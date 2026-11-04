В Абхазии завели новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве россиянки

В Абхазии фигуранта дела об убийстве россиянки обвинили в попытке изнасилования

Tекст: Алексей Дегтярёв

Новое дело связано с нападением на гражданку Белоруссии в сентябре прошлого года в Гагре. Злоумышленник угрожал ей убийством и применил физическое насилие, однако девушка смогла позвать на помощь и убежать, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее прокуратура сообщила о расследовании дела против Абухбы об умышленном убийстве россиянки в селе Псахара Гагрского района в сентябре текущего года. Правоохранительные органы задержали обвиняемого, а суд постановил заключить его под стражу.

В надзорном ведомстве отметили, что оба уголовных дела будут соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба государственной безопасности Абхазии депортировала в Грузию разыскиваемого на родине за тяжкие преступления турецкого гражданина.

В сентябре задержанного за убийство российской туристки в Абхазии Эдгара Абухбу назвали возможным рецидивистом.

В феврале суд в Сочи заочно арестовал семерых граждан Абхазии по подозрению в разбойном нападении на россиян.