  Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по объектам ВСУ в Киеве
    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Из-за ИИ в моду вошли опечатки и орфографические ошибки
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай
    В России предложили оплачивать проезд в общественном транспорте на остановках
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 21:18 • Новости дня

    Путин подписал закон о списании долгов заключивших контракт с мая участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении обязательств участников специальной военной операции (СВО), заключивших контракт с мая 2026 года, по взятым до его подписания кредитам.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новый нормативный акт распространяется на бойцов и их супругов, чья задолженность не превышает 10 млн рублей.

    Обязательным условием является наличие судебного решения о взыскании долга или исполнительного листа, вступившего в силу до первого мая.

    Прежние нормы касались военных, подписавших договор с Минобороны не ранее первого декабря 2024 года. Закон вступает в силу немедленно после официального обнародования.

    В середине мая Государственная дума одобрила данный законопроект в финальном чтении.

    Ранее парламентарии утвердили аналогичную меру поддержки для заключивших контракт с 1 декабря 2024 года.

    Максимальная сумма прощенных займов по этим правилам составляет десять миллионов рублей.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России
    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 22:50 • Новости дня
    Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ значительно увеличили интенсивность ударов по объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего имеются погибшие и пострадавшие в том числе среди гражданских, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече в пятницу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были проинформированы об украинских атаках на транспортный цех и другие объекты Запорожской АЭС. Постпред России при международных организациях в Вене Ульянов сообщил, что в выходные дни украинские силы провели серию нападений на территорию станции.

    «Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что в результате ударов пострадали мирные жители.

    Интенсивность ударов по территории вокруг ЗАЭС заметно возросла с начала мая. Нападения фиксировались почти каждый день на протяжении 17 суток, в результате чего погибли три человека, а более десяти получили ранения.

    «Происходит то, о чем мы долгое время предупреждали Секретариат Агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намека на критику Киев опьянен чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», – добавил Ульянов.

    Россия настаивает на оперативной и однозначной реакции главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на происходящее.

    «Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного, без каких-либо двусмысленностей, освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов. Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС. Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции.

    25 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины ракетами атаковали Белгород и Белгородский округ, предварительно, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб в канале в «Максе».

    Украинские военные совершили очередной обстрел территории Белгородской области с применением ракетного вооружения, передает Оперштаб в MAX. Под массированный удар попали непосредственно областной центр и прилегающий муниципальный округ.

    Согласно предварительной информации ведомства, жертв и раненых среди местных жителей не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествия работают профильные оперативные службы.

    Специалисты продолжают тщательно обследовать территорию и уточнять информацию о возможных разрушениях инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая украинские войска атаковали Белгород ракетами.

    Позже вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в Борисовском округе.

    На следующий день в результате серии атак дронов пострадали два мирных жителя региона.

    25 мая 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу, позволяющую направлять воинские формирования для спасения сограждан от преследования со стороны международных инстанций.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства утвердил новые нормы поддержки соотечественников за границей. Документ дает право применять вооруженные силы для защиты людей от преследования иностранными инстанциями. Речь идет о судах, наделенных полномочиями без участия России.

    Помимо применения армии, государственные органы также начнут предпринимать дополнительные шаги в подобных ситуациях. Соответствующие меры будут реализовываться по прямому решению президента. Это коснется случаев ареста или уголовного давления на граждан в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

    В апреле депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении.

    В середине мая парламент окончательно принял данный документ.

    25 мая 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила организованного найма мигрантов из Таджикистана
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Таджикистаном об организованном наборе граждан республики для временной работы в России.

    Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, передает «Интерфакс». Сам протокол был подписан в Душанбе 9 октября 2025 года.

    Новые положения предусматривают содействие подготовке граждан Таджикистана по российским программам среднего профессионального образования и профессионального обучения на территориях обеих стран.

    Также закрепляется проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования желающих въехать в Россию граждан Таджикистана на территории республики силами представительства МВД России при участии уполномоченного МВД и подведомственного ему федерального государственного унитарного предприятия. Эти данные будут проверяться в государственной информационной системе миграционного учета на предмет запрета въезда.

    Протокол создает основу для переноса медицинского освидетельствования трудовых мигрантов на территорию Таджикистана. Документ направлен на развитие взаимодействия компетентных органов по соблюдению миграционного законодательства в отношении граждан, привлекаемых по системе организованного набора, и на совершенствование механизмов обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, соглашение дополняется новым участником организованного набора – уполномоченной российской организацией, которая выступит координатором набора и поможет проводить соответствующие мероприятия в Таджикистане.

    Ранее Путин утвердил соглашение о представительствах МВД России и Таджикистана.

    25 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин удивился количеству солнечных дней в Омской области

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал президенту России Владимиру Путину, что число солнечных дней в году в Омской области такое же, как и в Сочи, и составляет от 290 до 310 дней в году.

    Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей встречи в Кремле рассказал Владимиру Путину о развитии тепличного хозяйства и климатических особенностях региона, сообщается на сайте Кремля.

    По словам руководителя субъекта, количество солнечных дней там достигает 290–310 в году, что сопоставимо с показателями Сочи.

    «Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» – поинтересовался президент.

    Хоценко подтвердил эту информацию, отметив, что иногда сибирский регион даже превосходит черноморский курорт по этому показателю. «Это не легенда?» – уточнил Путин.

    «Не легенда», – ответил глава региона. Омск стабильно удерживает позиции в пятерке самых солнечных городов России.

    Ранее Путин поручил Хоценко окончательно решить проблему обманутых омских дольщиков

    25 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Васильковки, Гавриловки, Диброва, Егоровки, Маломихайловки, Широкого в Днепропетровской области, Любицкого и Лесного в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны рядом с Бачевском, Кондратовкой и Ободами в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Варваровки, Избицкого и Старицы. Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Благодатовки, Великой Шапковки, Нечволодовки, Нижней Журавки и Подлимана в Харьковской области и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих и три бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Константиновки, Малиновки, Николаевки, Новоселовки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белицкого, Василевки, Кутузовки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Новогригоровки, Райского, Сергеевки и Шевченко в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Напомним, ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.

    Ранее они взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области, а до этого освободили харьковскую Волоховку.

    25 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Житель Брянской области погиб от украинского удара из РСЗО «Град»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в Max о последствиях атаки украинских войск на регион. «Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», – заявил глава региона.

    Жертвой обстрела стал мирный житель. Кроме того, ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать материальную поддержку.

    Массированный удар привел к значительным разрушениям в населенном пункте. Повреждения получили несколько многоквартирных зданий, более десяти частных домов, а также социальные и административные объекты. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 мая мирный житель погиб после удара украинских военных по автомобилю в Стародубском муниципальном округе.

    Днем ранее вражеский беспилотник убил пассажирку гражданской машины в Севске.

    В начале мая пять мирных жителей пострадали при обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    25 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Песков прокомментировал удары «Орешником» по военным объектам Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о заявлениях Минобороны, отвечая на вопрос журналистов об ударе «Орешником» по военным целям на Украине.

    Он подчеркнул, что ведомство уже официально разъяснило ситуацию, передает РИА «Новости».

    «Об этом уже было сказано соответствующими заявлениями Министерства обороны Российской Федерации. Надеюсь, вы отфиксировали эти заявления», – сказал Песков.

    Ранее Минобороны назвало цели ударов «Орешником» на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    25 мая 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары оказались результативными из-за неэффективной работы украинских средств ПВО и острой нехватки боеприпасов для американских систем, сообщают украинские медиа.

    В публикации подчеркивается, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не смогла эффективно отразить российские удары, что привело к многочисленным попаданиям по целям. Там отметили, что во время удара Россия «синхронизировала запуск ракет с разных направлений для одновременного захода в воздушное пространство противника.

    «Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов», – приводит РИА «Новости» выдержку из заметки в украинских медиа.

    В материале сказано, что одной из причин провала стал дефицит боеприпасов для американских систем ПВО, который усугубился на фоне боевых действий в Иране. Запасы США истощены для собственных нужд и на Украину совсем не хватает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор рассказал подробности ударов по Киеву. Эксперт Анпилогов назвал удар по Украине в ночь на 24 мая самым серьезным за время СВО. Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву.

    Видео ракетных ударов по объектам в Киеве смотрите в каналах газеты ВЗГЛЯД в «Макс» и Telegram.

    25 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    Степашин предсказал Зеленскому безальтернативно худший финал

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский наверняка знает, что его ждет, и осознает, что ни один из вариантов разрешения конфликта приемлемым или хорошим для него не будет, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

    «Я думаю, у него незавидная судьба, и он это прекрасно понимает. Для него любое решение – продолжение войны или мир – самое худшее», – поделился он с РИА «Новости».

    При этом, как говорил Степашин ранее, он рассчитывает на то, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Степашин напоминал, что Украина в 1922 году подписала соглашение о создании Советского Союза без таких территорий, как Малороссия, Одесса, Харьков, Крым и Севастополь. Он также отмечал, что в случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами.

    25 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Горловку погибли двое детей и двое взрослых
    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки украинских вооруженных сил на Калининский район Горловки погибли четверо мирных жителей, в том числе двое маленьких детей, сообщил мэр города Иван Приходько.

    О трагических последствиях обстрела со стороны украинских военных сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Max. По его словам, жертвами агрессии стали четверо горожан, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

    Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка и является одним из крупнейших городов Донецкой народной республики. На территории населенного пункта находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тыс. человек.

    Ранее спасатели МЧС извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске, разрушенного после удара БПЛА, тела 21 погибшего.

    25 мая 2026, 10:02 • Новости дня
    Пушилин заявил об открытии «восточных ворот» в Славянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение села Рай-Александровка на севере ДНР откроет российским войскам «восточные ворота» в Славянск, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал об успехах Вооруженных сил России в северной части республики, передают «Вести».

    По его словам, установление контроля над селом Рай-Александровка имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления.

    «Мы видим продолжающиеся бои в Рай-Александровке, сообщается об успехах в центральной и восточной частях данного населенного пункта. По сути, открываются «восточные ворота» захода в сам Славянск», – отметил глава республики.

    Кроме того, российские военные продолжают успешное продвижение на Краснолиманском направлении. Боестолкновения фиксируются в районе Татьяновки и Пришиба, а подразделения двигаются к Святогорску и Богородичному.

    Также, по информации Пушилина, на Святогорском направлении наблюдается продвижение войск в сторону Пискуновки и природного заповедника «Меловая флора». Эта охраняемая территория располагается на крутом правом берегу Северского Донца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения начали бои непосредственно внутри Рай-Александровки.

    Основные боестолкновения на Славянском направлении сконцентрировались в районе данного населенного пункта.

    Украинские военные потеряли контроль над северо-западной частью поселка.

    25 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Российские военные освободили три населенных пункта за прошедшую неделю
    Tекст: Катерина Туманова

    За минувшую неделю под контроль ВС России перешли два населенных пункта в Харьковской и один в Запорожской области, следует из сводок Минобороноры.

    Российские военнослужащие за неделю с 18 по 24 мая заняли три населенных пункта в зоне спецоперации. Два из них – Боровая и Шестеровка – находятся в Харьковской области, один – Верхняя Терса, в Запорожской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Неделей ранее, с 11 по 17 мая, ВС России установили контроль над пятью населенными пунктами. Три из них расположены в Харьковской области, еще по одному – в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

    Итоги продвижения войск регулярно публикуются на основании сводок Минобороны. Данные об освобождении новых территорий подтверждаются официальными источниками и анализируются ведущими информационными агентствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов поздравил российских военных с освобождением Боровой. Российские войска освободили населенный пункт Боровая в Харьковской области. Бойцы ВС России освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.


