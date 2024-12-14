Молдавия оказалась в газовой ловушке из-за Украины

Tекст: Ольга Самофалова

Молдавия с 16 декабря вводит чрезвычайное положение в энергетике на 60 дней. До этого ЧП на 30 дней также ввело Приднестровье. Страны опасаются энергетического кризиса и гуманитарной катастрофы из-за риска прекращения транзита российского газа по газотранспортной системе Украины.

Угроза вполне реальна, так как Киев не раз заявлял, что с 1 января 2025 года транзит по ее территории будет нулевой, поскольку закончится контракт Газпромом. И хотя варианты прокачки газа имеются и без этого контракта, исключать то, что прокачка газа через ГИС «Суджа« реально может остановиться с нового года, нельзя.

Есть несколько вариантов развития событий – от гуманитарной катастрофы в Молдавии и Приднестровье до более благоприятных сценариев.

Катастрофический сценарий для Молдавии и Приднестровья предполагает, что они вообще ниоткуда не могут получить российский газ – ни через Украину, ни через «Турецкий поток». «Такой сценарий возможен, если будут жестко трактоваться санкции против Газпромбанка или американцы ведут новые санкции. Тогда на всем европейском рынке начнется дефицит газа и рост цен», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Даже если Молдавии удастся найти какого-то другого поставщика газа, надо понимать, что платить ей придется по общеевропейским спотовым ценам. «Если украинский транзит будет остановлен, цены на спотовом рынке Европы вырастут и до 800, и до 900 долларов за тысячу кубометров, а в моменте могут выйти и за пределы 1 тыс. долларов, если еще и мороз ударит в конце декабря – начале января. То есть любой другой газ Молдавии придется покупать по ценам, которые будут на всем европейском рынке», – говорит Юшков.

Чисто физически негазпромовский газ Молдавия может найти у Азербайджана или на рынке СПГ. Но Азербайджан и так поставляет в ЕС по максимуму, дополнительных объемов у него нет, поэтому Молдавии надо будет перекупать азербайджанский газ, который направлялся в другую европейскую страну, говорит собеседник. Естественно, это будет дороже, чем на рынке.

Что касается СПГ, то это еще более сложная и дорогая схема, так как этот газ надо не только купить на мировом рынке, но еще доставить в Турцию, регазифицировать, далее по Трансбалканскому газопроводу прокачать через много стран. Технически это возможно, но с экономической точки зрения – очень дорого, указывает эксперт.

В случае с Молдавией встает еще очень важный вопрос Приднестровской ГРЭС, которая принадлежит российскому «Интер РАО». Она работает на газе и питает электроэнергией оба берега – и Приднестровье, и Молдавию.

«С помощью российского сырья осуществляется снабжение Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Вырабатываемая электроэнергия поставляется в том числе в Молдавию, то есть де-факто, между Приднестровьем и Молдавией действует бартер: газ в обмен на электроэнергию», – поясняет Сергей Терешкин, гендиректор маркетплейса нефтепродуктов и сырья OPEN OIL MARKET.

«У Приднестровской ГРЭС есть резервное топливо вместо газа – это уголь. Запасы угля на самой станции оценивают на 50-60 дней в зависимости от погоды и объемов выработки электроэнергии. Однако весь отопительный сезон на тех запасах угля, что есть, они не смогут продержаться. Встанет также вопрос – откуда завозить уголь. Это можно делать не через Украину, например, через Румынию. Уголь – дешевый вид энергии, так что ГРЭС можно перевести на него. Останется проблема с бытовыми потребителями – люди готовят на газе и отапливаются им, и хотя это небольшие объемы газа, но его нельзя заменить», – отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. По его словам,

если удастся эксплуатировать Приднестровскую ГРЭС на угле постоянно, то гуманитарной катастрофы не будет. Если не удастся, у Молдавии остается один путь, чтобы избежать катастрофы, – покупать готовую электроэнергию у Румынии. Но здесь тоже не все так просто.

«Сейчас Румыния снабжает электроэнергией юг Украины. Дополнительных объемов у нее нет. Поэтому сценарий энергетического блэкаута в Молдавии поставит перед Румынией вопрос, кому поставлять электроэнергию – украинцам или молдаванам. Если Румыния надеется в перспективе сделать Молдавию частью своей страны, то это будет подталкивать ее к тому, чтобы запитать электроэнергией Молдавию. А руководство в Молдавии – проевропейское, которое говорит, что молдавского языка не существует, а есть румынский», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

Впрочем, возможности у Румынии тоже ограничены, особенно в зимний период, когда потребление электроэнергии в самой стране возрастает, а выработка от возобновляемых источников энергии снижается (так как солнца и ветра нет). Поэтому экспорт электроэнергии из Румынии обычно падает в отопительный сезон.

«Так как соседние с Молдавией страны используют свободные мощности для поставок на Украину, то нынешней зимой страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии», – согласен Терешкин.

Второй сценарий более оптимистичный, и пока является более вероятным, чем первый. Украина останавливает транзит, но у Газпрома остается техническая возможность поставлять газ в Молдавию и Приднестровье по старому Трансбалканскому газопроводу с юга.

Когда-то по этой трубе газ из России получала Турция – топливо шло через Приднестровье, Молдавию, Румынию и Болгарию. При необходимости его можно пустить в реверсном режиме, то есть из Турции в Молдавию.

«Единственная сложность в этом сценарии состоит в том, что между Румынией и Молдавией есть небольшой участок трубы на пару десятков километров, который проходит по украинской территории. Если Украина будет придираться к российскому газу, то может не пропускать его и здесь», – говорит эксперт ФНЭБ. Впрочем, эти сложности решаемы, добавляет эксперт.

Газпром может свой газ перепродавать трейдерам в Турции, которые будет его перепродавать молдавским компаниям. «Газпром сейчас и так продает трейдерам несколько миллиардов кубометров газа, который приходит по «Турецкому потоку». Приднестровью надо примерно 2 млрд кубов в год, Молдавии – 0,5 млрд кубов. Думаю, Газпром найдет такие небольшие объемы», – говорит Юшков.

Либо Газпром подпишет дополнительное соглашение об изменении точки приемки газа, когда право собственности на газ для Молдавии и Приднестровья будет передаваться раньше – в Румынии, например. Тогда по украинскому небольшому участку уже будет идти молдавский, а не российский газ. Но мы готовы будет пойти на это только под прописанные гарантии Молдавии того, что газ в Приднестровье будет доходить в полном объеме», – заключает собеседник.