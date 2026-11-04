По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
В Абхазии завели новое уголовное дело на обвиняемого в убийстве россиянки
В Абхазии фигуранта дела об убийстве россиянки обвинили в попытке изнасилования
Генеральная прокуратура Абхазии возбудила еще одно уголовное дело о покушении на изнасилование в отношении Эдгара Абухбы, обвиняемого в убийстве российской туристки Амины Бикбовой.
Новое дело связано с нападением на гражданку Белоруссии в сентябре прошлого года в Гагре. Злоумышленник угрожал ей убийством и применил физическое насилие, однако девушка смогла позвать на помощь и убежать, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Ранее прокуратура сообщила о расследовании дела против Абухбы об умышленном убийстве россиянки в селе Псахара Гагрского района в сентябре текущего года. Правоохранительные органы задержали обвиняемого, а суд постановил заключить его под стражу.
В надзорном ведомстве отметили, что оба уголовных дела будут соединены в одно производство для дальнейшего расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба государственной безопасности Абхазии депортировала в Грузию разыскиваемого на родине за тяжкие преступления турецкого гражданина.
В сентябре задержанного за убийство российской туристки в Абхазии Эдгара Абухбу назвали возможным рецидивистом.
В феврале суд в Сочи заочно арестовал семерых граждан Абхазии по подозрению в разбойном нападении на россиян.