В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?36 комментариев
Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском
Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском
Бригада Нацполиции Украины «Лють» под Артемовском сбежала под натиском российских военных, сообщил военнослужащий добровольческого штурмового корпуса из бригады «Север-V» Южной группировки войск.
Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.
Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.
Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.