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Беспилотники «Север-V» сбили дроны ВСУ над Часовым Яром
Беспилотники «Север-V» сбили два дрона ВСУ типа «Мавик» над Часовым Яром
Беспилотники бригады «Север-V» успешно провели воздушные бои и сбили дроны ВСУ, осуществлявшие разведку над позициями ВС России в Часовом Яру.
Беспилотники бригады «Север-V» успешно сбивают дроны ВСУ в «воздушных боях» над Часовым Яром, передает РИА «Новости» со ссылкой на видео, демонстрирующее, как российские дроны обнаруживают и атакуют два украинских беспилотника типа «Мавик», которые выполняют разведку и корректируют артиллерию над позициями российских войск.
Дроны «Север-V» зависают над украинскими беспилотниками и атакуют их при снижении высоты, используя тактику тарана. Один из сбитых дронов ВСУ удалось захватить российским бойцам. «Счет 2:0 в пользу операторов нашей бригады», – отметил военнослужащий бригады, комментируя видео.
По его словам, операторы принимают решения о таране вражеских дронов, зачастую рискуя своей техникой. Один из сбитых беспилотников будет восстановлен для дальнейшего использования уже в рядах российских Вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром с использованием зажигательных боеприпасов, артиллеристы «Север V» ранее уничтожили склад ВСУ в том же районе, а российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском.