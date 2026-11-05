Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Бойцы «Центра» успешно уничтожили летящие на малых высотах БПЛА «Хорнет»
Военные разведбата 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады успешно уничтожают БПЛА «Хорнет», летящие на малых высотах, рассказал боец с позывным Большой.
«По «Хорнетам» работаем, в принципе, так же удачно, как и по всем дронам. «Хорнет» летит на небольшой высоте, потому что если он выше будет лететь, его собьет ПВО, соответственно, мы его перехватываем и на опережение уничтожаем», – передает ТАСС слова военного.
5 ноября ежегодно в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.
Ранее российский разведчик в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ.