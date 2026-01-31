  • Новость часаШмыгаль назвал причину блэкаута на большей части Украины
    Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    31 января 2026, 14:39 • Новости дня

    Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области

    Минобороны показало кадры освобождения Петровки силами группировки «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» успешно выбили противника из опорных пунктов и закрепились на новых позициях, освободив населенный пункт Петровка в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России.

    Населенный пункт Петровка Запорожской области была освобождена штурмовыми подразделениями 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, бойцы развили успех, выбили противника из укрепленных районов и закрепились на занятых позициях.

    Под контроль российских сил взят оборонительный район площадью до 5 кв. км, при этом были очищены прилегающие лесополосы и важные узлы обороны, которые ранее позволяли удерживать населенный пункт. Потери украинских войск на данном участке составили до десяти единиц техники и значительное количество личного состава.

    Попытки противника удержать Петровку за счет переброски резервов не увенчались успехом – техника с личным составом ВСУ была уничтожена на подступах к населенному пункту.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» освободили Торецкое в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» зачистила от противника Петровку в Запорожской области.

    31 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    31 января 2026, 04:34 • Новости дня
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    30 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    31 января 2026, 06:46 • Новости дня
    Снегопады практически полностью парализовали логистику ВСУ в районе Харькова
    Снегопады практически полностью парализовали логистику ВСУ в районе Харькова
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Коммунальные службы не справляются со снегопадами и обледенением дорог из-за отсутствия водителей, которых почти всех принудительно мобилизовали», – сообщил «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Авиация ВКС России наносит удары по позициям ВСУ, артиллерия поддерживает наступающие отряды «Северян».

    В районе Старицы российские штурмовые группы при поддержке артиллерии продвинулись на двух участках на 250 м. В лесу возле Симиновки продвижение составило 300 м на трех участках. В районе Волчанских Хуторов расчеты ТОС нанесли удары по позициям ВСУ.

    На Хатненском участке фронта авиация атаковала позиции ВСУ у Великого Бурлука, российские штурмовые группы продвинулись на трех участках на 450 м. На Липцовском участке изменений не произошло, ВСУ в активные действия не вступали.

    Российские штурмовые группы продолжают активное наступление на Сумском направлении. В Сумском районе продвижение за сутки отмечается на 11 участках, а в Глуховском – на трех, общее продвижение составило до 900 м. Артиллерия и ТОС «Солнцепек» ведут интенсивную работу по позициям ВСУ. Авиация и расчеты БПЛА «Герань-2» уничтожают тыловые логистические узлы ВСУ.

    На Теткинском и Глушковском участках изменений не зафиксировано, однако ударами авиации уничтожены украинские позиции в районах Павловки и Волфино.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» наращивает темпы продвижения в Сумской области Украины.

    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    31 января 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО сбила 26 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны России.

    Минобороны указало в Telegram, что 17 из них были зафиксированы и сбиты над территорией Брянской области. Семь беспилотников были уничтожены в небе над Смоленской областью. Еще по одному беспилотнику было ликвидировано над Белгородской областью и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников.

    31 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Российские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР), а «Восток» зачистил от противника Петровку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Гришино, Муравки, Криворожья, Нового Донбасса ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 420 военнослужащих, 13 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Петровку в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Нового Поля, Риздвянки, Копаней, Горького и Комсомольского Запорожской области.

    Противник потерял до 375 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Марьино, Сосновкой и Миропольем Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Зыбино и Графского.

    При этом противник потерял свыше 90 военнослужащих, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Петровки, Студенока, Кутьковки, Паламаревки, Глушковки, Новоплатоновки, Боровой, Новоегоровки Харьковской области, Соснового и Красного Лимана ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 150 военнослужащих, пять бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ у Закотного, Никифоровки, Миньковки, Резниковки, Кондратовки и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, немецкую боевую машину пехоты Marder и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов боеприпасов, матсредств и горючего,  перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Бересток в ДНР, Терноватое и Речное в Запорожской области.

    За день до этого они освободили Белую Березу в Сумской области. А ранее на этой неделе российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области.

    30 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова: Москва учтет позицию Токио по Украине

    Захарова заявила о пересмотре политики России по Японии

    Захарова: Москва учтет позицию Токио по Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД сообщил, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России по отношению к Токио.

    Высказывания министра финансов Японии о поддержке Киева и антироссийских санкциях еще раз доказывают недружественную сущность нынешней линии Токио в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства. Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении».

    По ее словам, внутриполитическая ситуация в Японии оказывает влияние на заявления официальных лиц, так как недавно стартовала парламентская предвыборная кампания, и, по ее мнению, эксплуатация темы поддержки Киева выглядит популистской. Захарова отметила, что такие шаги не способствуют конструктиву в двусторонних отношениях, а, наоборот, усложняют ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что Япония спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны так и не согласилась признать закрепленные в международном праве итоговые решения.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность Кремля в связи с заявлениями премьер-министра Японии о готовности пересмотреть оборонную политику и безъядерный статус страны.

    Вместе с тем, лидер японской организации «Иссуйкай» призвал к смягчению антироссийских санкций, отметив, что текущий курс наносит ущерб национальным интересам Японии.

    30 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Володин назвал единственный выход для Зеленского

    Володин назвал договоренности Путина и Трампа единственным выходом для Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Госдумы считает, что компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС невозможен, если Владимир Зеленский не выполнит условия, согласованные лидерами России и США.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский проявляет неадекватность, отказываясь идти на компромисс по Донбассу и использованию Запорожской АЭС. Володин подчеркнул, что у Зеленского остался единственный выход – следовать договоренностям, которых достигли президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время встречи в Анкоридже.

    «Сегодняшние заявления Зеленского подтверждают в очередной раз его неадекватность. Единственный для него путь – следовать договоренностям президента Путина и президента Трампа, достигнутым в Анкоридже», – написал Володин в своем канале в Max.

    Политик также отметил, что дальнейшее игнорирование этих договоренностей лишь усугубит ситуацию вокруг Донбасса и Запорожской АЭС. По его мнению, любые попытки отклониться от согласованных условий приведут к росту напряженности и невозможности урегулирования конфликта.

    Ранее Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство Украины действует исключительно ради удержания власти, а Владимиру Зеленскому помогают главы европейских государств несмотря на ущерб своим странам. Он также заявил, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима.

    До этого спикер Госдумы призывал к жесткому ответу после атаки БПЛА на резиденцию Путина в декабре.

    30 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет МАГАТЭ не поддержал идею давления на Россию

    Совет управляющих МАГАТЭ не поддержал инициативу давления на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский постпред заявил, что созыв внеочередного заседания МАГАТЭ по вопросу Украины не достиг желаемого эффекта и был политически мотивирован.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине, инициированное Нидерландами, не привело к усилению давления на Россию. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что западные страны попытались использовать арифметическое большинство в Совете для продвижения политических целей, пишет ТАСС.

    «У американцев есть выражение nobody is perfect – никто не идеален. Для нас это, конечно, показатель того, что западные страны, составляющие в совете арифметическое большинство, слишком политически ангажированы, пытаются зарабатывать пропагандистские очки там, где лучше этого не делать. Но что, из-за этого отказываться от работы МАГАТЭ, которая была создана в том числе СССР? Нет, конечно. Это жизнь. Разные точки зрения, разные подходы. Я бы это все не драматизировал. Самое главное, что очередная попытка на нас надавить провалилась», – заявил Ульянов.

    Он пояснил, что инициатива по созыву внеочередной сессии не имела объективных причин и была обусловлена политическими мотивами. Российская сторона расценила происходящее как попытку заработать пропагандистские очки, а не конструктивную работу по линии ядерной безопасности.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Ульянов заявил, что Россия не создавала угроз ядерной безопасности на Украине. Он добавил, что ситуация с ядерной безопасностью на Украине остается стабильной, все украинские АЭС работают без аварий.

    Ранее постпред обсудил ситуацию на Украине и иранскую ядерную программу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Организация отмечала установление локального прекращения огня на Запорожской АЭС.

    30 января 2026, 17:38 • Новости дня
    На Украине раскритиковали методы обучения армии Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Украины выражают недовольство устаревшими стандартами подготовки солдат бундесвера, отмечая угрозу со стороны современных дронов.

    Армия Германии подверглась критике со стороны украинских военных за устаревшие подходы к подготовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild. Украинский военный, беседовавший с журналистами, заявил: «В бундесвере тренируются по старым методам – военных довозят на транспорте за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны проделать пешком. В нынешних условиях они бы не смогли пройти его – их бы убило дронами».

    По словам представителя украинских войск, ВС России имеют существенное преимущество в беспилотниках, которых, по его оценке, в десять раз больше, чем у украинской армии. Он отметил, что это значительно осложняет ситуацию на линии соприкосновения.

    Ранее командующий спецназом в вооружённых силах Украины в разговоре с Financial Times отмечал, что следование западным стандартам обучения в современных условиях может привести к гибели бойцов. На Украине считают, что подготовка, основанная на опыте прошлых войн, не учитывает изменившуюся роль дронов и новых технологий на поле боя.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил недовольство из-за задержек с поставками ракет для комплексов Patriot.

    Она стала ответом на то, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может отправить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, так как ждет поставки для собственных нужд.

    До этого на Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41, а прибытие первой партии этих боевых машин, адаптированных для украинской армии, ожидается в ближайшие недели.


    30 января 2026, 16:12 • Новости дня
    Захарова заявила об усилении атак ВСУ на мирных граждан

    Захарова заявила об усилении атак ВСУ на гражданских лиц и врачей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество преднамеренных атак вооруженных сил Украины по гражданскому населению, включая машины скорой помощи, выросло после переговоров в Абу-Даби, отметили в МИДе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что после переговоров, прошедших 23-24 января в Абу-Даби, вооруженные силы Украины усилили преднамеренные атаки по гражданскому населению. По словам Захаровой, под удары ВСУ попадают и машины скорой помощи, что она назвала особо тревожным фактом, передает ТАСС.

    Напомним, трехсторонние переговоры по безопасности с участием России, США и Украины прошли в столице ОАЭ 23-24 января. Следующая встреча рабочей группы ориентировочно запланирована на 1 февраля, при этом по словам госсекретаря США Марко Рубио, она может пройти в двустороннем формате, но США могут присоединиться к обсуждению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в частности, в ночь на 25 января ВСУ выпустили 24 боеприпаса по Белгороду. В результате ночного обстрела и атак беспилотников повреждена инфраструктура, транспорт и жилые дома, одна женщина получила ранения.

    Днем ранее бригада скорой помощи в медицинском автомобиле погибла после атаки украинского дрона в Херсонской области.

    Позже Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в ударах по гражданским объектам ради срыва переговоров. А постпред России при ООН Василий Небензя предупредил об ответе на каждую атаку ВСУ по мирным жителям до согласия Киева на реалистичные условия переговоров.

    31 января 2026, 01:16 • Новости дня
    Зеленский согласовал структуру нового командования для малой ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне нехватки ракет для ПВО украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о создании отдельного командования, отвечающего за малую противодроновую ПВО в военно-воздушных силах ВСУ.

    «Важное совещание для развития малой противодроновой ПВО. Значительно усиливаем этот компонент в воздушных силах ВСУ», – сообщил Зеленский в соцсетях.

    По словам Зеленского, согласованы не только организационные вопросы, охватывающие «структуру нового командования», но и «новые подходы к управлению». Отмечается, что командование станет решать вопросы именно указанного направления ПВО, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot. Зеленский подчеркивал, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется. Мэр Киева Виталий Кличко признал, что у украинской ПВО нет необходимых ресурсов для отражения воздушных атак, особенно в столице.

    30 января 2026, 18:23 • Новости дня
    Грушко заявил о стремлении Европы сорвать мир на Украине

    Грушко сообщил о попытках Европы не допустить мирного соглашения на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России подчеркнул, что европейские страны заинтересованы в сохранении конфликта на Украине и не стремятся к миру.

    Европа делает все возможное, чтобы не допустить заключения мирного соглашения по Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, пишет РИА «Новости». «Там нет не только интереса, но сделано все для того, чтобы не допустить заключения мирного соглашения», – отметил Грушко во время брифинга в пресс-центре «Россия сегодня».

    По его словам, европейским странам выгодно сохранять горячую точку на Украине, чтобы чувствовать себя в безопасности от России. Грушко также добавил, что реальный интерес Европы заключается именно в сохранении напряженности, а не в поиске путей к урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Грушко заявил, что потери Евросоюза от разрыва экономических связей с Россией достигли полутора триллионов евро.

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон пообещал новые санкции против России. В то же время, Еврокомиссия отказалась гарантировать вступление Украины в Евросоюз.


    30 января 2026, 19:05 • Новости дня
    Ульянов: Россия не создавала угроз ядерной безопасности на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона подчеркнула, что не наносила ударов по атомным станциям на Украине и не создавала угроз ядерной безопасности, отметив отсутствие аварий.

    Россия не наносила ударов по украинским атомным электростанциям и не создавала целенаправленных ядерных рисков на Украине. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об этом на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, пишет ТАСС.

    Он подчеркнул: «Хотим подчеркнуть, что наша страна не наносила и не наносит удары по украинским АЭС и не создает целенаправленных ядерных рисков. Удары по объектам украинской энергетики направлены прежде всего против военно-промышленного комплекса Украины».

    Также дипломат отметил, что заявления западных стран о риске ядерных аварий на Украине являются надуманными. По его словам, перебои с электроснабжением на станциях приводили к временному снижению мощности, но ситуация быстро возвращалась в норму. Ульянов заверил, что подобные перебои не создают ядерных рисков при грамотных действиях эксплуатирующих организаций.

    Ульянов также добавил, что ситуация с ядерной безопасностью на Украине не изменилась с ноября прошлого года. Все действующие украинские АЭС функционируют, аварий и серьезных инцидентов не зафиксировано, что подтверждается регулярными отчетами генерального директора МАГАТЭ.

    Ранее Ульянов обсудил с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Украине и иранскую ядерную программу. Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения.

    До этого МАГАТЭ сообщило об установлении локального прекращения огня на Запорожской атомной электростанции.


    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным

    Россия наращивает экспорт маржинальных продуктов питания и расширяет географию поставок. На товары с высокой добавленной стоимостью впервые пришлась почти половина экспорта. А это значит, что Россия кормит мир не только зерном и пшеницей, но и готовыми продуктами. Почему это так важно? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    США приревновали Британию к КНР

    Не иначе как «пекинской капитуляцией» называет британская пресса визит своего премьера Кира Стармера в КНР. Зачем глава правительства Великобритании встречался с Си Цзиньпином и почему этой встречей резко недовольна не только оппозиция в Лондоне, но и руководство Соединенных Штатов? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • У немцев закончились деньги на Украину

      Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

