ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 320 военных

Tекст: Валерия Городецкая

На этом направлении Вооруженные силы России поразили живую силу и технику 22, 28 и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра ДНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Потери противника за сутки на Донецком направлении составили до 320 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица «Мста-Б» и оружие Д-20.

На Купянском направлении подразделения Западной группировки отразили десять атак штурмовых групп 30, 32 и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах Синьковки, Крахмального Харьковской области и Тернов ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 150 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах Григоровки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника – до 280 военнослужащих, две боевые бронемашины, семь автомобилей и установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении Восточная группировка отразила две атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе Ровнополя ДНР и нанесла огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки ДНР. ВСУ потеряли на этом направлении до 95 военнослужащих, три автомобиля и две установки «Акация».

На Запорожском направлении силы России поразили живую силу и технику 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Нестерянки, Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие Д-30.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два автомобиля и установку М109 Paladin производства США.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение радиолокационной станции IRIS-T производства ФРГ, а также живой силе и военной технике в 118 районах.

Российская ПВО сбила 20 украинских беспилотников в районах Лисичанска ЛНР, Богдановки, Белогоровки ДНР, Казачьих Лагерей, Голой Пристани Херсонской области, а также один снаряд РСЗО HIMARS.

Всего с начала СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 914 БПЛА, 450 ЗРК, 14 705 танков и других бронемашин, 1 202 РСЗО, 7 795 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 641 единица спецтехники.