чем ожидал. «Поступления от продажи газа составят 4,6 трлн рублей (45,8 млрд долларов), что на 155 млрд рублей больше, чем предусматривалось первоначальным финансовым планом», – заявил заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов. Это превысит и прошлогоднюю выручку от продажи газа.

В прошлом году финансовые показатели Газпрома были куда менее радужными. Компания заявила о годовом убытке впервые с 1999 года. Однако с начала этого года экспорт российского газа в Европу значительно вырос.

За 11 месяцев поставки увеличились на 26%, достигнув 30,3 млрд кубометров. Это составляет около 11,1% от общего объема импорта газа в Европу по сравнению с 8,4% в прошлом году, посчитал Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. По итогам всего года поставки могут вырасти до 31–33 млрд кубометров.

Вместе с российским СПГ общие поставки российского газа в Европу могут вырасти до 52 млрд кубов.

В итоге с начала 2024 года Россия обеспечила 18,3% от общего импорта газа в ЕС по сравнению с 14% в 2023 году: доля СПГ – 7,1%, доля «Турецкого потока» и украинского маршрута – 11,2%, отмечает Чернов. Поставки СПГ из России в Европу, кстати, тоже выросли в этом году на 18,2% до 19,3 млрд кубов.

Почему европейцы стали больше покупать российского газа в этом году? Во-первых, стоимость трубопроводных поставок в этом году была привлекательней, чем на газовой бирже.

«В 2024 году ситуация для Газпрома с ценами складывалась удачно. По долгосрочным контрактам газовая цена хоть и привязана к стоимости на бирже, но с временным лагом в несколько месяцев. Когда стоимость на газовых биржах поднималась большую часть года, то у Газпрома – еще нет. Поэтому европейцам было выгоднее часто брать больше трубопроводного газа. Именно поэтому Газпром постоянно фиксировал рекордные ежесуточные прокачки. Поэтому по итогам 2024 года по трубе в Европу будет поставлено на 2–5 млрд кубометров больше, чем годом ранее – до 33 млрд кубометров», – объясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

При этом средняя цена на газовом европейском рынке выйдет примерно такая же, как в 2023 году, но за счет больших объемов Газпром заработает больше от продаж, добавляет эксперт.

Кроме того, Газпром в декабре запустил «Силу Сибири – 1» на проектную мощность на месяц раньше, чем планировал. По контракту поставки наращивались каждый год. План на 2024 год был поставить 30 млрд кубов, и только в 2025 году Газпром должен был выйти на проектную мощность в 38 млрд кубов. Однако уже весь декабрь поставки идут на более высоком уровне.

«В контракте с Китаем цены на газ зависят от нефтяной индексации с лагом в девять месяцев. Для Газпрома это выгодно, так как сейчас он продает газ исходя из цен на нефть выше 85 долларов за баррель. Для Китая это тоже выгодно, так как это дешевле по сравнению с ценой на азиатских биржах», – говорит Юшков.

Еще один фактор – это рост продаж в Узбекистан. В 2023 году Газпром поставил туда 2,8 млрд кубов, но к 2027 году выйдет на поставки 11 млрд кубометров в год.

«Добыча газа в Узбекистане продолжает падать, тогда как потребление продолжает расти. Газпром своими поставками восполняет эту разницу»,

– говорит Юшков. За девять месяцев 2024 года Газпром увеличил экспорт газа в страны Центральной Азии в два раза относительно прошлого года.

Наконец, растут поставки газа на внутренний российский рынок, так как за ростом промышленности следует рост энергопотребления. «При этом ежегодно производится тарификация внутренних цен на газ, из-за чего доходы даже при прежних объемах поставок на внутренний рынок возрастают, а Газпром их еще и наращивал. Также стоит отметить, что в первоначальные прогнозы он обычно закладывает среднегодовую цену на природный газ ниже, чем она выходит по итогам года», – отмечает Чернов.

В 2025 году поставки газа через Украину с высокой долей вероятности прекратятся, а речь идет о 15 млрд кубометров в год. Впрочем, эксперты уверены, что Газпром потеряет не все 15 млрд кубометров, а меньше. Юшков считает, что Газпром сможет перенаправить на «Турецкий поток» 3–5 млрд кубометров, и поставки в Европу сократятся на 10 млрд кубометров. При стоимости тысячи кубометров в 350 долларов Газпром недополучит от продажи 3,5 млрд долларов. Аналитики «БКС Мир инвестиций» ждут сокращения поставок газа из России в Европу в следующем году только на 5 млрд кубометров.

«Конечно, европейский рынок – наиболее маржинальный для Газпрома, и потеря 10 млрд кубов – солидная. Однако это не смертельно. В целом общеэкономическая ситуация для Газпрома в 2025 году будет даже лучше, чем в 2024 году.

Часть потерь от Европы он перекроет за счет наращивания продаж в Китай и Среднюю Азию. Кроме того, в новом году не будет дополнительного налога НДПИ. Это позволит улучшить экономические показатели Газпрому», – считает эксперт ФНЭБ.

Таких убытков, как в 2023 году, у Газпрома больше не будет ни в этом, ни в следующем году, уверен он. Потому что тогда они были вызваны двумя факторами. «Во-первых, в 2023 году Газпром списал стоимость своих дочерних компаний, которые были арестованы в ЕС еще в 2022 году. Во-вторых, пришлось платить дополнительно введенный налог НДПИ. Но в следующем году его отменят, и списаний активов больше не будет», – заключает Юшков.