  Лента новостей
    С чем экономика России справилась в этом году
    Рубио несколько раз пошутил о программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
    Долина столкнулась с угрозой потери двух квартир в Латвии
    Опубликован портрет Клинтона в платье Левински из дома Эпштейна
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    Минюст США предложил Захаровой «встать в очередь» за «файлами Эпштейна»
    Индия назвала число своих граждан, участвующих в СВО
    Daily Express: Слова Путина о Калининградской области вызвали бурную реакцию на Западе
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    20 декабря 2025, 12:05 • Новости дня

    Турция усилила защиту от сбившихся с курса БПЛА

    Минобороны Турции объявило о мерах по защите от потерявших управление БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Турции приняли дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что в стране приняты меры по защите энергетических объектов на Черном море от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Он отметил, что «мы принимаем необходимые меры для защиты наших критически важных надводных и подводных сооружений в Черном море», подчеркнув особую важность буровых судов.

    По словам Гюлера, разработаны средства противодействия БПЛА, которые теряют управление, а также меры против угроз, исходящих из-под воды.

    Глава Минобороны обратил внимание на то, что война между Россией и Украиной сопровождается активным применением беспилотников обеими сторонами, что создает опасность для торговых судов и пассажирских самолетов в этом регионе. Гюлер также пояснил, что меры защиты касаются не только БПЛА, но и безэкипажных катеров.

    Кроме того, министр рассказал о деталях инцидента 15 декабря, когда турецкие ВВС сбили беспилотник над Черным морем. БПЛА был труднообнаружимым и потерял управление, после чего его сопровождали F-16 и уничтожили ракетой класса воздух–воздух в безопасной зоне, вдали от населенных пунктов. Поиски обломков продолжаются.

    После обнаружения потерявшего курс беспилотника были срочно приняты меры предосторожности для воздушного движения. Все рейсы, проходившие по сходным маршрутам, перенаправили на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, уточнил Гюлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о серьезной угрозе безопасности судоходства в Черном море из-за участившихся атак на торговые и гражданские суда. Турецкий лидер призвал не использовать Черное море для сведения счетов.

    Напомним, в начале декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Кроме того, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признались в нападении на танкеры в Черном море.

    17 декабря 2025, 22:03 • Новости дня
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400

    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400 ради получения F-35

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара подняла вопрос о возврате российских С-400 с целью улучшения отношений с США и получения доступа к истребителям F-35, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, которые Анкара приобрела у Москвы, передает РБК.

    Вопрос был поднят на встрече президентов в Ашхабаде 12 декабря. В Кремле, как отмечает агентство, информацию о подобном запросе категорически опровергли.

    По сведениям Bloomberg, подобные темы уже обсуждались между представителями обеих стран ранее. Турция рассчитывает, что отказ от российских С-400 поможет нормализовать отношения с Соединенными Штатами и приведет к снятию санкций против турецкой оборонной промышленности, а также откроет доступ к поставкам американских истребителей F-35.

    Один из высокопоставленных турецких дипломатов уже выразил уверенность, что ограничения будут сняты в следующем году. Источники агентства отмечают: Анкара надеется, что ее роль посредника между Москвой и Киевом вынудит Россию «отнестись более благосклонно» к инициативе Эрдогана.

    Турция также требует возмещения затрат за С-400, однако в окружении президента отмечают, что размеры этих расходов менее значимы по сравнению с перспективами для страны в рамках сотрудничества с союзниками по НАТО и улучшения отношений с Вашингтоном.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

    Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Вашингтон подталкивает Турцию к пересмотру контрактов с Москвой.

    17 декабря 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    Путин указал на действия России при отказе Украины от «разговора по существу»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин напомнил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что в любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы, над укреплением которых нужно планомерно работать.

    «Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – сказал Путин.

    Он добавил, что в высоком темпе и качественно должна продолжаться работа по модернизации Вооруженных Сил, в том числе в рамках новой Государственной программы вооружения на 2027–2036 годы.

    Напомним, 17 декабря президент России Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны, на котором заявил, что за время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Он также выразил уверенность, что все задачи специальной военной операции, сформулированные в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    19 декабря 2025, 22:22 • Видео
    Кто помешал Урсуле ограбить Россию

    План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    18 декабря 2025, 21:31 • Новости дня
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите
    @ U.S. Air Force

    Усиливающееся соперничество Вашингтона и Пекина выходит за пределы Земли и проявляется в действиях военных спутников, которые все чаще выполняют несущие угрозу маневры на орбите.

    Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

    Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками.

    Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

    Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

    Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

    Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

    Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.

    В Пентагоне признают, что тактика космического противоборства только формируется. Пока большинство инцидентов ограничивается наблюдением и демонстрацией возможностей, но с развитием автономных систем и искусственного интеллекта число и масштаб таких «космических догфайтов» (догфайт – ближний воздушный бой между истребителями, где самолеты маневрируют на небольших дистанциях, как «собаки, дерущиеся за добычу» – прим. ВЗГЛЯД) может резко возрасти, вплоть до одновременных действий десятков и сотен космических аппаратов.

    Ранее Китай успешно запустил 16-ю группу спутников SatNet.

    18 декабря 2025, 22:14 • Новости дня
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    Хегсет назвал тупость американцев главной проблемой набора в армию США
    @ REUTERS/Zohra Bensemra ZB/ABP

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на широкое распространение ожирения и «тупость» американцев, Пентагону удалось достичь рекордного уровня набора новобранцев в армию США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

    Глава Пентагона Пит Хегсет признал, что набор новобранцев столкнулся с трудностями из-за ожирения и тупости американской молодежи, передает РИА «Новости». «Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», – заявил на встрече с рекрутерами Хегсет.

    Позднее он попытался смягчить свою формулировку и пояснил, что «не тупые, это неправильно», и сослался на недостаточность образования и наличие таких проблем, как СДВГ, у части потенциальных призывников.

    Президент Дональд Трамп высоко оценил усилия военных по обеспечению рекордного уровня набора военнослужащих. Министр добавил, что эта статистика крайне важна для администрации, а число новобранцев является «реальной обратной связью» от общества, отражающей доверие к гражданскому и военному руководству страны.

    Хегсет выразил благодарность рекрутерам и подчеркнул, что мужчины и женщины, готовые служить, заслуживают особого уважения.

    Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США. Глава Пентагона Пит Хегсет велел военным США брить бороды и лечить ожирение.

    19 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    Зеленский признал невозможность уничтожить ракету «Орешник»
    @ PAWEL SUPERNAK/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применение ракеты «Орешник» доказало невозможность ее уничтожения существующими средствами обороны.

    Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Варшаве после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким признал, что «Орешник» невозможно уничтожить, передает РИА «Новости». Он рассказал, что предупреждал европейских и американских партнеров о возможностях этой ракеты, продемонстрировал им дальность её применения, а также отметил, что «Орешник» уже использовался на Украине.

    Зеленский подчеркнул: «Этот «Орешник» невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины». По его словам, единственным эффективным способом обезопасить себя от этой ракеты он считает введение санкций против предприятий, вовлеченных в ее производство, однако западные страны реагируют на эти инициативы «не слишком охотно».

    Президент Украины выразил сожаление, что у стран Запада пока нет решимости поддерживать такие санкции, хотя настаивал на их необходимости. В частности, Зеленский отметил, что это могло бы стать «единственным спасением» от «Орешника» для всех потенциально уязвимых европейских государств, включая Польшу и Германию.

    Ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории Белоруссии. Специалисты проводят работы по его интеграции в систему обороны страны.

    17 декабря 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    Путин: «Орешник» встанет на боевое дежурство в 2025 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года, заявил президент Владимир Путин в ходе коллегии Минобороны.

    «До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что в ходе учений подтверждается высокий уровень подготовки частей и соединений, они могут решать самые сложные задачи. В ходе таких учений нередко присутствуют зарубежные союзники и партнеры России, которые получают опыт, полученный в ходе СВО.

    В ноябре Путин пояснял, что Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в республике в декабре.

    18 декабря 2025, 18:05 • Новости дня
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    Лукашенко: «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории Белоруссии, где для него уже подготовили первые позиции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Комплекс «Орешник» находится в Белоруссии с 17 декабря и начинает боевое дежурство, передает ТАСС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об этом во время своего выступления перед народом и парламентом на VII Всебелорусском народном собрании.

    Лукашенко заявил: «"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство». Он отметил, что для российского комплекса уже были оборудованы первые позиции в Белоруссии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство до конца года. Размещение «Орешника» в Белоруссии позволит обеспечить защиту западных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности.

    17 декабря 2025, 17:35 • Новости дня
    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России

    Белоусов: В российские войска внедряется система «Свод»

    Белоусов сообщил о внедрении системы «Свод» во всех войсках России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России внедряет новую информационную систему «Свод» для объединения должностных лиц вооруженных сил в едином защищённом цифровом пространстве, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

    Белоусов сообщил: «Начали работу в этом направлении. В войска внедряется система «Свод». Должностные лица от взвода до соединения будут находиться в едином защищённом информационном пространстве с применением доверенных устройств. Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки», передает ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году группировка войск «Центр» успешно завершила этап опытно-боевой эксплуатации данной системы. К сентябрю 2026 года ведомство планирует поэтапно внедрить систему «Свод» во все группировки войск. Это позволит значительно повысить эффективность управления и взаимодействия подразделений.

    Ранее Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    17 декабря 2025, 15:24 • Новости дня
    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
    Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного новейшей зенитной ракетной системой С-500.

    Комплекс предназначен для поражения воздушных и космических целей и способен эффективно работать на высотах ближнего космоса, передает ТАСС. Как подчеркнул Белоусов, в Воздушно-космических силах впервые сформирована дивизия ПВО-ПРО.

    Кроме того, глава Минобороны сообщил о продолжающемся перевооружении Ракетных войск стратегического назначения на комплекс «Ярс». По его словам, в этом году ожидается постановка на боевое дежурство новейшего подвижного грунтового комплекса с ракетами средней дальности под названием «Орешник».

    В 2019 году ЗРС С-500 прошла финальные испытания.

    19 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине

    Рубио заявил о сохранении американской разведывательной поддержки Украины

    Рубио сообщил о продолжении передачи разведданных США Украине
    @ Andrew Thomas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не прекращают обмен разведдаными с украинской стороной.

    США продолжают сотрудничество с Украиной в области обмена разведывательной информацией, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает РИА «Новости». Он отметил, что американская сторона поддерживает Киев в рамках предоставления разведывательных данных. По словам Рубио, соответствующая работа между двумя странами ведется на постоянной основе. Политик особо подчеркнул, что передача сведений продолжается в текущем режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Он также отметил, что власти США и представители Украины планируют обсудить актуальные вопросы на переговорах в Майами в ближайшие два дня.


    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области

    Герасимов: В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов

    Герасимов сообщил об освобождении 18 населенных пунктов в Сумской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Под контроль российских войск в Сумской области перешли 18 населенных пунктов, которые ранее использовались формированиями ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    О переходе 18 населенных пунктов в Сумской области под контроль российских войск сообщил на брифинге для зарубежных военных атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». По его словам, эти территории ранее использовались ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области.

    Герасимов подчеркнул, что формирования противника, проникшие в российскую территорию, были уничтожены, а их остатки вытеснены на Украину. Он также отметил, что группировка войск «Север» ведет создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а освобождение города Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области завершено.

    Начальник Генштаба уточнил, что одновременно продолжается операция по освобождению новых регионов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на семи участках фронта вглубь Сумской области и выходит на окраины Андреевки. В той же области самолеты Су-34 нанесли авиаудар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

    Кризис на Украине развивается как прокси-война западных стран против России, что определяет военно-политическую обстановку, заявил ранее Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

    17 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту

    Белоусов: План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен

    Tекст: Валерия Городецкая

    План комплектования, установленный на этот год для Вооруженных сил России, был перевыполнен, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

    «На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», – подчеркнул он, отдельно отметив командование и личный состав объединенной группировки за профессионализм и стойкость, передает ТАСС.

    По словам Белоусова, две трети новых контрактников составили молодые люди в возрасте до 40 лет, а более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность представителям военных округов, полномочным представителям президента и главам регионов за успешное исполнение работы по комплектации.

    Глава Минобороны отметил, что теперь ВС России необходимо сосредоточить усилия на привлечении молодежи до 35 лет для работы с беспилотными системами. «Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями», – заявил министр.

    В июле лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России.

    19 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость повышения боеспособности армии за счет внедрения новых видов стратегических вооружений.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны стали самыми боеспособными в мире, передает ТАСС.

    На итоговой пресс-конференции Путин отметил, что развитие Вооруженных сил обеспечивает их превосходство пофактическим показателям, включая внедрение новых видов вооружения стратегического характера.

    Глава государства отметил: «Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии Вооруженных cил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, не только в жизни Вооруженных cил».

    В ходе подведения итогов года Путин заявил, что Россия сегодня занимает лидирующие позиции в сфере беспилотников. Российская армия ведет наступление по всем направлениям фронта.

    20 декабря 2025, 12:05 • Новости дня

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

