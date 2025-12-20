В Турции нашли новый упавший БПЛА и отправили на исследование

Tекст: Тимур Шайдуллин

Еще один беспилотный летательный аппарат был найден на пустыре в районе Салур округа Маньяс провинции Балыкесир в Турции. Местные фермеры, заметившие неизвестный объект, передали его в руки сил безопасности для дальнейшей проверки, передает РИА «Новости».

Для осмотра аппарата были привлечены специально обученные собаки, чтобы исключить наличие взрывных устройств. В ходе предварительной проверки выяснилось, что на дроне отсутствуют какие-либо надписи, флаги или эмблемы. После осмотра аппарат был отправлен в Анкару для проведения детальной экспертизы.

Ранее турецкие военные уже сталкивались с подобными инцидентами – дрон, предположительно вышедший из-под контроля, был сбит истребителем F-16 над Черным морем, однако его принадлежность так и не установили. Министр национальной обороны Яшар Гюлер заявил, что в связи с этими событиями Анкара усиливает меры по безопасности стратегических объектов на Черном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в субботу Турция сообщила, что усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА и приняла меры против угроз из-под воды.

Напомним, турецкие ВВС 15 декабря уже сбили труднообнаружимый беспилотник над Черным морем после того, как он потерял управление.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за атак на торговые и гражданские суда. Турецкий лидер призвал не использовать Черное море для сведения счетов.

