Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели
Российские военные за прошедшую неделю добились значительных успехов на запорожском направлении и северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики (ДНР), освободив несколько населённых пунктов, отметил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, успехи отмечаются и на других участках линии фронта, включая Харьковскую и Сумскую области, где также были освобождены населённые пункты.
«Если говорить о результативности за истекшую неделю и продвижении наших войск, то, по моему субъективному мнению, в очередной раз хочу отметить Запорожскую область – здесь наши военнослужащие довольно-таки серьёзно продвигаются», – заявил он ТАСС.
Марочко отметил, что работа ВС России на северо-западных рубежах Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью тоже отметилась определенными успехами.
Ранее Минобороны России сообщало, что за неделю армия России освободила семь населенных пунктов в зоне спецоперации: Терноватое, Новояковлевка, Речное (Запорожская область), Бересток (Донецкая Народная Республика), Белая Береза (Сумская область), Купянск-Узловой и Старица (Харьковская область).
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Терноватого в Запорожской области. Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бересток в ДНР, а группировка «Восток» завершила зачистку Терноватого. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.