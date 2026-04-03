От падения обломков снаряда в Абу-Даби пострадали более 10 человек

Tекст: Елизавета Шишкова

В Абу-Даби в районе Аджбан был перехвачен снаряд, после чего его обломки упали, вызвав ранения у более чем десяти человек, передает ТАСС.

В результате происшествия пострадали шесть граждан Непала и пять граждан Индии, у которых врачи диагностировали легкие и средние травмы. Один гражданин Непала получил серьезное ранение, об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили ракету, запущенную из Ирана, в небе над Абу-Даби.

После перехвата баллистической ракеты в промышленной зоне Абу-Даби загорелись три объекта, а при падении обломков были ранены шесть человек.

Также обломки сбитой ракеты рухнули на жилой район Абу-Даби.