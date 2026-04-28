ВС России уничтожили немецкие дроны Vector на добропольском направлении

Tекст: Вера Басилая

Военнослужащий соединения морской пехоты с позывным «Дрост» рассказал о частом применении украинской армией немецких дронов Vector. По его словам, эти аппараты используются на постоянной основе и становятся регулярными целями российских расчетов на добропольском направлении, передает РИА «Новости».

Командир взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты отметил: «Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного – около 200 тыс. евро».

Военнослужащий также раскрыл детали взаимодействия при обнаружении дронов. Как пояснил «Дрост», сначала поступает информация о взлете, после чего расчет получает сигнал по радиостанции, выдвигается на позицию и поражает цель. Он добавил, что уничтожение беспилотников происходит системно.

По данным агентства, немецкая компания Quantum Systems занимается поставкой беспилотников Vector украинской армии с мая 2022 года. Она также планировала открыть завод на Украине и передать ВСУ ударные БПЛА от дочерней фирмы Stark Defense.

Ранее бойцы бригады «Север-V» за одно дежурство сбили пять дорогостоящих вражеских аппаратов.