Российские штурмовики заставили бежать украинский спецназ под Артемовском

Российские военные обратили в бегство украинский спецназ «Лють» под Артемовском

Tекст: Вера Басилая

Военный рассказал, что против них «работает» объединенная группировка войск и отряд «какого-то специального назначения «Лють», которые бегут, если их хорошо поджать, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что на Артемовском участке фронта украинский спецназ попытался контратаковать продвигавшийся штурмовой отряд «Север-V», но взвод огневой поддержки разобрался с противником.

Военнослужащий уточнил, что бригада «Лють» пытается дать отпор российским военным, но предпочитает уходить от прямых боестолкновений.

Ранее военнослужащие Южной группировки войск ВС России увеличили «серую зону» между своими и позициями ВСУ, улучшив положение на Артемовском направлении.