Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Зеленский, потерявший легитимность, действует ради сохранения своей личной власти и несет персональную ответственность за теракты, в результате которых погибают мирные граждане.

Он также заявил, что парламенты стран Европы должны признать свою ответственность за действия Зеленского, так как многие из этих действий совершаются с их одобрения или молчаливого согласия.

Ранее в Кремле заявили, что атаки киевского режима против российских поездов осознанно санкционированы и являются проявлением государственного терроризма. Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению. Он также отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.