Путин назвал успехом разгром двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области

Tекст: Вера Басилая

«В ходе боевых действий блокирование противника на различных участках – это уже не новость. Но окружение группировки в районе 2 тыс. человек, да еще и на территории свыше 400 кв. км, 460 кв. км – это все-таки не рядовое событие. Это, имея в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, все-таки успех», – цитирует Путина ТАСС.

«Изначально вы мне докладывали, там было даже чуть больше, по-моему, 2,5 тыс. [человек в окружении]. Я еще об этом скажу. Это безусловный успех группировки «Север», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об уничтожении двухтысячной группировки ВСУ в Харьковской области.

Российские военные провели операцию «Медвежий угол» по разгрому противника в Харьковской области.



