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    11 декабря 2024, 20:00 • Политика

    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти

    Эксперты объяснили желание Байдена ввести новые ограничения против России в нефтяной сфере

    Байден остановит миротворчество Трампа с помощью нефти
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Евгений Поздняков

    Джо Байден продолжает создавать «трудное наследство» для администрации Дональда Трампа. Демократы рассматривают введение новых антироссийских санкций в нефтяной сфере. Подобные ограничения могут привести к росту цен на нефть, что вызовет недовольство уже новым президентом Америки внутри США, ухудшит отношения Вашингтона с КНР и Индией, а также еще больше осложнит процесс мирного урегулирования на Украине.

    США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Как пишет Bloomberg, в администрации Джо Байдена до сих пор не согласовали конкретных ограничений. Отмечается, что демократы долгое время откладывали принятие данных мер.

    Наращивание давления на Россию в этом секторе может спровоцировать скачок цен на целый ряд товаров внутри США. Кроме того, санкции рискуют коснуться Индии и Китая, являющихся основными покупателями российской нефти. Западные эксперты уже отмечают, что действия Джо Байдена могут спровоцировать усиление напряженности в мировой экономике.

    Однако в пользу решения одобрить новые санкции сыграли два фактора, пишет издание. Первый – общее падение цен на нефть, вызванное прогнозами об избытке энергоресурса в 2025 году. Второй – скорый приход к власти Дональда Трампа, который «может попытаться заключить быструю сделку с Россией, чтобы положить конец трехлетнему конфликту».

    При этом Евросоюз также готовится к реализации схожих мер. Сообщается, что их введение может произойти уже к концу текущего года. На этом фоне в Кремле отметили, что администрация Джо Байдена и демократы в целом постараются оставить тяжелое наследство своим преемникам из Республиканской партии.

    Напомним, это не первое решение Байдена, способное осложнить вступление Трампа в должность президента. Так, еще в ноябре демократы одобрили дальнобойные удары вглубь России с использованием западных вооружений. Уже тогда эксперты говорили, что Байден пытается закрыть республиканцам дорогу к достижению мира на Украине.

    «Ситуация такая, что Байден вполне может пойти на какие-то авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому, насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны – импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически:

    когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, введет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая транспортируется по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар.

    Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции, – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил Юшков.

    Введение санкций в отношении российского импорта нефти действительно может быть частью политики Байдена по осложнению президентства его преемника, считает экономист Иван Лизан. «Мы уже успели убедиться в склонности Демпартии к подобным выходкам. Достаточно вспомнить разрешение на применение американских вооружений для ударов вглубь России», – рассуждает он.

    «Но в этот раз ограничения, направленные против Москвы, могут выйти боком самому Вашингтону.

    Нефть не берется из космоса – ее необходимо добывать, а в настоящий момент на нашей планете попросту нет альтернативного России поставщика данного ресурса, способного поддерживать столь же большой объем ежедневных поставок», – говорит собеседник.

    «Соответственно, более жесткие меры в отношении Москвы отразятся и на внутренней ситуации в США: вырастут цены на бензин, подорожают импортные товары нефтепереработки. В их контактах с КНР и Индией прибавится еще одна крайне сложная тема. Пекину и Нью-Дели не понравятся попытки Белого дома «оторвать» их от столь надежного поставщика», – размышляет эксперт.

    «С другой стороны, есть версия, согласно которой действия Байдена могут являться частью плана Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Формирование максимального давления на оппонента перед заключением сделки – неповторимый дипломатический стиль республиканца. Однако, на мой взгляд, следующий президент Штатов не особо похож на человека, действительно желающего разрешить противоречия Москвы и Киева», – полагает он.

    «Пока все, что мы слышим от Трампа или его представителей, не особо похоже на реальную готовность к выходу из конфликта. Его окружение в упор не хочет учитывать интересы нашей страны в области безопасности. Об этом, например, говорят предложения отложить вопрос о членстве Украины в НАТО на 10 лет», – акцентирует собеседник.

    «Однако Трамп выстроил свой образ вокруг многочисленных заявлений о важности мира. Поэтому предпринять хотя бы какие-либо усилия для налаживания диалога Москвы и Киева ему придется.

    Как раз этим он и займется в первые месяцы после возвращения к власти. В этот период глава Белого дома действительно будет поочередно давить на обе стороны», – добавляет эксперт.

    «Если Украина откажется от переговоров, Трамп может пригрозить ей прекращением поставок вооружений. Параллельно с этим он может пригрозить России ограничениями в нефтяной сфере. Но в эффективность подобных мер верится с трудом. В частности, финансирование ВСУ на 2025 год уже согласовано. Изменить что-либо в этом плане крайне трудно», – считает он.

    «Поэтому, на мой взгляд, истинный план Трампа заключается в том, чтобы добиться отказа от диалога со стороны Москвы или Киева. После этого он сможет развести руками и сказать, что сделал ради мира все возможное. Таким образом Трамп «выйдет» из конфликта и полностью переложит финансовое бремя ответственности за Украину на ЕС», – заключил Лизан.

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