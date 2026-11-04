В лесу штата Кентукки шестилетний мальчик смог продержаться несколько дней

В лесу Кентукки нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ребенок ушел из дома и пропал, причины его поступка неизвестны. Спустя несколько дней мальчика нашли прячущимся за деревом в густом лесу. На его поиски отправились сотни волонтеров, а спасатели обследовали заросли на лошадях, пишет «Российская газета» со ссылкой на американские СМИ.

В ходе поисковой операции, к которой подключили дроны и вертолет, сначала была обнаружена детская курточка. Волонтерам активно помогали неравнодушные люди, привозившие еду и фонарики.

«В полиции сообщили, что сейчас мальчика осматривают врачи. Дополнительные подробности ожидаются после медицинского осмотра. Случай невероятный, близкие считали, что ребенок попал в беду», – говорится в публикациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре спасатели в Кировской области нашли выживавшего восемь дней в лесу на сырых грибах 87-летнего пенсионера. В августе в следственном управлении СК по Кемеровской области сообщили об обнаружении живым пропавшего в Новокузнецке малолетнего мальчика. В июне бригада из Иордании извлекла из-под завалов рухнувшего здания в Венесуэле маленького ребенка спустя почти неделю.