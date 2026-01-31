Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.6 комментариев
Минобороны показало кадры освобождения Петровки силами группировки «Восток»
Штурмовые подразделения 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» успешно выбили противника из опорных пунктов и закрепились на новых позициях, освободив населенный пункт Петровка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.
Населенный пункт Петровка Запорожской области была освобождена штурмовыми подразделениями 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По сообщению ведомства, бойцы развили успех, выбили противника из укрепленных районов и закрепились на занятых позициях.
Под контроль российских сил взят оборонительный район площадью до 5 кв. км, при этом были очищены прилегающие лесополосы и важные узлы обороны, которые ранее позволяли удерживать населенный пункт. Потери украинских войск на данном участке составили до десяти единиц техники и значительное количество личного состава.
Попытки противника удержать Петровку за счет переброски резервов не увенчались успехом – техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах к населенному пункту.
Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Торецкое в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» зачистила от противника Петровку в Запорожской области.