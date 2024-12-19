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    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

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    19 декабря 2024, 09:15 • Новости дня

    Беспилотники «Север-V» сбили дроны ВСУ над Часовым Яром

    Беспилотники «Север-V» сбили два дрона ВСУ типа «Мавик» над Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники бригады «Север-V» успешно провели воздушные бои и сбили дроны ВСУ, осуществлявшие разведку над позициями ВС России в Часовом Яру.

    Беспилотники бригады «Север-V» успешно сбивают дроны ВСУ в «воздушных боях» над Часовым Яром, передает РИА «Новости» со ссылкой на видео, демонстрирующее, как российские дроны обнаруживают и атакуют два украинских беспилотника типа «Мавик», которые выполняют разведку и корректируют артиллерию над позициями российских войск.

    Дроны «Север-V» зависают над украинскими беспилотниками и атакуют их при снижении высоты, используя тактику тарана. Один из сбитых дронов ВСУ удалось захватить российским бойцам. «Счет 2:0 в пользу операторов нашей бригады», – отметил военнослужащий бригады, комментируя видео.

    По его словам, операторы принимают решения о таране вражеских дронов, зачастую рискуя своей техникой. Один из сбитых беспилотников будет восстановлен для дальнейшего использования уже в рядах российских Вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром с использованием зажигательных боеприпасов, артиллеристы «Север V» ранее уничтожили склад ВСУ в том же районе, а российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском.

    18 декабря 2024, 11:00 • Новости дня
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова

    Сенатор Джабаров: Реакция секретариата ООН на убийство Кириллова – безобразие

    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Секретариат ООН стал полностью ручным и послушным органом в руках Запада. Поэтому теракты против россиян в условиях гражданской жизни для них становятся нормальными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ООН отказалась осудить теракт против начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

    «Реакция секретариата ООН – просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте – нормально», – рассказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Убийство Кириллова произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом. Этот теракт – подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего – США», – добавил парламентарий.

    «Между тем, вопрос по поводу убийства Кириллова будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН, а это высший орган организации. Там мы и узнаем, отразил ли Дюжаррик позицию генсека, или нет. Сейчас его слова воспринимать, как точку зрению Антониу Гутерриша, нельзя», – заключил он.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию. Госдеп США отказался комментировать убийство генерала.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее «свидетельством продажности». Дипломат подчеркнула, что ожидала более решительной реакции от ООН на данный инцидент.

    Напомним, в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    18 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступательных действий освободили Старые Терны, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения около Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Трудовое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны возле Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР.

    Потери противника составили до 350 военнослужащих, бронемашина, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Золочевым и Волчанском в Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронемашина и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новомлынска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, Ивановки, Торского, Тернов в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике. Потери ВСУ при этом составили до 540 военнослужащих, БМП, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер Rosomak, два пикапа, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101. Уничтожена станция РЭБ «Квертус», отчитались в Минобороны.

    Напомним, что накануне российские войска освободили Анновку в ДНР, а днем ранее освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщал об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек

    Герасимов: С начала СВО потери ВСУ составили около миллиона человек

    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Он также отметил значительные потери в технике, включая около 20 тыс. танков и бронемашин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии и более 1500 пусковых установок систем залпового огня, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов подчеркнул, что российские войска владеют инициативой и проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь, оказываемую Украине со стороны Запада.

    «Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных, а также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    18 декабря 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году

    Член СПЧ Малькевич: Россияне называют главной эмоцией года гордость за нашу страну

    Эксперты назвали главную эмоцию россиян в 2024 году
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость – гордость за нашу страну, сказал член СПЧ Александр Малькевич в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Главная эмоция россиян в этом году – это гордость. Гордость за страну, за достижения в области науки и за армию», – сказал Александр Малькевич, журналист, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    Кроме того, россияне испытывают гордость за достижения науки и промышленности, что подтверждает выставка-форум «Россия». «Ее посетили 18,5 млн человек. Люди приходили целыми семьями, чтобы увидеть все достижения нашей страны», – подчеркнул Малькевич. – «Важно и то, что мы перестали стесняться своих достижений и героев. Поэтому граждане сами называют главной эмоцией года гордость, гордость за нашу страну».

    Напомним, с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года в Москве проходила Международная выставка-форум «Россия», где главные достижения страны были собраны в 132 экспозиции. Посетители смогли получить представление об успехах каждого из 89 субъектов РФ в различных сферах. За время работы на выставке побывало более 18 млн человек. После ее завершения было принято решение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    18 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области

    Герасимов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Курской области с потерями для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, лишив противника более 42 тыс. человек, сотен танков и артиллерийских орудий, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

    Он сообщил, что ВСУ понесли значительные потери, включая более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронемашин, а также более 350 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.

    «Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», – заявил Герасимов. Он также отметил, что продолжается уничтожение и выдавливание вооруженных формирований из занятых населенных пунктов.

    Одной из целей атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских резервов из Донбасса. Однако, как подчеркнул Герасимов, этого не произошло. По его словам, такая террористическая атака была предпринята киевским режимом в начале августа для создания информационного эффекта для западных спонсоров.

    Напомним, потери ВСУ на Курском направлении за последние сутки составили порядка 260 военнослужащих, также были уничтожены три бронемашины, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция РЭБ.

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

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    19 декабря 2024, 06:56 • Новости дня
    Началась проверка законности нахождения исполнителя теракта против Кириллова в России

    Силовики начали проверку законности нахождения в России исполнителя теракта, убившего генерала Кириллова

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи выясняют, как вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, попал в Россию и законно ли он находился на территории страны.

    Как передает РИА «Новости», правоохранительные органы России занимаются проверкой законности нахождения в стране предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Информация об этом поступила из источников в правоохранительных структурах.

    ЧП произошло на Рязанском проспекте в Москве во вторник, 17 декабря, около 6:00. Взрыв произошел во дворе жилого дома, когда Кириллов и его помощник, майор Илья Поликарпов, выходили на улицу. Согласно предварительным данным, бомба была заложена в самокат, стоящий у подъезда.

    В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Теракт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов». На следующий день после ЧП был задержан подозреваемый, гражданин Узбекистана, который, как выяснилось, прибыл в Москву для подготовки теракта по заданию украинских спецслужб. Мужчина сообщил, что за выполнение этого задания ему обещали 100 тыс. долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. МВД Узбекистана сообщило об отсутствии информации о задержанном в Москве гражданине Узбекистана, подозреваемом в причастности к теракту, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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    19 декабря 2024, 05:19 • Новости дня
    Пленный ВСУ: Украинские военные убили двух жителей в Курской области

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей Курской области по приказу командира

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

    Украинские военные расстреляли двух мирных жителей в Курской области, сообщает ТАСС. Об этом рассказал взятый в плен военнослужащий вооруженных сил Украины Максим Марченко. Он заявил, что приказ поступил от командира их взвода после того, как они заняли позиции в населенном пункте.

    Марченко отметил, что их командир, известный под прозвищем Тайсон, отдал распоряжение расстреливать всех, кто разговаривает на русском языке. Он также добавил: «Я знаю, что убили двоих человек». Его показания были записаны на видео, которое находится в распоряжении ТАСС.

    Дополнительно, ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, также находящийся в плену, сообщил, что получил приказ от украинского командования переодеваться в российскую военную форму и устраивать нападения на мирных жителей Курской области. Видеозапись с его признанием предоставлено Министерством обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Суджи в Курской области сообщила, что украинские военные попытались дважды изнасиловать ее 14-летнюю дочь, но обе попытки были предотвращены благодаря ее бдительности и решительности. Более ста мирных жителей города Селидово в ДНР погибли при отходе вооруженных сил Украины, сообщил председатель Международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев. В Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

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    18 декабря 2024, 13:47 • Новости дня
    Пленный ВСУ обвинил командование в обмане при отступлении в Курской области

    Пленный ВСУ рассказал об обмане командования при отступлении в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на курском направлении, отмечая, что их оставили без поддержки.

    Пленный военнослужащий ВСУ Александр Терези рассказал о том, что командование обмануло их подразделение при отступлении на курском направлении, сообщает ТАСС.

    Он сообщил: командиры обещали, что их должна эвакуировать бригада, однако никто не приехал, бойцы были вынуждены выходить сами. Терези добавил, что они отстали от своих и укрылись в блиндаже, где впоследствии были обнаружены российскими военными.

    В разговоре пленный отметил, что подписал контракт с ВСУ в 2020 году на три года. В те времена зарплата составляла 10 тыс. гривен, чего зачастую не хватало даже на оплату коммунальных услуг и питания. В 2022 году Терези воевал на территории ЛНР, исполняя обязанности номера минометного расчета.

    Ранее военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования.

    Пленный украинский военнослужащий Валентин Зубрейчук заявил, что украинское командование поручает некоторым бригадам, включая 95-ю и 3-ю, уничтожать гражданских свидетелей военных преступлений ВСУ.

    Между тем вКурской области российские военные взяли в плен украинского штурмовика Дмитрия Игнатенко, который страдает психическим расстройством и был мобилизован несмотря на заболевание.

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    19 декабря 2024, 01:51 • Новости дня
    Президент Хорватии отказался отправлять солдат на Украину

    Зоран Миланович исключил участие хорватских солдат в украинском конфликте

    Tекст: Денис Тельманов

    Хорватия не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, даже если будет создан европейский контингент для участия в миротворческой миссии.

    Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Хорватия не намерена отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии. Как сообщает ТАСС, Миланович подчеркнул, что под его руководством хорватские военнослужащие не будут участвовать в конфликтах за пределами страны. Он выразил уверенность в том, что хорватскому народу не о чем беспокоиться, пока он находится на посту президента республики.

    «Я говорил и предупреждал. Но хорватскому народу не о чем беспокоиться – пока я президент республики, хорватский солдат не будет участвовать в чужих войнах!» – указал глава государства в Facebook.

    По данным агентства Reuters, европейские страны рассматривают возможность отправки военного контингента на Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Основу контингента могут составить военные из Германии, Франции, Италии, Британии и Польши, а численность личного состава может достигнуть 100 тыс. человек.

    Ранее министр обороны Хорватии Иван Анушич отметил, что Загреб с 2025 года введет обязательную военную службу в ответ на глобальные вызовы безопасности. По его словам, ситуация в мире требует более активного участия стран в обеспечении собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать. Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе. Германия закроет центр по ремонту украинской военной техники в Словакии и до конца года переместит его в Германию из-за изменившихся условий и сложностей ремонта, сообщили в министерстве обороны ФРГ.

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    19 декабря 2024, 03:39 • Новости дня
    Ночная атака БПЛА повредила несколько домов в Белгородской области

    В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали дома и сельхозпредприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, пострадало сельхозпредприятие, сообщил Вячеслав Гладков.

    В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, произведенной на территории Белгородской области, пострадали несколько объектов. Как пишет ТАСС, глава региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях, нанесенных в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. В одном из жилых домов выбиты окна и поврежден забор, а во втором доме осколками посечено ограждение.

    В поселке Пятницкое Волоконовского района беспилотник детонировал, в результате чего была повреждена кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Губернатор также отметил, что повреждения получили пять автомобилей. В данный момент специалисты уточняют масштабы нанесенного ущерба, резюмировал Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Беловском районе Курской области погиб мирный житель, когда его мотороллер попал под обстрел дронов на опасном участке дороги Обоянь – Суджа сообщил глава Беловского района Николай Волобуев. Силами ПВО был сбит украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, как сообщило Минобороны России. Средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщает Минобороны.

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    18 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и мастерские по сборке беспилотников

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, мастерским по сборке БПЛА и местам их хранения, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 43 беспилотника самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 910 беспилотников, 590 ЗРК, 19 834 танка и других бронемашин, 1501 боевая машина РСЗО, 19 803 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 294 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах.

    На прошлой неделе также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

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    18 декабря 2024, 16:51 • Новости дня
    Врио главы Тамбовской области назвал запуск программы «Время героев» важным итогом года

    Врио главы Тамбовской области Первышов: Прошедшие программу«Время героев» участники СВО уже начали работу в органах власти и госкомпаниях

    Врио главы Тамбовской области назвал запуск программы «Время героев» важным итогом года
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России формируется эффективная система подбора и подготовки управленческих кадров для федеральных и региональных органов власти. И главным итогом года на этом направлении стала программа «Время героев» по подготовке участников СВО для работы в органах госвласти и местного самоуправления, сказал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политические итоги 2024 года».

    «Один из важнейших итогов года – запуск кадровой программы «Время героев», – сказал Евгений Первышов, врио главы Тамбовской области. Он напомнил, что президент Владимир Путин объявил о старте программы в марте 2024 года. «Участники потока, по которому и я прохожу обучение, уже начали переходить на должности в органы власти и в госкомпании», – добавил врио губернатора.

    Первышов назвал систему обучения «очень серьезной и эффективной». «Важно и то, что учебная программа после назначений не заканчивается: я и мои товарищи также имеем возможность знакомиться с успешными кейсами по управлению в различных регионах России, а также проходить стажировку у наших наставников», – поясняет он.

    Спикер напомнил, что на съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин поручил всем регионам продолжить работу с участниками СВО. В Тамбовской области к этой работе уже привлечены ведущие региональные вузы, которые составляют планы по подготовке и переобучению участников СВО по самым востребованным специальностям.

    «В целом хочу отметить, что благодаря политике Владимира Путина в России создается эффективная система подбора и подготовки кадров для федеральных и региональных органов власти, которая будет опираться в том числе и на участников спецоперации. Эти люди своим делом, своей службой доказали преданность стране», – заключил Первышов.

    Напомним, «Время героев» – программа развития для участников СВО. Реализуется РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж» по поручению президента России Владимира Путина. Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

    «Эта программа будет строиться по тем же стандартам, что и наши лучшие проекты: Высшая школа государственного управления, которую называют «школой губернаторов», а также конкурс «Лидеры России». Их выпускники выходят на высокие позиции во многих сферах, даже становятся министрами, главами регионов», – отмечал глава государства в послании Федеральному собранию.

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    19 декабря 2024, 08:20 • Новости дня
    Киев перебросил резервы под Кременную

    Марочко заявил о переброске ВСУ резервов под Кременную

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ отправило дополнительные силы и средства в район Кременной в ЛНР, усиливая оборону в ответ на активизацию российских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, командование вооруженных сил Украины перебрасывает резервы под Кременную в Луганской народной республике, сообщает ТАСС. Это связано с усиленной активностью российских военных на данном участке фронта.

    Марочко добавил, что в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка наблюдается прибытие дополнительных украинских сил. Он отметил, что вооружение, техника и личный состав ВСУ направлены для укрепления оборонительных линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России расширили зону контроля под Кременной, при этом ВСУ ранее заминировали этот район немецкими минами, а также ВС России завладели инициативой под Сватово и Кременной.

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