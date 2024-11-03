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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    11 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС готов превратить Украину в рай для мигрантов из Азии и Африки

    Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.

    13 комментариев
    3 ноября 2024, 10:41 • Новости дня

    Суд Турции депортировал россиянина из Стамбула за фото в метро

    Турецкий суд депортировал россиянина за нарушение тайны личной жизни в метро

    Tекст: Александра Юдина

    Турецкий суд принял решение депортировать россиянина, задержанного за фотографирование в метро, что привело к жалобе женщины, попавшей на снимок, сообщает генконсульство России в Стамбуле.

    По данным турецкого ведомства, суд в Стамбуле постановил депортировать россиянина, задержанного за нарушение тайны личной жизни, передает РИА «Новости».

    Задержанный сделал снимок в транспорте, на который попала женщина с закрытыми глазами, что вызвало ее жалобу. В результате судебного разбирательства было решено вынудить его покинуть страну.

    В генконсульстве заверили, что специалисты ведомства находились в постоянном контакте с родственниками задержанного и оказывали всестороннюю поддержку.

    «По итогам судебного заседания было принято решение об административном выдворении из Турции, и 2 ноября российский гражданин вылетел в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянина депортировали с Бали за то, что он нанес повреждения ресторану Capri Bali топором в порыве гнева от неразделенной любви, власти Бали приняли в отношении него меры по высылке.

    2 ноября 2024, 13:54 • Новости дня
    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово

    Военный аналитик Рожин: Вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении

    Военный эксперт назвал три главные проблемы при освобождении Курахово
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вместе с Курахово ВСУ потеряют важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении. Освобождение города серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР, позитивно скажется на логистике российских войск, а также откроет различные опции для дальнейшего наступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее российские войска подошли к пригороду Курахово.

    «Российская армия предпринимает комплекс мер: с одной стороны, оказывается давление на само Курахово с востока, но при этом ведет наступление на разных участках. Противник либо отступит, либо будет окружен», – отметил военный аналитик Борис Рожин. Он рассказал об оперативной обстановке на этом участке фронта.

    Так, по его данным, ВС России продвинулись к северу от Ясной Поляны, а также от Богоявленки к Трудовому. «После того как будет зачищен карман, который образовался между Новоукраинкой, Шахтерским и Ясной Поляной, стоит ожидать движения далее на север, в том числе в направлении трассы на Курахово», – уточнил собеседник.

    ВС России также наступают на Курахово с юго-восточной стороны от Угледара. Рожин прогнозирует скорое начало боев за Елизаветовку. Он отметил, что с юго-востока от Курахово частично занята Антоновка, а на восточных окраинах Курахово идут бои со стороны Островского. «Наши войска расширяются на юг от Максимильяновки, и можно ожидать, что они более плотно подойдут к Курахово. Причем ставка будет делаться именно на фланговые действия», – считает аналитик.

    «На севере после освобождения Кураховки наши войска продвигаются вдоль Кураховского водохранилища. Продолжаются бои за Новоселидовку. Там Российская армия нажимает со стороны поселка Цукурино. То есть ставится задача обойти Кураховское водохранилище с запада и выйти к трассе», – указал спикер.

    «Таким образом, получаются своеобразные клещи: одна клешня идет от Цукурино, а вторая – со стороны Шахтерского и Ясной Поляны. Цель выйти к трассе, на которой «висит» Курахово, и либо перерезать ее, либо взять хотя бы под огневой контроль, чтобы вся группировка противника попала в оперативное окружение», – пояснил Рожин.

    По оценкам эксперта, Кураховский выступ будет срезан до конца осени. Впрочем, уточняет он, сроки освобождения территорий на этом участке будут зависеть от того, какое сопротивление окажет противник. «ВСУ делают сейчас ставку на удержание Красноармейска (Покровска) и Мирнограда. Они также будут пытаться затягивать боевые действия в Курахово. Но без вливания серьезных резервов им будет проблематично удерживать город», – отметил собеседник.

    Между тем вместе с Курахово ВСУ потеряют последний важный укрепрайон на Южно-Донецком направлении, подчеркнул Рожин. Для ВС России освобождение этого населенного пункта имеет большое значение. «Так, это серьезно улучшит ситуацию в южных районах ДНР. Кроме того, более активно заработает железная дорога, что позитивно скажется на логистике наших войск», – пояснил спикер.

    Освобождение Курахово также открывает различные опции для дальнейшего наступления Российской армии. «Мы выровняем фронт, и это позволит сконцентрировать силы для дальнейшего давления. Западнее Курахово есть большой укрепрайон в районе Великой Новоселовки. Но к северу от этого населенного пункта достаточно разряженное пространство без серьезных фортификаций и индустриальной застройки, за которую противник мог бы цепляться. Соответственно, в дальнейшем появится возможность в рамках общего наступления к югу от Красноармейска продвигаться в том числе в северные районы Запорожской и юго-восточные районы Днепропетровской областей», – считает аналитик.

    Что касается освобождения Курахово, то ВС России столкнутся с рядом трудностей. Одна из них – это распутица. «Сейчас места не везде проходимые, и это несколько затрудняет продвижение. Другая проблема – большое количество дронов, которые использует противник. Это сковывает активность механизированных соединений. Третья проблема заключается в том, что к югу от Курахово есть достаточно серьезные фортификационные сооружения, включая подземные бункеры, которые создавались в течение длительного времени», – пояснил собеседник.

    «С другой стороны, на некоторых участках оборона ВСУ уже носит очаговый характер. Это, конечно, облегчает ситуацию для нашего наступления. Но говорить о том, что освобождение Курахово будет легкой прогулкой, не приходится. Оборону именно проломают. На текущий момент это удается делать, что приводит к оперативным результатам», – заключил Рожин.

    Ранее российские войска подошли к ближайшему пригороду подконтрольного ВСУ города Курахово. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, ВС России наращивают успех, оттесняя противника к западной границе ДНР.

    «Наши войска вошли в село Трудовое южнее Курахово, а также в Ильинку и Степановку, которые находятся на северном берегу реки Волчья в ближайшем пригороде Курахово», – рассказал РИА «Новости» Рогов, добавив, что в трех населенных пунктах уже идет зачистка и подавление последних единичных очагов сопротивления противника.

    Как сообщил в среду в эфире Первого канала советник главы ДНР Игорь Кимаковский, ВСУ начали отводить силы из Курахово – города к западу от Марьинки и Красногоровки, имеющего оперативно-стратегическое значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. В более дальней перспективе взятие Курахово открывает путь на запад и юго-запад.

    Ранее на Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и пожаловались на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2024, 19:27 • Новости дня
    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию

    Россельхознадзор сообщил о поставке 90 тонн масла из ОАЭ в Россию

    ОАЭ начали поставки сливочного масла в Россию
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября в страну ввезено 90 тонн продукции.

    По информации пресс-службы Россельхознадзора, первая поставка состоялась 18 октября 2024 года. До этого момента поставки масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись, передает ТАСС

    Согласно данным системы ФГИС «ВетИС», ко 2 ноября в Россию было импортировано 90 тонн сливочного масла. «Впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года», – уточнили в ведомстве.

    Поставка из ОАЭ открывает новые возможности для рынка и может повлиять на ассортимент масложировой продукции в России. Это также свидетельствует о расширении торговых связей между странами, что важно в условиях текущих экономических реалий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост производства мороженого в России привел к дефициту сливок и, как следствие, к повышению цен на сливочное масло. Ранее в Минсельхозе сообщали о мерах по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Турецкие производители начали поставки сливочного масла в Россию, по состоянию на 29 октября в страну ввезено 20 тонн продукции из Турции. Россия в 2024 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана, что является частью стратегии Минсельхоза по увеличению поставок продукта.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    Коментарии (0)
    2 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    Киев сообщил о выборе страны-покровительницы для украинцев в России
    @ Divisione Produzione Fotografica/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    О готовности помочь сообщили представители Катара, ЮАР и Ватикана, представители одной из стран выразили желание стать державой-покровительницей для помощи находящимся в России украинским военнопленным, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям выразили готовность помочь представители Катара, ЮАР и Ватикана, передает РБК.

    Сторона, пожелавшая взять на себя такую роль, еще не названа, однако кандидатуру должны утвердить как в Москве, так и в Киеве.

    «Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», – отметил он.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

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    2 ноября 2024, 20:50 • Новости дня
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    На «Госуслугах» запущен сервис «Жизненная ситуация» для желающих переехать
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», который помогает организовать переезд из одного региона России в другой, обеспечивая все необходимые государственные услуги в одном месте.

    Новый инструмент был презентован вице-премьеру Дмитрию Григоренко в лаборатории пользовательского тестирования госуслуг в Калининграде. Он позволяет жителям страны комплексно получить все необходимые государственные услуги при смене постоянного места жительства, сообщает ТАСС.

    С помощью сервиса можно подать заявление о регистрации по новому месту жительства, переоформить полис ОМС, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад, переоформить пенсии и социальные выплаты, а также встать на учет в военкомате.

    Аппарат вице-премьера также сообщил, что пользователи получат справочную информацию о комфортном переезде для людей с особенностями здоровья, выборе транспортной компании, перевозке домашних животных и необходимых документах для переезда на автомобиле.

    В 2025 году ожидается значительное сокращение сроков оформления и количества необходимых документов для переезда. Вместо 20 дней оформление будет занимать 10 дней, а количество документов уменьшится с пятнадцати до пяти. Это также сократит число визитов в ведомства с восьми до четырех.

    Григоренко подчеркнул, что переезд между регионами сопряжен с множеством бюрократических процедур и оформлением документов. Новый сервис должен упростить этот процесс, позволяя сосредоточиться на более важных аспектах переезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России намерено расширить список сервисов, доступных пользователям Единой биометрической системы через приложение «Госуслуги биометрия». С 1 ноября в России заработала новая система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО, и соответствующие справки можно получать в фонде «Защитники Отечества». С начала этого года, объявленного Годом Семьи, в российские загсы через портал Госуслуг поступило более 450 тыс. онлайн-заявлений на регистрацию брака.

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    2 ноября 2024, 14:58 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил у Турции данные о неизвестном вирусе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Роспотребнадзор направил турецкому Минздраву запрос о ситуации с неизвестным вирусом после сообщений о массовых жалобах российских туристов в отеле Sirene Belek и возможной вспышке вируса Коксаки.

    Запрос направлен в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и Минздравом Турции Меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

    Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию в свете сообщений о вспышке заболеваемости в отеле Sirene Belek.

    Несколько Telegram-каналов сообщали, что двое детей могли подхватить вирус Коксаки.

    Ранее власти Антальи сообщили, что в турецком курортном Белеке не зафиксированы жалобы от россиян на вспышку «мощного вируса», несмотря на сообщения о заболевании некоторых туристов после возвращения в Россию.

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    2 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    ЦБ сохранил перечень из 13 системно значимых кредитных организаций

    Tекст: Александра Юдина

    Центробанк России решил оставить без изменений список из 13 системно значимых кредитных организаций, в который входят крупнейшие банки страны.

    На сайте регулятора указано, что в списке остались Сбербанк, ВТБ, «ЮниКредит Банк», Банк ГПБ, «Совкомбанк», «Альфа-Банк», Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», «Росбанк», «ТБанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».

    «Банк России... утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – говорится в сообщении Центробанка.

    Системно значимыми кредитными организациями считаются те банки, которые оказывают значительное влияние на банковский сектор.

    Ранее Госдума приняла законопроект, по которому системно значимые банки будут обязаны соблюдать правило доверенных лиц при онлайн-операциях по счетам граждан.

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    2 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Захарова: Из предложенных Россией 935 военнопленных Киев забрал только 279 человек

    МИД заявил о предпочтении Киева обменивать пленных экстремистов из национальных батальонов

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев при обмене военнопленными сосредоточился на бойцах из экстремистских батальонов, игнорируя предложения России по обмену других пленных.

    Как передает ТАСС, Захарова заявила, что киевский режим буквально саботирует процесс обмена военнопленными. По ее словам, Украина сосредоточилась на освобождении боевиков из националистических батальонов, которые Россия считает экстремистскими и террористическими. Захарова подчеркнула, что Минобороны России предложило передать 935 украинских военнопленных, однако Киев забрал только 279 из них.

    Захарова также опровергла заявления о том, что Россия отказывается включать украинских морских пехотинцев в списки обмена. Она указала, что 29 морпехов уже были включены в обменные списки и вернулись на Украину. «Мы готовы опубликовать списки», – добавила Захарова.

    Дипломат отметила, что Россия предлагала к обмену значительно большее количество украинских морских пехотинцев, но киевский режим не проявляет к этому интереса. По мнению Захаровой, отсутствие интереса к обмену собственных военнослужащих является основным препятствием для успешного проведения обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственникам российского военнопленного Игоря Щеголеватого угрожали расправой и требовали перевести 1 млн рублей для его включения в списки на обмен, а сам Игорь с перевязанной головой на видео просил перечислить деньги «куда скажут». Украинские военные на аудиозаписи угрожали провести медицинские опыты над Щеголеватым, если его семья не выполнит условия выкупа.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил благодарность ОАЭ за помощь в обмене военнопленными с Украиной, подчеркивая их регулярное посредничество в этих процессах.

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    3 ноября 2024, 10:17 • Новости дня
    Жителям Суджи пришлось лежать друг на друге в подвале из-за обстрелов ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Жители города Суджа в Курской области более четырех часов провели в подвале многоэтажки, укрываясь от обстрелов ВСУ утром 6 августа, сообщила одна из эвакуированных женщин.

    По ее словам, вместе с соседями женщина бежала прятаться в подвал многоэтажного дома, куда также прибежали жители соседних домов, передает РИА «Новости».

    «Мы спустились в подвал. Я никогда этого не забуду, что детки маленькие, потом детки среднего возраста, мы, а сверху на нас лежали мужчины. Мы стояли под бомбежками четыре часа. Все, что я могу сказать, этого момента никогда не забуду. Когда мы начали выходить из подвала, снова был прилет. И прилет был в середину нашего двора», – рассказала жительница города.

    Она также поделилась опытом эвакуации из Суджи на машине с соседями. По ее словам, они читали молитвы, наблюдая за полетом дронов. Женщина отметила, что видели горящие машины и трупы на дороге, что дополнительно усиливало атмосферу ужаса и страха.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 130 украинских военных, обвиняемых в преступлениях на территории Курской области, включая обстрелы населенных пунктов.

    Газета New York Times писала о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

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    3 ноября 2024, 04:24 • Новости дня
    Введение Германией пограничного контроля сочли свидетельством кризиса ЕС

    Haber Global назвал введение Германией пограничного контроля свидетельством исчезновения «духа» ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Введение Германией пограничного контроля на всех сухопутных границах свидетельствует о том, что «дух» ЕС исчез, заявил турецкий канал Haber Global.

    Журналисты Haber Global выразили мнение, что решение Германии о введении пограничного контроля с рядом стран подорвало единство Евросоюза. «Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», – приводит их слова РИА «Новости».

    Ведущий телеканала подчеркнул, что после выхода Великобритании из ЕС в других странах начали звучать призывы к протекционистским мерам. По его мнению, ужесточение пограничного контроля Германией лишь один из примеров, и такие действия станут более частыми. Он предположил, что «мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом» ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд лидеров стран ЕС открыто противостоит нынешним миграционным правилам, Евросоюз «близок к бунту», это угрожает Шенгенской зоне.

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    2 ноября 2024, 17:50 • Новости дня
    СК выявил оправдание терроризма в интервью Чириковой

    СК России возбудил дело против Евгении Чириковой за оправдание терроризма

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ обнаружил в интервью Евгении Чириковой (признана в РФ иноагентом) признаки оправдания терроризма, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

    По данным следствия, 8 августа 2023 года Чирикова участвовала в трансляции на одном из видеохостингов и дала интервью, в котором содержались признаки оправдания деятельности запрещенной в России террористической организации, сообщает ТАСС.

    На основании этих данных в отношении Чириковой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, касающейся публичного оправдания терроризма. Обвинение предъявлено заочно, в ближайшее время Чирикову планируют объявить в международный розыск.

    В июле этого года Чирикова была заочно обвинена в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и объявлена в федеральный розыск. Минюст России уже 19 января добавил ее в реестр иностранных агентов, отметив ее участие в иностранных медиа и распространении недостоверной информации о действиях российских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК возбудил уголовное дело против Евгении Чириковой за распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Суд Сыктывкара ранее заочно арестовал Чирикову, которую Минюст внес в реестр иностранных агентов за участие в качестве эксперта на информационных площадках иностранных СМИ и иноагентов.

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    2 ноября 2024, 20:08 • Новости дня
    Публицист Стомахин объявлен в розыск по новому делу

    Tекст: Денис Тельманов

    Публицист Борис Стомахин, ранее осужденный за терроризм, вновь стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск за распространение ложной информации о Вооруженных силах России.

    Как сообщает РИА «Новости», публицист Борис Стомахин объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ. Он стал фигурантом нового уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 207.3 УК РФ, касающегося публичного распространения заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. В базе данных МВД указано, что он разыскивается по статье.

    Ранее Стомахин привлекался к уголовной ответственности за призывы к терроризму и экстремизму. В 2015 году он был приговорен к семи годам заключения в колонии строгого режима за оправдание терроризма. До этого в 2007 году он получил пять лет за призывы к терроризму, а в 2014 году – шесть с половиной лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году его приговор был смягчен на два месяца.

    В настоящее время следственные органы продолжают расследование дела о распространении ложной информации о действиях российских вооруженных сил, в котором Стомахин проходит в качестве подозреваемого. В связи с новыми обвинениями он был объявлен в розыск, однако информация о его местонахождении пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский окружной военный суд приговорил к семи годам строгого режима редактора газеты «Радикальная политика» Бориса Стомахина, признанного виновным в призывах к терроризму. Бутырский суд Москвы признал Бориса Стомахина виновным в призывах к терроризму. Против Стомахина возбудили уголовное дело за фейки о Вооруженных силах России, сообщил источник в силовых структурах.

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    2 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Россию пригласили на СМИД ОБСЕ в декабре

    Мальта пригласила Россию на заседание СМИД ОБСЕ в декабре в Валлетте

    Tекст: Денис Тельманов

    Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

    Как сообщает ТАСС, председательствующая в ОБСЕ Мальта направила приглашения на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), которое состоится в декабре в столице Мальты, Валлетте. На заседание приглашены все страны – члены организации, включая Россию.

    Представитель пресс-службы мальтийского председательства подтвердил информацию о рассылке приглашений, отметив, что «делегации получают всю актуальную информацию о подготовке мероприятия». Этот комментарий был дан в ответ на запрос о возможности участия в заседании министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    Заседание СМИД ОБСЕ традиционно привлекает внимание международного сообщества, поскольку на нем обсуждаются ключевые вопросы безопасности и сотрудничества в Европе. Встреча в Валлетте обещает стать значимым мероприятием в свете текущих глобальных вызовов и напряженности в различных регионах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров впервые с начала спецоперации на Украине посетит страну ЕС для участия во встрече СМИД ОБСЕ на Мальте в декабре 2024 года.

    Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе переживает кризис, поскольку отошла от своих первоначальных задач, заявил исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин.

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    2 ноября 2024, 12:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о неспособности Зеленского стабилизировать фронт

    Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский не смог стабилизировать фронт на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил сомнения в способности Владимира Зеленского стабилизировать ситуацию на фронте.

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил о сомнениях в способности президента Украины Владимира Зеленского стабилизировать ситуацию на фронте, передает РИА «Новости». Дубинский прокомментировал недавнее заявление Зеленского, в котором тот выразил уверенность, что Дональд Трамп не сможет остановить украинский конфликт.

    «Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории», – заявил Дубинский.

    Ранее Дубинский выразил недовольство нежеланием Зеленского принимать мирный план Дональда Трампа, экс-президента США и кандидата в президенты от республиканцев, по урегулированию ситуации на Украине. Также депутат призвал Россию выразить благодарность Зеленскому за «сдачу» Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной целью Владимира Зеленского и его команды является удержание власти на Украине для обеспечения их безопасности и выживания.

    Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий из-за постоянного срыва достигнутых договоренностей украинским руководством, считает глава МИД России Сергей Лавров.

    Русофобское руководство Украины, по мнению Лаврова, нельзя считать разумным и дальновидным, так как его представители едва ли могут претендовать на звание умных политиков.

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    2 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    В центре «Россия» раскрыли подробности экспозиции о будущем планеты

    Открытие национального центра «Россия» посвятят тематике будущего планеты

    В центре «Россия» раскрыли подробности экспозиции о будущем планеты
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Национальный центр «Россия» начнет работу с симпозиума «Создавая будущее», где представители 87 стран расскажут о своем видении улучшения мира. Параллельно с этим пройдет художественная выставка «Наследие для будущего», рассказали газете ВЗГЛЯД гендиректор центра «Россия» Наталья Виртуозова и куратор экспозиции Семен Михайловский.

    «В настоящий момент все силы организаторов направлены на подготовку симпозиума «Создавая будущее». Мероприятие продлится всего три дня, однако с него начнется жизнь нашего центра. В нем примут участие представители 87 стран. Им предстоит обсудить большой спектр вопросов, затрагивающих развитие всей нашей планеты. Надеемся, что дискуссия пройдет продуктивно», – сказала Наталья Виртуозова, генеральный директор национального центра «Россия».

    Открытие центра также сопроводят выставкой «Наследие для будущего». «Мы собрали картины подающих надежды авторов из России, Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии и Ирана», – рассказывает Семен Михайловский, куратор экспозиции, ректор Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина.

    «Все экспонаты отражают культурное богатство представленных стран. В рамках российской секции мы постарались отразить фундаментальную школу изобразительного искусства нашей страны. Традиции в культуре невероятно важны. Поэтому во время подготовки мы придерживались здорового консерватизма», – делится собеседник.

    «Вообще, к российскому искусству ощущается колоссальный международный интерес. Большое внимание к нам уделяется не только в Азии, но даже в Африке. В нашей академии имеется много студентов с этого континента. Ребята, например, из Эфиопии достигают больших успехов в церковной живописи», – акцентирует он.

    «Не менее интересными вышли работы авторов Поднебесной. Они порадовали большим техническим разнообразием. Художники из КНР показали картины, выполненные в традиционном стиле гохуа, прибегали и к приемам масляной живописи, характерной для советской школы, а также обращались к теме новых технологий, прибегая к смелым и инновационным решениям», – заключил Михайловский.

    Напомним, в День народного единства в Москве начнет работу национальный центр «Россия». Цель данного проекта – сохранение наследия одноименной выставки, проходившей на павильонах ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 года. Базироваться инициатива будет на территории бывшего «Экспоцентра», пишет РБК.

    Центр будет включать в себя залы для постоянной и временных экспозиций, большой концертный зал на 1,6 тыс. мест, конгресс-зал на 600 мест, деловую зону, лектории, фудкорт с национальными кухнями и пространство «Универмаг». Символом Национального центра станет лев, олицетворяющий власть и возрождение национальной культуры.

    Свою работу центр начнет 4 ноября с симпозиума «Создавая будущее». В нем примут участие ученые, футурологи и писатели из более чем 87 стран. В ходе мероприятия пройдут дискуссии по четырем основным темам: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира и будущее цивилизаций.

    Параллельно с симпозиумом в центре пройдет выставка «Наследие для будущего». По словам организаторов, она будет состоять из «трех глав». Первая посвящена преемственности традиций, вторая – работам молодых художников из России, Китая, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии, а третья представляет собой лекторий, где будут рассмотрены идеи по улучшению мира.

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    2 ноября 2024, 12:55 • Новости дня
    Начала работать система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО

    Tекст: Александра Юдина

    С 1 ноября участники СВО могут получать справки в филиалах фонда «Защитники Отечества», что упростит процесс подтверждения статуса и предоставления поддержки ветеранам и их семьям.

    С 1 ноября в России заработала новая система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО. Получить соответствующий документ теперь можно в многофункциональных центрах, военкоматах, воинских частях, а также на портале «Госуслуги». Помимо этого выдача справок осуществляется в Военно-социальном центре (ВСЦ) Министерства обороны и его филиалах в фонде «Защитники Отечества».

    Филиалы фонда, где можно получить справки, уже начали работу в ряде регионов, таких как Кузбасс, Новосибирская, Самарская, Тульская, Московская области и Краснодарский край.

    Как отметила статс-секретарь, замминистра обороны Анна Цивилева, в будущем планируется распространить эту практику на все регионы страны, что обеспечит «бесшовное взаимодействие фонда и Министерства обороны».

    Цивилева подчеркнула, что ветераны и их семьи получат возможность оперативно решать все вопросы благодаря созданию системы «одного окна» для действующих военнослужащих. Эта система значительно упрощает процесс оказания поддержки, который теперь сопровождается социальными координаторами фонда.

    В первый день работы новой системы было подано более 40 тыс. заявок на получение справок. Информационная система, работающая на базе ВСЦ, позволяет оперативно запрашивать необходимые сведения и документы в воинской части или федеральном органе исполнительной власти для подтверждения участия в СВО.

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