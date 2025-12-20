Турция усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА

Минобороны Турции объявило о мерах по защите от потерявших управление БПЛА

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в стране приняты меры по защите энергетических объектов на Черном море от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Он отметил, что «мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных сооружений в Черном море», подчеркнув особую важность буровых судов.

По словам Гюлера, разработаны средства противодействия БПЛА, которые теряют управление, а также меры против угроз, исходящих из-под воды.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что война между Россией и Украиной сопровождается активным применением беспилотников обеими сторонами, что создает опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в этом регионе. Гюлер также пояснил, что меры защиты касаются не только БПЛА, но и безэкипажных катеров.

Кроме того, министр рассказал о деталях инцидента 15 декабря, когда турецкие ВВС сбили беспилотник над Черным морем. БПЛА был труднообнаружимым и потерял управление, после чего его сопровождали F-16 и уничтожили ракетой класса воздух–воздух в безопасной зоне, вдали от населенных пунктов. Поиски обломков продолжаются.

После обнаружения потерявшего курс беспилотника были срочно приняты меры предосторожности для воздушного движения. Все рейсы, проходившие по сходным маршрутам, перенаправили на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, уточнил Гюлер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за участившихся атак на торговые и гражданские суда. Турецкий лидер призвал не использовать Черное море для сведения счетов.

Напомним, в начале декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

Кроме того, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признались в нападении на танкеры в Черном море.