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Washington Sun: Посол США в Индии может занять пост госсекретаря
Посол США в Индии Серджио Гор рассматривается в качестве кандидата на пост госсекретаря Соединенных Штатов вместо Марко Рубио, сообщают источники THe Washington Sun.
После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в окружении президента Дональда Трампа обсуждают возможные кадровые перестановки в администрации. Имя посла США в Индии Серджио Гора упоминается в качестве кандидата на влиятельные посты, включая должность главы администрации Белого дома и госсекретаря, пишет The Washington Sun.
«Обладая обширными связями и прямым доступом к Трампу, Гор все активнее участвует во встречах высокого уровня, что дает ему влияние далеко за пределами его посольской должности. Его считают ключевым посредником между Вашингтоном и большей частью Азии, а также доверенным лицом госсекретаря Марко Рубио», – пишет газета.
В дипломатических кругах считают, что нынешний госсекретарь Марко Рубио может покинуть свой пост ради подготовки к президентским выборам в 2028 или 2032 году. Положение нынешней главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз расценивается как уязвимое.
Источники издания указывают, что Гор может быть заинтересован и в должности заместителя госсекретаря вместо Криса Ландау. По некоторым данным, Ландау планировал уйти в отставку в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом, однако дипломат эту информацию опроверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Демократическая партия заявила о намерении провести расследования в отношении администрации США. Президент США признал обоснованным заявление вице-президента Вэнса, что конфликт с Ираном стал главной причиной поражения республиканцев на выборах. Телеведущий Познер объяснил победу демократов в США недовольством главой Белого дома.