Tекст: Дмитрий Зубарев

«Петергоф» сообщил, что мобильные огневые группы бригады «Север-V» за одно дежурство сбили пять украинских беспилотников типа АН-129 «Лютый», передает РИА «Новости». Он добавил, что стоимость каждого дрона составляет примерно 200 тыс. долларов, а общий ущерб для ВСУ за эту операцию достиг миллиона долларов.

Он подчеркнул, что уничтожение беспилотников не только нанесло финансовый урон противнику, но и позволило спасти определённые позиции, по которым были нацелены украинские дроны. По его словам, благодаря действиям бойцов удалось защитить важные объекты.

Командир другой мобильной группы с позывным «Лума» отметил, что сбитые беспилотники – это не только финансовые потери для украинской стороны, но и спасённые жизни, а также сохранённая инфраструктура. Он добавил: «Каждая сбитая «птица» – это чья-то спасённая жизнь. Ну, как минимум, это спасённая инфраструктура нашей страны, а как максимум, да, это спасённые жизни людей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники бригады «Север-V» ранее сбили дроны ВСУ в ходе воздушных боев над Часовым Яром. Спецназ батальона «Хан» за три месяца уничтожил свыше 30 украинских коптеров общей стоимостью полмиллиона долларов. Эффективная работа российских военных привела к острому дефициту FPV-дронов у противника на Сумском направлении.