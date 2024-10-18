18 октября 1867 года вступил в силу договор о продаже Аляски Соединенным Штатам. Задним умом очевидно, что отдать ее Вашингтону за звенящие доллары было большой ошибкой – хотя в XIX веке ситуация виделась совсем иной.7 комментариев
Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома
За два с половиной месяца до окончания транзитного договора с Газпромом Украина предложила новую хитрую схему. Киев предлагает заменить российский газ на азербайджанский. При этом сама Украина должна стать реэкспортером, то есть владельцем газа, а европейцы должны будут его закачивать в украинские подземные хранилища. В чем слабые места этого плана и согласится ли на него Газпром?
РБК описывает механизм замены российского газа азербайджанским, предложенный Киевом. Покупатель (Словакия или Австрия) приобретает азербайджанский газ на границе Азербайджана с Россией или на границе России и Украины. При этом владелец газа сам договаривается о прокачке газа через территорию России и закачивает его в украинские подземные хранилища на западе Украины. И затем владелец газа может использовать его как угодно, в том числе продавать за границу. Украина заявляет, что выступает в этой схеме не транзитером, а реэкспортером.
К описанному предложению возникает много вопросов. Первый вопрос: где Азербайджан возьмет дополнительный газ?
«Откуда Азербайджан возьмет газ – не совсем ясно. Сейчас Азербайджан работает фактически на пределе своих возможностей, и всё, что он может, он уже поставляет в Турцию и Европу по системе газопроводов ТАП и ТАНАП. Европейские делегации постоянно ездят в Азербайджан с просьбой увеличить поставки газа, но при этом они не хотят подписывать долгосрочные контракты – и в этом проблема. Даже если можно будет использовать российскую газотранспортную систему и не надо тратиться на строительство нового газопровода, Азербайджану все равно нужно вложить огромные инвестиции в разработку месторождения. И Баку нужны гарантии возврата десятков миллиардов долларов в разработку новых месторождений, а для этого нужно подписать коммерческие контракты с покупателями», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
Когда Азербайджан строил газопроводы для поставок газа в Турцию и Европу, то изначально были подписаны коммерческие контракты на закупку конкретных объемов газа. С Турцией был заключен контракт на поставку 6 млрд кубометров, с Грецией и Болгарией – по 1 млрд кубов, а с Италией – 8 млрд кубов. Специально под эти контракты была разработана ресурсная база – «Шах Дениз – 2». «Это обошлось им в колоссальную сумму: и на газопроводы, и на разработку месторождения суммарно ушло под 50 млрд долларов. Это очень много. Они до сих пор окупают эти инвестиции», – говорит Юшков.
Чтобы заменить 15 млрд кубов российского газа, которые идут сейчас через Украину, Баку требуется вложить еще миллиарды долларов. Он не будет их вкладывать под честное слово европейцев.
- Как Газпром стал самой убыточной компанией в России впервые за четверть века
- Россия может согласиться пустить в украинскую трубу чужой газ
- США нашли нового газового врага в Европе
Но европейцы, поясняет эксперт, боятся подписывать долгосрочные контракты на поставку газа, потому что европейские власти могут в любой момент заставить их отказаться от закупки газа из-за желания полностью уйти от традиционных энергоресурсов. А в долгосрочных контрактах, как правило, прописывается условие «бери или плати»: европейцам запретят покупать газ, но платить за него по договору все равно придется.
Даже если европейцы найдут сейчас понимание с Баку и подпишут контракты, на разработку месторождений уйдут годы, и первые поставки с них азербайджанского газа можно ожидать не менее чем через четыре-пять лет. «Поэтому здесь и сейчас Азербайджан не сможет заменить Россию в объемах 15 млрд кубов, идущих через Украину, даже если бы все участники согласились на это», – заключает эксперт ФНЭБ.
Поэтому можно предположить, что речь идет о виртуальной схеме замены российского газа на азербайджанский. Возможно, что Украина надеется, что Россия будет продавать свой газ Азербайджану на бумаге, а Баку перепродавать его Словакии тоже на бумаге. Но технически ничего не изменится: тот же российский газ (а по документам азербайджанский) будет заходить в украинскую трубу.
В этом случае не очень понятно желание Украины стать реэкспортером и требование закачивать этот газ в свои ПХГ. Чтобы стать реэкспортером Украина должна стать собственником этого газа. А для этого Азербайджан должен будет продать этот российский газ сначала Украине, которая потом сможет его перепродать Словакии или Австрии.
Получается очень странная схема, в которой идет продажа российского по происхождению газа, при этом Россия из схемы исключается, зато появляется куча посредников и перепродавцов ее газа, каждый из которых хочет получить свою маржу. Кто заплатит за это всем?
«Это очень странный вариант с кучей посредников, на который Газпром вряд ли согласится. Ведь тогда Газпрому придется разорвать свои существующие долгосрочные контракты со Словакией и Австрией, а с последней у Газпрома контракт вообще до 2040 года. Зачем Газпрому разрывать эти контракты? Газпрому выгоднее сохранить статус-кво, чтобы Европа надавила на Украину, и та разрешила транзит российского газа через систему аукционов и бронирования транзитных мощностей с 2025 года», – считает Игорь Юшков.
Есть и другой вариант:
если Украина отказывается качать наш газ, то Газпрому выгодно предложить, чтобы европейцы запустили вторую нитку «Северного потока – 2», которая уцелела. Она приходит в Германию, но дальше по трубам идет в Чехию и через Словакию в Австрию. И под шумок Газпром мог бы даже увеличить объемы поставок с текущих 15 млрд до 27,5 млрд кубов – это пропускная способность уцелевшей нитки «Северного потока – 2»,
рассуждает эксперт.
Третий вариант: азербайджанская компания SOCAR заключает с Газпромом агентское соглашение и от имени Газпрома участвует в аукционах на разыгрывание мощностей по транзиту газа, которые украинский оператор обязан проводить регулярно в рамках европейского законодательства. Но на практике Газпром по-прежнему будет собственником газа и будет прокачивать его европейцам, как и сейчас. То есть Баку будет, по сути, только юридическим посредником.
По мнению эксперта, самым простым и очевидным вариантом было бы простое подписание Газпромом с европейскими покупателями допсоглашений к основным договорам о переносе точки сдачи-приемки российского газа на российско-украинскую границу. В этом случае европейские покупатели – компании из Словакии или Австрии – становятся собственником газа чуть раньше, на этапе входа газа в украинскую трубу, и никаких лишних посредников, которые хотят на это нажиться, не появляется. Эта схема раньше уже озвучивалась.
Но Украина своими новыми предложениями с Азербайджаном, кучей посредников, условий и требований скорее отпугивает европейцев. Европейцы вряд ли согласятся на такие условия Украины, считает Юшков.
При этом не стоит забывать, что сама Украина кровно заинтересована в сохранении транзита газа по ее территории. «Украина получает за транзит газа примерно 30-34 доллара за каждую тысячу кубометров. Она на этом зарабатывает, плюс внутреннее газоснабжение тоже завязано на транзите. Кроме того, это создает ценность и значимость Украины для Европы. Одно дело, когда Европа хоть в чем-то зависит от Украины, а другое дело, когда уходит еще одна общая тема, которая вообще держит Европу вместе с Украиной», – заключает собеседник.