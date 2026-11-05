Бойцы «Центра» успешно уничтожили летящие на малых высотах БПЛА «Хорнет»

Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.