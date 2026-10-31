Мошенники стали торговать курсами с дипфейком ученой Татьяны Черниговской

Мошенники стали использовать дипфейки Татьяны Черниговской

Tекст: Катерина Туманова

Мошенники генерируют поддельные видеоролики с участием известной ученой для обмана пользователей и продажи образовательных продуктов, к которым она не имеет отношения, пишет «Газета. Ru» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Материалом для создания синтетических видео служат многочисленные записи открытых лекций Черниговской. В одном из сгенерированных роликов ученая якобы давала медицинские объяснения причин отказа от алкоголя. По результатам университетской проверки выяснилось, что оригинального первоисточника такого выступления не существует.

Специалисты университета отслеживают подобные подделки и направляют жалобы администрациям видеоплатформ и социальных сетей. К настоящему моменту вузу удалось добиться удаления сотен мошеннических публикаций.

В СПбГУ подчеркнули, что у Черниговской нет личных блогов в социальных сетях. Любые профили, которые ведут переписку, дают советы или предлагают платные услуги от ее имени, являются поддельными, а достоверная информация размещается только на официальных ресурсах университета.

Среди возможных признаков дипфейка специалисты перечислили неестественную мимику, несовпадение движений губ со звуком, роботизированные интонации и визуальные дефекты вокруг лица. Эксперты призвали проверять происхождение записей даже при отсутствии явных искажений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Избирком Петербурга создал шуточный видеоролик с использованием технологий дипфейка для демонстрации рисков информационных манипуляций в период выборов.

В МВД сообщили, что дипфейки можно отличить по неестественному поведению.Телефонные аферисты

начали применять нейросети для создания поддельных видео с родственниками жертв.