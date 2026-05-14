  Лента новостей
    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке
    Россия почти вдвое увеличила экспорт халяльной продукции
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Путин заявил о планах создания технологических альянсов России с другими странами
    Путин призвал производить критически важную продукцию внутри страны
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Госдума утвердила Лантратову новым уполномоченным по правам человека
    Фетисов назвал предательством показ в России матчей чемпионата мира по хоккею
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня

    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    14 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что авиаремонтный завод в Жулянах под Киевом подвергся удару, передает РИА «Новости».

    «Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16», – сообщил он.

    Представитель подполья также добавил, что помимо обслуживания боевой авиации, на территории атакованного предприятия располагаются мощности по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские военные вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод для обслуживания F-16.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton

    В Киеве уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате взрывов в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Владимир Зеленский подтвердил, что в течение того дня повреждения инфраструктуры были зафиксированы практически во всех регионах Украины. Компания Skyeton была основана в 2006 году и занимается созданием разведывательных дронов и легких самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    13 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Госдума приняла закон о списании долгов участникам спецоперации

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума окончательно одобрила закон, освобождающий военнослужащих и их супругов от выплаты просроченных займов при заключении годового контракта с 1 мая.

    Законопроект о прекращении кредитных обязательств военнослужащих прошел финальное чтение, передает РИА «Новости». Документ разработала межфракционная группа депутатов для поддержки бойцов и их семей. Нововведение касается граждан, подписавших договор с военным ведомством на срок от одного года, начиная с 1 мая.

    Согласно тексту документа, участники спецоперации и их супруги полностью освобождаются от выплаты задолженностей. Главным условием является наличие судебного решения о взыскании или исполнительного листа, выданного до даты заключения контракта. При этом общая сумма прощенных займов не может превышать десять млн рублей.

    Предыдущая версия законодательства позволяла аннулировать долги лишь тем, кто отправился на службу после первого декабря 2024 года. Утвержденная норма начнет действовать со дня ее официального опубликования.

    В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин утвердил закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников спецоперации.

    Весной прошлого года Минэкономразвития проработало особые условия внесудебного банкротства для военнослужащих.

    В конце апреля текущего года в России заработали два новых закона о поддержке семей участников СВО.

    14 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Шойгу назвал оставшуюся под контролем ВСУ долю территории ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЛНР полностью освобождена, под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории ДНР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке поделился актуальными данными о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель», – подчеркнул он в беседе с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.

    Политик также отметил неспособность киевских властей к ведению конструктивных переговоров. По его словам, главной причиной такого поведения является лицемерная поддержка со стороны европейских государств. Страны Евросоюза и Североатлантического альянса намеренно затягивают противостояние, продолжая активно снабжать украинскую армию вооружением.

    Ранее весной президент Владимир Путин оценивал долю удерживаемой украинскими силами территории ДНР в 15-17%. В свою очередь, Министерство обороны официально объявляло о полном освобождении ЛНР еще в начале апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Минобороны России сообщило о завершении освобождения Луганской народной республики.

    Месяцем ранее президент Владимир Путин оценил долю подконтрольной Киеву территории ДНР в 15-17 процентов.

    14 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Киев усилил атаки дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ударные беспилотники регулярно пытаются атаковать недавно отстроенное здание Мариупольского драматического театра, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлете, сообщил гендиректор драмтеатра Игорь Солонин.

    Системы противовоздушной обороны систематически сбивают вражеские дроны самолетного типа возле здания Мариупольского драматического театра, передает РИА «Новости». Генеральный директор учреждения Игорь Солонин сообщил, что аппараты уничтожаются буквально в 100 метрах от объекта.

    «Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их», – рассказал руководитель. Он добавил, что вокруг расположены только жилые дома, поэтому целью является именно театр.

    Постоянные налеты вызывают серьезные опасения у творческого коллектива. Директор отметил, что сотрудники переживают за безопасность недавно восстановленного здания, которое вызывает раздражение у киевских властей.

    Здание было взорвано изнутри боевиками ВСУ весной 2022 года. После освобождения города театр полностью восстановили.

    Напомним, восстановленный Мариупольский драмтеатр открылся для зрителей в конце прошлого года.

    13 мая 2026, 19:28 • Новости дня
    Жертвами украинских атак в Брянской области стали два человека

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области, что привело к смертельным ранениям двоих мирных жителей.

    Украинские военные нанесли целенаправленный удар по городу Севску, передает ТАСС. Атаке подверглась территория рядом с местным отделением «Почты России». В результате обстрела здание получило повреждения, пострадали три легковых автомобиля, а один человек скончался от полученных травм.

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию о трагедии. «ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению „Почты России“ в городе Севске Севского района. В результате целенаправленного удара, к сожалению, погиб мирный житель», – сообщил глава региона.

    Стало известно о еще одном инциденте в Суземском районе. Вражеский дрон-камикадзе ударил по селу Старая Погощь, убив мужчину, приехавшего из Ставропольского края. Богомаз выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что им окажут необходимую материальную поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая мирный житель погиб при ударе украинского дрона-камикадзе по брянскому поселку Белая Березка.

    В конце апреля жертвой атаки беспилотника ВСУ на территорию агрохолдинга «Мираторг» в селе Брахлов стал сотрудник предприятия.

    Месяцем ранее украинские формирования нанесли смертельный удар по территории дорожного предприятия в городе Севске.

    13 мая 2026, 23:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Луцке и Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы вновь прогремели в Луцке и в Харькове, сообщили украинские СМИ.

    Очередной взрыв произошел в Луцке, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский телеканал информировал о взрывах в Киеве, Сумах, Харькове и других городах западной части страны.

    В Харькове инциденты произошли во время действия воздушной тревоги.

    Ранее здание СБУ в Луцке получило повреждения в результате взрывов.

    13 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку БПЛА над Новгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО успешно перехватили украинский беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Новгородской области, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.

    Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил в Max об успешном отражении еще одной атаки дронов над территорией региона. Глава области выразил благодарность военным за профессиональную работу авиации и подразделений ПВО.

    Губернатор также напомнил жителям о необходимости соблюдать осторожность: при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя приближаться, а следует немедленно сообщить о находке по номеру 112.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 66 украинских дронов над десятью регионами.

    14 мая 2026, 01:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежем, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.

    Военнослужащие перехватили вражеские аппараты в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в  Max.

    По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил Гусев.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 66 украинских дронов над десятью регионами.


    14 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США выступить единственным посредником по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен продолжить играть роль посредника для завершения конфликта на Украине и ожидает скорого возобновления переговоров между Москвой и Киевом, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь Марко Рубио подтвердил намерения Соединенных Штатов способствовать мирному процессу, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон рассчитывает на скорейшее возвращение сторон к продуктивному диалогу.

    «Надеюсь, в ближайшее время обе стороны вернутся к переговорам. Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы - единственная в мире страна, способная на это», - сказал глава американской дипломатии в эфире телеканала Fox News.

    Политик подчеркнул, что другие государства также могут попытаться внести свой вклад в достижение мира. Однако он добавил, что участники конфликта признают исключительную способность Вашингтона окончательно решить эту задачу.

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что за последние месяцы американская сторона несколько снизила темп работы по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    В феврале Марко Рубио подчеркнул исключительную роль Вашингтона в переговорном процессе.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    14 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Хирурги спасли десантника с батареей от дрона в глазнице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» провели сложную операцию вблизи передовой, извлекли из глаза раненого аккумуляторную батарею от украинского дрона, которая вошла в глазное яблоко, полностью выдавив его, сообщил медик бригады с позывным Вулкан.

    Военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжелое ранение в результате взрыва вражеского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В глазницу пострадавшего глубоко проникла аккумуляторная батарея дрона, полностью выдавив глазное яблоко.

    «Привезли к нам военнослужащего тяжелого, на довольно хлипкой повязке у него была прибинтована батарейка от дрона. Батарейка вошла ему в правый глаз, полностью его выдавила, и туда довольно далеко прошла», – рассказал медицинский работник бригады с позывным Вулкан.

    Специалисты опасались возможной детонации элемента питания неизвестного происхождения. Медик отметил, что им известны случаи, когда дополнительные элементы минируемых аппаратов взрываются спустя некоторое время.

    Команда из трех врачей приняла решение оперировать бойца прямо на месте, не снимая бронежилетов. Эвакуация до ближайшего медицинского учреждения заняла бы слишком много времени из-за плохой дороги протяженностью более 60 км, что создавало риск непредвиденной детонации в пути и гибели солдата. В итоге операция прошла успешно, раны были обработаны, и жизнь десантника удалось сохранить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач с позывным «Буля» рассказал о ювелирной работе военных медиков при извлечении осколков украинских дронов.

    Командир медицинского батальона «Майкоп» сообщил о росте числа тяжелых ранений от невидимых на рентгене пластиковых поражающих элементов.

    Рядовой Равиль Гайнулин спас раненого товарища после атаки вражеского беспилотника в Донецкой народной республике.

    14 мая 2026, 07:15 • Новости дня
    Морпехи пресекли прорыв украинских диверсантов на Добропольском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на российские позиции на Добропольском направлении, сообщил боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным «Краб».

    Российские военнослужащие предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Краб, перемещение отряда противника вовремя засекли операторы беспилотных летательных аппаратов. Получив точные координаты, артиллеристы незамедлительно нанесли удар по выявленной цели.

    «ДРГ пыталась пройти на наши позиции, но минометы отработали четко», – подчеркнул боец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи группировки «Центр» ликвидировали 12 современных украинских беспилотников на Добропольском направлении.

    В апреле российский боец с позывным «Балли» уничтожил двоих боевиков ВСУ в этом же районе.


    14 мая 2026, 06:38 • Новости дня
    Морпехи России уничтожили дюжину новейших дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие морской пехоты группировки «Центр» за прошедшие сутки ликвидировали на Добропольском направлении 12 современных украинских беспилотников.

    Российские подразделения успешно отразили налет новейших аппаратов ВСУ типа Swiftbeat Hornet, передает РИА «Новости». Командир зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады с позывным «Грек» рассказал подробности боевой работы на передовой.

    «Хорнетов» мы за день уничтожили 12. Это помимо разведывательных БПЛА, также две «Бабы-яги», еще сверху – «Лелека» и Shark», – сообщил военнослужащий. Всего за минувшие сутки бойцы поразили 14 вражеских дронов различных модификаций.

    Ранее в Минобороны отмечали, что беспилотники «Марсианин-2» применяются для автономного поиска и поражения целей. Это делает их особенно опасными на линии соприкосновения. Глава ДНР Денис Пушилин в апреле сообщал, что украинские войска используют аппараты с искусственным интеллектом для атак на гражданские объекты и жилые дома в Горловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пользователи Сети опубликовали фотографию трофейного американского беспилотника Hornet на крыше российского автомобиля.

    Неделей ранее российские военные зафиксировали применение украинских датчиков движения для наведения дронов на добропольском направлении.

    В конце апреля морпехи группировки «Центр» рассказали о регулярном уничтожении немецких аппаратов Vector в этом же районе.

