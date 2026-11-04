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Ликвидирован один из инициаторов операции ВСУ «Вивальди» подполковник Краков
В зоне СВО ликвидирован один из разработчиков операции ВСУ «Вивальди»
В зоне специальной военной операции ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, разрабатывавший операцию «Вивальди», сообщил источник в российских силовых структурах.
«В ходе кинооперации «Вивальди» был ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, позывной Леший», – сообщил собеседник ТАСС.
Отмечается, что Краков был одним из тех, кто разрабатывал план операции.
По информации источника, подполковник находился на передовом пункте управления, куда командование отправило его для исправления ситуации. По его словам, Кракова как одного из создателей плана в срочном порядке направили «разгребать последствия массовых потерь».
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял агентству, что операция ВСУ «Вивальди» под Красным Лиманом состоит в основном из фейков и заранее подготовленных «побед».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил об успешном сдерживании российскими военными украинской операции «Вивальди» под Красным Лиманом.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о тяжелых потерях ВСУ из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана.