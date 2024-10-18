Украина придумала хитрую схему экспорта российского газа без Газпрома

Tекст: Ольга Самофалова

РБК описывает механизм замены российского газа азербайджанским, предложенный Киевом. Покупатель (Словакия или Австрия) приобретает азербайджанский газ на границе Азербайджана с Россией или на границе России и Украины. При этом владелец газа сам договаривается о прокачке газа через территорию России и закачивает его в украинские подземные хранилища на западе Украины. И затем владелец газа может использовать его как угодно, в том числе продавать за границу. Украина заявляет, что выступает в этой схеме не транзитером, а реэкспортером.

К описанному предложению возникает много вопросов. Первый вопрос: где Азербайджан возьмет дополнительный газ?

«Откуда Азербайджан возьмет газ – не совсем ясно. Сейчас Азербайджан работает фактически на пределе своих возможностей, и всё, что он может, он уже поставляет в Турцию и Европу по системе газопроводов ТАП и ТАНАП. Европейские делегации постоянно ездят в Азербайджан с просьбой увеличить поставки газа, но при этом они не хотят подписывать долгосрочные контракты – и в этом проблема. Даже если можно будет использовать российскую газотранспортную систему и не надо тратиться на строительство нового газопровода, Азербайджану все равно нужно вложить огромные инвестиции в разработку месторождения. И Баку нужны гарантии возврата десятков миллиардов долларов в разработку новых месторождений, а для этого нужно подписать коммерческие контракты с покупателями», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Когда Азербайджан строил газопроводы для поставок газа в Турцию и Европу, то изначально были подписаны коммерческие контракты на закупку конкретных объемов газа. С Турцией был заключен контракт на поставку 6 млрд кубометров, с Грецией и Болгарией – по 1 млрд кубов, а с Италией – 8 млрд кубов. Специально под эти контракты была разработана ресурсная база – «Шах Дениз – 2». «Это обошлось им в колоссальную сумму: и на газопроводы, и на разработку месторождения суммарно ушло под 50 млрд долларов. Это очень много. Они до сих пор окупают эти инвестиции», – говорит Юшков.

Чтобы заменить 15 млрд кубов российского газа, которые идут сейчас через Украину, Баку требуется вложить еще миллиарды долларов. Он не будет их вкладывать под честное слово европейцев.

Но европейцы, поясняет эксперт, боятся подписывать долгосрочные контракты на поставку газа, потому что европейские власти могут в любой момент заставить их отказаться от закупки газа из-за желания полностью уйти от традиционных энергоресурсов. А в долгосрочных контрактах, как правило, прописывается условие «бери или плати»: европейцам запретят покупать газ, но платить за него по договору все равно придется.

Даже если европейцы найдут сейчас понимание с Баку и подпишут контракты, на разработку месторождений уйдут годы, и первые поставки с них азербайджанского газа можно ожидать не менее чем через четыре-пять лет. «Поэтому здесь и сейчас Азербайджан не сможет заменить Россию в объемах 15 млрд кубов, идущих через Украину, даже если бы все участники согласились на это», – заключает эксперт ФНЭБ.

Поэтому можно предположить, что речь идет о виртуальной схеме замены российского газа на азербайджанский. Возможно, что Украина надеется, что Россия будет продавать свой газ Азербайджану на бумаге, а Баку перепродавать его Словакии тоже на бумаге. Но технически ничего не изменится: тот же российский газ (а по документам азербайджанский) будет заходить в украинскую трубу.

В этом случае не очень понятно желание Украины стать реэкспортером и требование закачивать этот газ в свои ПХГ. Чтобы стать реэкспортером Украина должна стать собственником этого газа. А для этого Азербайджан должен будет продать этот российский газ сначала Украине, которая потом сможет его перепродать Словакии или Австрии.

Получается очень странная схема, в которой идет продажа российского по происхождению газа, при этом Россия из схемы исключается, зато появляется куча посредников и перепродавцов ее газа, каждый из которых хочет получить свою маржу. Кто заплатит за это всем?

«Это очень странный вариант с кучей посредников, на который Газпром вряд ли согласится. Ведь тогда Газпрому придется разорвать свои существующие долгосрочные контракты со Словакией и Австрией, а с последней у Газпрома контракт вообще до 2040 года. Зачем Газпрому разрывать эти контракты? Газпрому выгоднее сохранить статус-кво, чтобы Европа надавила на Украину, и та разрешила транзит российского газа через систему аукционов и бронирования транзитных мощностей с 2025 года», – считает Игорь Юшков.

Есть и другой вариант:

если Украина отказывается качать наш газ, то Газпрому выгодно предложить, чтобы европейцы запустили вторую нитку «Северного потока – 2», которая уцелела. Она приходит в Германию, но дальше по трубам идет в Чехию и через Словакию в Австрию. И под шумок Газпром мог бы даже увеличить объемы поставок с текущих 15 млрд до 27,5 млрд кубов – это пропускная способность уцелевшей нитки «Северного потока – 2»,

рассуждает эксперт.

Третий вариант: азербайджанская компания SOCAR заключает с Газпромом агентское соглашение и от имени Газпрома участвует в аукционах на разыгрывание мощностей по транзиту газа, которые украинский оператор обязан проводить регулярно в рамках европейского законодательства. Но на практике Газпром по-прежнему будет собственником газа и будет прокачивать его европейцам, как и сейчас. То есть Баку будет, по сути, только юридическим посредником.

По мнению эксперта, самым простым и очевидным вариантом было бы простое подписание Газпромом с европейскими покупателями допсоглашений к основным договорам о переносе точки сдачи-приемки российского газа на российско-украинскую границу. В этом случае европейские покупатели – компании из Словакии или Австрии – становятся собственником газа чуть раньше, на этапе входа газа в украинскую трубу, и никаких лишних посредников, которые хотят на это нажиться, не появляется. Эта схема раньше уже озвучивалась.

Но Украина своими новыми предложениями с Азербайджаном, кучей посредников, условий и требований скорее отпугивает европейцев. Европейцы вряд ли согласятся на такие условия Украины, считает Юшков.

При этом не стоит забывать, что сама Украина кровно заинтересована в сохранении транзита газа по ее территории. «Украина получает за транзит газа примерно 30-34 доллара за каждую тысячу кубометров. Она на этом зарабатывает, плюс внутреннее газоснабжение тоже завязано на транзите. Кроме того, это создает ценность и значимость Украины для Европы. Одно дело, когда Европа хоть в чем-то зависит от Украины, а другое дело, когда уходит еще одна общая тема, которая вообще держит Европу вместе с Украиной», – заключает собеседник.