Неудачи республиканцев на выборах объяснили сокрытием документов по Эпштейну

NYT: Причиной провала республиканцев на выборах стало сокрытие дела Эпштейна

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предпосылки неудач республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс были заложены еще в самом начале второго срока президента США Дональда Трампа. Это связано с тем, что глава государства должным образом не выполнил обещание опубликовать документы по делу уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС мнение освещающей деятельность Белого дома журналиста New York Times Мэгги Хаберман.

«Тот факт, что Трамп начал войну с Ираном, не разъяснив ее необходимость американским гражданам, будет ключевой [причиной]. Но семена сегодняшнего вечера были посеяны еще в начале его второго срока, когда некоторые чиновники Белого дома не поняли, что избирателей президента волновали документы по делу Эпштейна», – считает Хаберман.

В США 3 ноября проходят промежуточные выборы, на которых американцы избирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также проходят выборы губернаторов. Согласно оценкам телеканалов CNN и NBC, контроль над Палатой представителей перейдет от республиканцев демократам. При этом The New York Times полагает, что с вероятностью более 95% демократы установят контроль и над верхней палатой Конгресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о готовности признать итоги промежуточных выборов в Конгресс.

Американские телеканалы и газеты спрогнозировали уверенный контроль Демократической партии над Палатой представителей и Сенатом.

Во вторник промежуточные выборы назвали референдумом о втором сроке Трампа на фоне роста цен и недовольства экономикой.