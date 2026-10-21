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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 11:03 • Новости дня

    Абхазия выдворила в Грузию разыскиваемого участника турецкой ОПГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Служба государственной безопасности Абхазии задержала и депортировала в Грузию гражданина Турции Мехмета Кызыларслана, разыскиваемого на родине за тяжкие преступления.

    Служба государственной безопасности Абхазии задержала и выслала на территорию Грузии турецкого гражданина, который скрывался в республике с 2025 года, передает ТАСС.

    В пресс-службе ведомства уточнили, что в Турции иностранец обвиняется в совершении тяжких преступлений. Мужчина идентифицирован как участник организованной преступной группы, занимавшейся рэкетом и вымогательством.

    В спецслужбе добавили, что продолжат жестко противодействовать попыткам представителей турецкого криминалитета использовать территорию Абхазии для ухода от уголовной ответственности.

    В прошлом году Грузия решила депортировать 25 иностранцев за участие в протестах. В 2024 году суд Турции депортировал россиянина из Стамбула за фото в метро.

    20 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу

    Туристам из России сообщили о предстоящем закрытии Letim

    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Популярная среди российских туристов в Турции платежная система Letim прекратит свою работу 30 ноября, сообщили в службе поддержки сервиса.

    «Информируем вас, что сервис Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года… Вы сможете использовать средства на своем счете Letim для оплаты онлайн- и офлайн-покупок или вывести на свой счет в российском банке через приложение Letim до 30 ноября 2026 года включительно», – приводит РИА «Новости» сообщение службы поддержки сервиса.

    После этой даты клиенты смогут вывести остатки средств, обратившись в техподдержку. При этом снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции в рамках процесса завершения работы уже недоступны.

    Приложение Letim представляет собой цифровой кошелек, позволяющий туристам пополнять баланс со своего банковского счета, оплачивать покупки и услуги в Турции по QR-коду, а также снимать наличные в банкоматах. Пользователи также могли оформить пластиковую карту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах банка запустить оплату по QR-коду для российских туристов в Турции.

    В апреле власти турецкой Антальи заявили о решении большинства проблем россиян с безналичной оплатой.

    В прошлом году турецкие отельеры предложили отказаться от системы «шведский стол» в гостиницах.

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    18 октября 2026, 15:01 • Новости дня
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

    «Россия заключила с Трампом соглашение по дизтопливу. Мы в ходе встреч договорились, что часть этого объема получит Турция», – приводит слова Байрактара РИА «Новости».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что российское дизельное топливо востребовано на мировых рынках, и в нем заинтересованы и другие потребители, помимо США.

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России на мировой рынок, после чего Минфин США выпустил лицензию, разрешающую операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе Соединенных Штатов и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

    В четверг газета NYP узнала о сроках доставки в США российского топлива.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    В Грузии вышли на демонстрации в защиту хиджабов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Жители Марнеули, центра региона Квемо Картли, населенного преимущественно мусульманами, проводят демонстрации в защиту хиджабов, осуждая запрет на это в соседнем Азербайджане, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Radio Marneuli, участники шествий несли плакаты «Свободу хиджабам» и «Хиджабы не мешают образованию».

    В Грузии законом хиджабы не запрещены.

    В местной мечети также осудили запрет на хиджабы в Азербайджане.

    В четырехмиллионной христианской Грузии свыше 10% исповедуют ислам.

    В сентябре правительство Азербайджана уточнило требования к школьной форме, исключив элементы одежды, «противоречащие светскому характеру образования». Это вызвало недовольство некоторых верующих, усмотревших в правилах запрет на ношение хиджаба в школах.

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    20 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Грузия заявила о «беспрецедентном вмешательстве» Брюсселя в судебную систему

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление официального представителя ЕК Кристиана Виганда о пристальном внимании к процессу, МИД Грузии назвал это «попыткой поставить под вопрос легитимность суда» и «давлением» на судей.

    Также МИД указал на «вмешательство во внутренние дела» и призвал «проявить уважение к верховенству закона, дать возможность рассмотреть иск независимо и в соответствии с Конституцией Грузии».

    МИД заявил, что подобные высказывания из Брюсселя «тормозят конструктивное сотрудничество Грузии и ЕС».

    Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что Брюссель оказывает «беспрецедентное давление на грузинских судей».

    Процесс в КС начнется в среду, у судей есть девять месяцев на решение.

    «Грузинская мечта» требует запретить деятельность «Единого национального движения», «Коалиции перемен», «Лело – Сильной Грузии», «Для Грузии» и «Партии федералистов».

    Правящая партия обвиняет их в регулярных попытках свержения конституционного строя.

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    18 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкая прокуратура обвинила известного певца в торговле наркотиками

    Anadolu: Прокуратура Турции обвинила певца Ялчинташа в торговле наркотиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении певца Ильяса Ялчинташа, которому грозит длительный тюремный срок за незаконный оборот наркотиков.

    Прокуратура обвинила турецкого певца Ильяса Ялчинташа в незаконном обороте наркотических средств, по этой статье ему грозит не менее 10 лет тюремного заключения, передает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

    В ходе обысков в квартире исполнителя правоохранительные органы обнаружили приспособления для фасовки наркотиков и, предположительно, сами запрещенные вещества. Прокуратура отмечает, что экспертиза выявила в крови и волосах певца следы ряда наркотических препаратов, однако сам Ялчинташ отрицает вину.

    В последние месяцы в Турции проходят масштабные антинаркотические операции. Ранее в Стамбуле по подозрению в связанных с наркотиками преступлениях задержали десятки человек, среди которых известные актеры, журналисты и блогеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai.

    В марте турецкая актриса Ханде Эрчел отвергла обвинения по делу о наркотиках.

    В январе в Турции после скандала с запрещенными веществами уволили актера из сериала «Клюквенный щербет».

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    19 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    В Тбилиси высмеяли предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе

    В Тбилиси высмеяли предположения о российском следе в беспорядках в Европе

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили с иронией прокомментировал предположения о «российском следе» в беспорядках в Европе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Страна (Россия) воюет… против нее введено множество санкций, и она еще может организовывать такие масштабные восстания во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Германии, Албании?» – заявил он.

    «В названных странах упразднили контрразведку?» – задался вопросом парламентарий.

    «И если это правда, почему нас подталкивали к конфронтации со страной с такими возможностями?» – сказал Тенгиз Шарманашвили, который занимает пост первого зампреда парламентского комитета по обороне и национальной безопасности.

    Ранее в понедельник лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал попытки французских СМИ объяснить протесты во Франции якобы информационными манипуляциями со стороны России.

    Политологи объяснили попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов.

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    18 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Минэнерго Турции: На первом блоке АЭС «Аккую» провели более 1 тыс. испытаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предпусковой работы на первом блоке атомной электростанции «Аккую» проведено уже 1090 испытаний, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью телеканалу Kanal7.

    «На данный момент проведено уже более тысячи, а именно 1090 различных испытаний на первом блоке. Впервые в истории Турции ядерное топливо будет загружено в реактор АЭС», – приводит слова министра РИА «Новости».

    Министр отметил, что Анкара планирует запустить первый блок до конца года, приурочив это к 70-летию начала ядерных исследований в Турции. Агентство по ядерному регулированию Турции (NDK) тщательно следит за испытаниями, так как приоритетом является безопасность.

    АЭС «Аккую» – первая в Турции атомная электростанция, строящаяся с участием России. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, мощность каждого составит 1200 МВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку.

    Глава Минэнерго Турции и глава Росатома обсудили строительство станции.

    В прошлом месяце Лихачев заявил о готовности к работе пункта управления энергоблоком.

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    18 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    В Стамбуле задержали устроивших нарколабораторию в автодоме иностранцев

    В Стамбуле арестовали иностранцев за создание передвижной нарколаборатории

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральном районе Стамбула полиция задержала двух иностранцев, которые оборудовали передвижную нарколабораторию в автодоме и производили синтетические наркотики.

    Внимание сотрудников отдела по борьбе с наркотиками привлек припаркованный в районе Шишли автодом с иностранными номерами, из которого выходили двое мужчин с сумками. Вскоре под днищем машины полицейские обнаружили синтетический наркотик в жидком виде, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet.

    После 15 дней слежки правоохранители выяснили, что подозреваемые сняли неподалеку квартиру. В автодоме они обрабатывали наркотик в жидком виде, а в квартире перерабатывали его в твердый формат и сбывали на продажу. Тринадцатого октября полиция задержала злоумышленников.

    В ходе обысков силовики конфисковали 162 кг наркотиков в жидком виде и 51 кг запрещенных веществ в виде кристаллов. В помещениях также были изъяты химикаты, используемые в нелегальном производстве. Суд постановил арестовать подозреваемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы изъяли 51 кг наркотиков в нарколаборатории в Самарской области.

    Европол сообщил о ликвидации 24 нарколабораторий в ЕС.

    ФСБ раскрыла крупную нелегальную лабораторию в Ярославле.

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    18 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Число жертв наводнений в Стамбуле возросло до шести человек

    Число жертв наводнений в Стамбуле достигло шести человек

    Tекст: Вера Басилая

    В заливе Золотой Рог обнаружено тело пропавшего без вести гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, в результате чего число погибших при наводнениях в Стамбуле достигло шести человек.

    В Стамбуле нашли тело иностранца, в результате чего число погибших из-за мощных ливней увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости».

    Тело гражданина Туркменистана Мурата Бабаджонова, пропавшего без вести в районе Аязага на севере города, обнаружили в заливе Золотой Рог.

    Ранее губернатор провинции Давут Гюль заявлял о пяти пропавших без вести. В среду в Стамбуле выпал рекордный в современной истории объем осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр. Из-за ливней оказались затоплены улицы и целые кварталы, было парализовано движение автомобилей и нарушена работа общественного транспорта.

    На воскресенье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в азиатской части Стамбула, в европейской катаклизмов не предвидится. В управлении по стихийным бедствиям при мэрии Стамбула (AKOM) сообщили, что в ближайшие пять дней осадков не ожидается, а со вторника температура воздуха приблизится к 20 градусам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число погибших при наводнениях в Стамбуле выросло до пяти.

    В четверг число жертв рекордных осадков в городе достигло четырех. В тот же день подросток в Стамбуле погиб от удара током в луже во время ливня.

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    19 октября 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия напомнила Франции о бумеранге за поддержку хаоса

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские официальные лица напомнили Франции о поддержке беспорядков в Тбилиси в конце 2024 года и заявили, что в Париж теперь возвращается бумеранг за это, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «То, что мы наблюдаем сейчас во Франции, напоминает: «Когда ты сеешь в другой стране ветер, то пожнешь бурю», – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

    Он разместил в социальных сетях прошлогоднее фото о встрече экс-посла Франции Шераз Гасри с радикалами, которым она финансировала различные проекты.

    В свою очередь, первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани разместил фото президента Франции Эммануэля Макрона с цитатами последнего о поддержке антиправительственных активистов в Грузии в декабре 2024 года.

    «Свою поддержку насилия в Грузии для свержения властей люди в Брюсселе и ряде стран ЕС нам продавали как «демократию», – написал Леван Мачавариани. – А когда они бумерангом получили такие «демократические» митинги в своих странах, то назвали их правдиво – «насильственными акциями».

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    19 октября 2026, 05:56 • Новости дня
    На концерте в Стамбуле погибли два человека

    На концерте Unreal x Jeton в Стамбуле погибли два человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Стамбуле во время концерта Unreal x Jeton скончались два зрителя, еще один находится в тяжелом состоянии в больнице, сообщают местные СМИ.

    Число погибших на концерте в стамбульском Конгресс-центре возросло до двух, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. Мероприятие собрало около 5 тыс. зрителей.

    В ночь на воскресенье трое посетителей почувствовали недомогание. «Врачам не удалось спасти Фуркана А. и Махмуда С.», – говорится в сообщении канала. Третий пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

    Полиция и медики считают, что причиной трагедии могло стать употребление наркотиков и алкоголя.

    Один из российских зрителей сообщил, что концерт был прерван, а выступление последнего диджея сокращено на 15 минут из-за вмешательства полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Астрахани приговорил иностранца за массовое отравление наркотиками. В 2024 году полиция провела обыски на выступлении Mayot. В Петербурге в 2024 году после концерта рэпера Uglystephan отравились подростки.

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    20 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В Тбилиси возмутились встречей западных послов с радикалами

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии выразили возмущение и назвали вмешательством во внутренние дела встречу в Тбилиси во вторник послов Франции, Германии и Британии с лидерами пяти радикальных оппозиционных партий, запрета которых через Конституционный суд с 21 октября будет добиваться правящая «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они (радикальные оппозиционеры) предпочитают идти не в суд, а бежать к иностранным дипломатам, – сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. – Они боятся правосудия, потому что эти политические партии годами занимаются саботажем, не признают легитимности государственных институтов».

    Глава правительства также назвал «возмутительной попыткой политического давления» заявления Еврокомиссии о том, что та будет внимательно мониторить процесс в Конституционном суде.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал «нарушением Венской конвенции, вмешательством во внутренние дела» такие «кулуарные встречи» западных послов с радикальными оппозиционерами.

    Его коллега по парламенту и партии Ираклий Кадагишвили назвал «фактом» «управление послами политическими процессами в Грузии».

    Один из участников встречи, лидер «Партии федералистов» Гига Бокерия сказал, что «нет ничего удивительного в том, что представители свободного мира интересуются запретом оппозиции в Грузии».

    Ранее во вторник МИД Грузии в своем заявлении выразил «обеспокоенность» заявлением Брюсселя о «внимательном мониторинге» иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционном суде о запрете пяти радикальных оппозиционных партий.

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    19 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Россиянин пострадал в ДТП с грузовиком в турецкой Анталье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Игорь Корнилов пострадал в результате столкновения его автомобиля с грузовиком на перекрестке в турецкой провинции Анталья.

    Грузовик, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора, протаранил автомобиль гражданина России, а затем вместе с ним врезался в стоявший впереди пикап, передает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.

    В результате ДТП Корнилов и пассажирка пикапа Фатма Оджал получили травмы. Пострадавших доставили в больницу после оказания им первой помощи на месте.

    Авария произошла на перекрестке трассы Анталья – Манавгат. Сообщается, что 27 сентября на этом же участке произошло аналогичное ДТП: грузовик проехал на красный свет и опрокинулся, в результате чего погибли гражданка России и гражданка Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе семь россиян пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Анталье.

    В начале месяца российское посольство начало выяснять, есть ли граждане России среди пострадавших в другой аварии с туристическим автобусом в этом же регионе.

    В сентябре россиянка погибла в ДТП с грузовиком на остановке в турецкой Анталье.

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    19 октября 2026, 06:31 • Новости дня
    Турция решила отстаивать недопуск военных кораблей в проливы

    Турция решила ввести запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции намерены твердо отстаивать запрет на проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы ради сохранения региональной безопасности.

    Анкара планирует отстаивать недопуск военных кораблей через Босфор и Дарданеллы на фоне обострения ситуации в Черном море, передает РИА «Новости».

    «Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море», – заявил источник агентства в турецком правительстве.

    По его словам, конвенция Монтре остается ключевым международным механизмом, регулирующим проход флота, и Анкара продолжит выполнять свои обязательства для сохранения сложившегося правового режима.

    Ранее газета Turkiye сообщала, что ряд стран НАТО оказывает давление на турецкие власти с целью добиться свободного прохода боевых кораблей в акваторию Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Румыния пообещала вложить 4 млрд евро в базу НАТО на Черном море. Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности региона. Кроме того, Минобороны Турции анонсировало учения Североатлантического альянса в черноморской акватории.

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    19 октября 2026, 12:23 • Новости дня
    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

    DHA: В турецкой Анталье россиянка упала с шестиметровой скалы

    Tекст: Мария Иванова

    В турецкой Анталье 58-летняя гражданка России госпитализирована после падения со скалы у водопада Куршунлу в районе Аксу.

    Инцидент произошел в воскресенье во время прогулки россиянки Ольги Л. с родственниками на тропе Ботанического сада, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DHA.

    Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Родственники и находившиеся в саду местные жители вызвали службу спасения.

    Спасатели подняли пострадавшую на носилках и передали медикам. Она доставлена в городскую больницу, ее состояние не вызывает опасений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом.

    В прошлом году генеральное консульство подтвердило гибель российской туристки в Турции.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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