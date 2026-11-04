Tекст: Алексей Дегтярёв

Для ликвидации целей российские военные применили FPV-перехватчики с осколочно-фугасной боевой частью, а также дроны «Елка» с автоматическим захватом цели, пояснил собеседник РИА «Новости».

«Специалисты БПС и мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за октябрь уничтожили более 70 ударных и разведывательных БПЛА ВСУ самолетного типа в Харьковской области», – добавил он.

По его словам, системы противовоздушной обороны круглосуточно следят за небом и оперативно передают данные командованию. Помимо расчетов беспилотников дежурство несут мобильные огневые группы.

Офицер добавил, что позиции перехватчиков находятся у линии боевого соприкосновения. Это позволяет сбивать украинские аппараты до достижения ими буферной зоны безопасности и государственных рубежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили более 460 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях.

В прошлом месяце расчеты группировки войск «Север» поразили свыше 200 аппаратов ВСУ на пути к России.

В начале прошлого месяца оператор беспилотников сообщил об уничтожении позиций украинской армии в течение пяти минут после их обнаружения.