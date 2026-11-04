В российском Добровольческом корпусе заметили бойцов из Европы и Латинской Америки

В Добровольческий корпус вступили бойцы из Европы и Латинской Америки

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Есть французы, есть испанцы, есть из Латинской Америки. Если брать Европу, то есть немцы, есть ребята из Венгрии, есть из Финляндии. Фактически из всех стран Европы. Нельзя сказать, что их немереное количество, но они есть, и это их принципиальная позиция», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

По его словам, география прибывающих в корпус добровольцев весьма обширна и включает в том числе Канаду. Заместитель командира добавил, что к подразделению также присоединяются граждане стран ближнего зарубежья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Бибилов назвал проходы через трубы в Авдеевку и Суджу самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года.

В сентябре министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из ВС России.